Podemos lanza sus guerrillas virtuales contra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (PSOE). A través de las redes sociales de su colectivo juvenil, los morados arrojan sus descalificaciones contra un miembro del Gobierno de España del que forman parte. El enfrentamiento con Alberto Garzón por las granjas españolas ha provocado que la formación que ahora lidera Ione Belarra estalle contra el titular competente en la inspección de las granjas. «Perdonad, ¿alguien sabe quién es este señor?», se preguntan.

Con el objetivo de desprestigiar y ningunear a Luis Planas, Podemos ha elaborado una serie de memes que ha difundido a través de sus redes sociales. Aunque la futura candidata de los morados, Yolanda Díaz, ha abogado públicamente por «cuidar la coalición» y que PSOE y Podemos no se lancen pullas mutuamente, los cachorros de Ione Belarra no se contienen.

«¿Pero usted quién es?», espetan las juventudes de Podemos con una imagen del programa de televisión El Diario de Patricia. Añaden una fotografía de Luis Planas en la que aparece desfavorecido con un rictus de sorpresa cuando era consejero de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, Podemos ha difundido otros memes para denigrar a rivales políticos. Han sido objetos de sus dardos el ex presidente del Gobierno José María Aznar; el actual presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla; el presidente del PP, Pablo Casado; y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Todos ellos aparecen con frases que Podemos atribuye a hombres que acosan a mujeres a la hora de ligar. «¿Quítate la mascarilla, no?, «¿Qué tal, fea?, ¿cuánto tiempo, no?, ¿te acuerdas de mí?», «Ey, olvidona (sic.), ¿ni dos besos ni nada?», «¿Despídete bien, no?», ponen junto a las fotos de los dirigentes y ex líderes de Partido Popular y Vox.

Críticas de Podemos a Aznar, Casado, Abascal y Moreno. (Clic para ampliar)

Batalla por las granjas

El encontronazo entre Planas y Garzón por la calidad de la carne española ya no se disimula tampoco fuera de las redes sociales. El titular de Agricultura ha lamentado este lunes que el «ruido» que se han generado las declaraciones del ministro de Consumo hace «que no se reconozca el trabajo de los agricultores y ganaderos» que han convertido a España en «una potencia de agricultura europea».

En varias entrevistas, el ministro ha señalado que el Ejecutivo apuesta por el sector primario, que va a ser «clave» para la recuperación económica y ha agradecido su «actuación» durante la pandemia. Además, ha subrayado que no es «acertado» enfrentar la agricultura extensiva con la intensiva.

«El sector ganadero español no sólo cumple con la ley, sino también con los estándares que exige Europa. Un país que es el octavo exportador del mundo no puede poner en duda su sistema productivo y su honestidad», ha lanzado.

También ha explicado que el concepto de «macrogranja» no existe en términos jurídicos y ha apuntado que en otros países de Europa hay explotaciones ganaderas mucho más grandes que las de España.

Por su parte, Podemos ha acusado al PSOE de «bajar los brazos» ante la «política del bulo» y el «terraplanismo». Afean que los socialistas no hayan rechazado en la Mesa del Congreso la calificación dos preguntas escritas de PP y Vox dirigidas a Garzón, y una petición de comparecencia de Ciudadanos porque se basan en «fake news». El secretario tercero de este órgano y diputado del espacio confederal, Javier Sánchez Serna, para calificar de hecho «grave» que la Mesa no haya inadmitido estas iniciativas.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Cámara Baja, Pablo Echenique, ya había pedido a su socio de coalición que rechazara todas las iniciativas que se basaran en el «bulo» de que Garzón había atacado a la ganadería, cuando «todo el mundo sabe ya» que se refería a las macrogranjas y defendió a la ganadería «familiar y sostenible».

Podemos ha explicado su «preocupación» por el visto bueno del PSOE a calificar estas preguntas, dado que el Parlamento no se puede hacer «política terraplanista». «Hoy es esto, pero mañana puede ser un ataque contra otro ministro y ministra del PSOE y no sé si se aceptaría con la misma ligereza que hoy», ha subrayado Sánchez Serna.