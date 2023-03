Podemos fracasa ante el 28M: en ocho autonomías no habrá lista única a la izquierda del PSOE

Fracaso de Podemos a la hora de armar candidaturas de unidad en la izquierda de cara a las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo. A menos de 90 días de la cita con las urnas, en al menos 8 de las 14 comunidades y ciudades autónomas no habrá una única candidatura a la izquierda del PSOE. En algunas no hay ni acuerdo entre los morados e IU y en otras se quedan fuera los partidos ligados a Íñigo Errejón (Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca o Proyecto Drago que impulsa el canario Alberto Rodríguez).

Las negociaciones se están desarrollando a velocidad de vértigo. A los mandos está la secretaria de organización, Lilith Verstrynge, que se enfrenta a su primera prueba de fuego en la sala de máquinas de la sede central del partido en la calle Villaespesa. El poder territorial de Podemos está de capa caída y la desaparición de las siglas moradas en Parlamentos como el de Galicia o el de Castilla-La Mancha en comicios pasados conducen a unas expectativas muy negativas.

La tabla de salvación era vender que han sido capaces de enterrar viejas rencillas y, tal como propugna Yolanda Díaz, sumar a toda la izquierda. Pero no va a ser posible en la mayoría de comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. También en los municipios la sopa de siglas será total. Tras las marcas blancas con las que llegaron a los ayuntamientos del cambio, ahora se mezclan candidaturas locales con siglas como «Unidas Podemos», «Podemos-IU», «Unidas por…», etc. Los votantes que siguen convencidos con el proyecto de los de Ione Belarra lo tendrán difícil para saber quién depende del partido nacional.

La ruptura se da por hecho en Madrid, Asturias, Aragón, Valencia, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. En algunos casos sí hay acuerdo de Podemos con los de Alberto Garzón, líder de IU, pero no con el errejonismo. El pasado viernes el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, dieron su apoyo al ex diputado morado Alberto Rodríguez junto al resto de fuerzas progresistas aliadas en el denominado Acuerdo del Turia, con los comicios del 28-M como telón de fondo. Un encuentro en Gran Canaria después de que el Proyecto Drago, que encabeza Rodríguez, se sumara a este grupo, del que forman parte también Verdes Equo, Més per Mallorca, la Chunta Aragonesista, Coalición por Melilla y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta.

Acuerdos con IU

El equipo de Verstrynge vende como éxito el acuerdo con IU en Navarra, Cantabria, Madrid y Murcia. A lo que se suma Cataluña sólo en el plano local. En el resto de regiones aún no hay nada firmado. Podemos asegura que hay voluntad clara de acuerdo en regiones como La Rioja y Extremadura, así como en el País Vasco en los comicios municipales. A esto se suma Baleares, donde el errejonismo dará su apoyo al partido Més que ya tiene representación parlamentaria. También Más País tiene presencia en Murcia y podría dividir a la izquierda con una lista.

En el retrovisor está el fracaso de las elecciones andaluzas, donde Podemos llegó tarde al registro para integrarse en la coalición Por Andalucía y, por otra parte, Teresa Rodríguez presentó por su cuenta la formación anticapitalista Adelante Andalucía. Todo apunta a que se repetirá la fragmentación en mayo.

IU remarca que no quiere ir rápido y quiere tejer un mapa de alianzas con sentido. En algunas ciudades y poblaciones grandes y medianas, incluyendo alguna que gobierna, ya ha aclarado que no quiere ni en pintura a Podemos. Es el caso, por ejemplo, de Zamora, donde se presenta a la reelección el alcalde, de IU, y Podemos presenta a otro candidato para la batalla electoral. Los de Alberto Garzón fijaban el mes de enero como fin del plazo, pero todavía en marzo continúan las negociaciones a cara de perro comunidad por comunidad.

Comunidades

Además de Extremadura y La Rioja, también quedan flecos de cerrar con IU en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan actualmente en un tripartito con PSOE y Compromís. Otra plaza donde no hay confluencia aún es en Castilla-La Mancha. Hay una mesa de partidos a la izquierda del PSOE, pero no se ha concretado la lista unitaria.

La cosa se complica sobremanera en Asturias, donde Podemos vive una guerra civil entre dos corrientes y en donde IU tiene fuerza para presentarse por separado, y en Aragón, donde las posibilidades de confluencia con la Chunta se antoja imposible.