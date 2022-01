Podemos no quiere que nadie celebre la reconquista de Granada o Toma de Granada, hasta el año pasado fiesta local, al considerar la conmemoración de la efeméride una «oda a la crueldad y el genocidio». Así lo ha manifestado este domingo en redes sociales Pedro Antonio Honrubia, diputado de Unidas Podemos por Granada en el Congreso y ex responsable de discurso del ex líder morado y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

«2 de enero, nada que celebrar. Hoy, como cada año: ‘No a la Toma’. Celebremos luchas por las libertades, los DDHH y la justicia social, no exaltaciones del racismo, la xenofobia y la crueldad. Tengamos memoria de paz, no de odas a la crueldad, la persecución y el genocidio», ha afirmado el parlamentario morado y miembro del Consejo Ciudadano estatal de Podemos.

A Podemos no le basta con haber conseguido de la mano del nuevo alcalde de Granada, Francisco Cuenca, sus ediles y los tránsfugas de Ciudadanos que el 2 de enero, efeméride de la Toma de Granada, deje de ser festivo local, elevando a tal categoría el 26 de mayo, día en que murió Mariana Pineda. Los de Ione Belarra y Martina Velarde, líder de Podemos en Andalucía, también pretenden silenciar a quienes celebran la reconquista de Granada. El Ayuntamiento gobernado por los socialistas desde el pasado julio ha mantenido el acto oficial -aunque reducido por la pandemia- en la Capilla Real.

En su mensaje, Pedro Antonio Honrubia, diputado de Podemos por Granada, ha empleado la misma terminología de «genocidio» utilizada por los comunistas para oponerse a la celebración del Doce de Octubre, fecha del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, como Fiesta de la Hispanidad. La reacción de Honrubia ha sido secundada por otros miembros del partido y por la también ex asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham.

2 de enero, nada que celebrar. Hoy, como cada año: #NoAlaToma. Celebremos luchas por las libertades, los DDHH y la justicia social, no exaltaciones del racismo, la xenofobia y la crueldad. Tengamos memoria de paz, no de odas a la crueldad, la persecución y el genocidio. — Pedro Honrubia 🔻 (@Eselkaos) January 2, 2022

Otras fuerzas de izquierda como Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez, también se han movilizado para que no haya celebración de ningún tipo de la Toma de Granada. Y lo ha hecho no sólo de forma presencial, concentrándose en la calle, sino igualmente a través de las redes sociales. «Estamos, junto a Granada Abierta, recordando la figura de Mariana Pineda en su Plaza. Queremos que el 26 de mayo pase a ser fiesta local para siempre. Frente a la Toma, que rompe con la diversidad, Mariana Pineda, mujer revolucionaria que murió por sus ideales», ha señalado Adelante Andalucía.

Estamos, junto a Granada Abierta, recordando la figura de Mariana Pineda en su Plaza. Queremos que el 26 de mayo pase a ser fiesta local para siempre. Frente a la Toma, que rompe con la diversidad, Mariana Pineda, mujer revolucionaria que murió por sus ideales. #NoALaToma pic.twitter.com/3kptodjdSL — Adelante Andalucía – Granada (@Adelante_GR) January 2, 2022

Por su parte, la organización política ‘Defender Andalucía’ ha escrito en redes: «Ningún pueblo celebra su derrota. Salvo en Andalucía, donde se sigue celebrando la Toma, una fecha que rompe con los valores de la diversidad, la multiculturalidad y la realidad heterogénea granaína. Frente a la Toma, Mariana Pineda. ¡No a la Toma! ¡Sí a Mariana!», ha remachado.

La Alhambra

En declaraciones a los medios ante la Capilla Real, la secretaria general del grupo de Vox en el Congreso y diputada por Podemos, Macarena Olona, ha incidido en que el Día de la Toma de Granada hasta ahora era festivo en la localidad, pero este año, según ha lamentado, se ha pasado al 26 de mayo con los votos de PSOE, Podemos y los tránsfugas de Ciudadanos «bajo la excusa de que es hoy es domingo».

🗣 @Macarena_Olona lo deja claro en la celebración de la #TomaDeGranada ⤵️ Si VOX gobierna en la Junta de Andalucía, la gestión de la Alhambra volverá a ser competencia de Granada 💪🇪🇸 pic.twitter.com/lOZiXn9XCw — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 2, 2022

Olona, posible cabeza de cartel de Vox ante las elecciones de este año en Andalucía, ha manifestado que la «gesta histórica» del 2 de enero de 1492 debería ser alzada a Día de Andalucía y Fiesta Nacional. Además, ha prometido volver a centralizar en esta ciudad andaluza la gestión del Patronato de la Alhambra «dentro de los primeros 100 días de mandato» si su partido alcanza el gobierno de la Junta de Andalucía.

«Podemos asegurar que este año va a ser muy especial para Granada, Andalucía y para toda España porque, con la confianza de los andaluces, después de las elecciones autonómicas que se van a celebrar este año, Granada recuperará la Alhambra y es algo que podemos hacer dentro de los primeros cien días de mandato. Volverá a Granada la gestión de la Alhambra y les puedo asegurar que esto es palabra de Vox», ha declarado Olona.