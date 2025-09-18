Un alto cargo lenguaraz rompe la estrategia de Mañueco para ir a elecciones con Vox más débil

El anuncio realizado por el vicepresidente de las Cortes de Castilla y León y secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, sobre la fecha electoral en Castilla y León, para el 15 de marzo del año próximo, ha desatado las iras en la cúpula del PP, puesto que quiebra la estrategia que, tanto el propio presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, como la dirección nacional del PP se habían fijado, tratando de buscar el mejor momento para la celebración de los comicios, especialmente en función del comportamiento electoral de Vox.

Según fuentes de la dirección popular, la «metedura de pata» del vicepresidente de las Cortes es considerable, puesto que la intención del presidente Mañueco ni siquiera era convocar el próximo 15 de marzo, agotando al límite la legislatura, sino «jugar con esa fecha como la última viable, manteniendo la posibilidad de un adelanto técnico en cualquier momento, en función de la actualidad» y valorando el mejor momento -electoralmente hablando- para su formación.

El avance de la marca Vox preocupa tanto en los cuarteles generales del PP nacional, como en Castilla y León. Los populares admiten que los terribles incendios que han arrasado buena parte de los montes de Castilla y León este verano han hecho mella en sus votantes y que, mientras al PP le penalizan y podrían provocarle un retroceso electoral, parecen haber dado alas a Vox.

Los de Santiago Abascal mejoran su intención de voto día a día y todo apunta que pueden condicionar bastante el futuro Gobierno que aspira a presidir Mañueco, no solo exigiendo una amplia participación en el mismo, sino imponiendo sus políticas y parte de su programa para el futuro. Por su parte, el presidente castellano y leonés aspira a reeditar un Gobierno «cómodo» y este avance de Vox se lo pone muy cuesta arriba. Por eso, en el PP se guardaban la baza del «adelanto técnico» por si Vox pudiera tener algún traspiés electoral, o sencillamente se frenase su tendencia al alza. Mañueco y su entorno nunca descartaron ese «adelanto técnico» de las elecciones, esperando el mejor momento para el PP y el peor para Vox y PSOE.

Un despropósito en el fondo y la forma

Alfonso Fernández Mañueco siempre ha sostenido que es partidario de agotar la legislatura, pero ese adelanto de unos meses se considera una licencia que todo Gobierno puede permitirse. Ésa era, precisamente, una de las opciones que barajaba y compartía Fernández Mañueco con la dirección nacional del PP.

La cuestión es que Francisco Vázquez, que ha tratado de matizar y corregir su «desliz», argumentando que él sólo quiso decir que el último día posible era el 15 de marzo, ha provocado que salten chispas de los teléfonos entre Madrid y Castilla y León y dentro de la propia organización que preside Mañueco. De hecho, desde Castilla y León el partido se ha volcado en tratar de desmentir, corregir o matizar «lo que quiso decir», pero en realidad no dijo el vicepresidente de las Cortes.

Abundando en el aluvión de críticas que están surgiendo del PP hacia el vicepresidente de las Cortes y secretario autonómico del partido en la región, desde la dirección nacional subrayan además que es «de manual» que la fecha y la convocatoria electorales son «una de las pocas prerrogativas que tiene un presidente» y que «no tiene ningún sentido que, en lugar de anunciar la convocatoria en un discurso solemne, te la reviente un miembro de tu Ejecutiva».

Las fuentes consultadas tildan de «despropósito» en toda regla la «pifia» de Francisco Vázquez, tanto por el «fondo» por quebrar la estrategia electoral del PP, como por la «forma» con la que robó todo el protagonismo al presidente Alfonso Fernández Mañueco, quien debiera tenerlo, como cualquier otro presidente, en el anuncio de su convocatoria electoral