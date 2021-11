El rodillo del Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado una enmienda del Partido Popular a los Presupuestos Generales en la que se le exigía un recorte drástico de los ministerios y destinar el dinero liberado a paliar los efectos de la crisis económica en las familias y, especialmente, en los niños. Los populares cifraban el ahorro, al menos, en 108 millones, únicamente en altos cargos.

La propuesta, sin embargo, ha caído en saco roto y ha corrido la misma suerte que centenares de enmiendas que el Ejecutivo ha vetado de forma masiva. En concreto, en el texto -al que ha tenido acceso OKDIARIO- el partido de Pablo Casado reclamaba a Sánchez una reestructuración inmediata de su mastodóntico Gobierno y destinar el importe liberado al programa de «protección a la familia y atención a la pobreza infantil».

«En el plazo máximo de un mes, el Gobierno procederá a modificar el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, estableciendo una estructura que conste, como máximo, de una vicepresidencia y 12 ministerios, adaptando igualmente el resto de altos cargos, de forma que el coste total de esta partida no supere los niveles establecidos en 2018 (681 millones de euros en vez de los 789 millones de euros aprobados por el Gobierno)», se expone en la enmienda. Esto es, un ahorro de 108 millones, como adelantó este periódico.

Según el PP, estos recursos deberían incrementar automáticamente la partida destinada a las comunidades autónomas para financiar el programa para familias y atención a la pobreza infantil, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

«La propaganda de Pedro Sánchez dice que nos encontramos ante los Presupuestos Generales de mayor gasto social de la historia, pero la realidad es que la mayor cantidad se destina a pensiones y desempleo y apenas se refuerza la partida dirigida a Servicios Sociales y Promoción Social», afean desde el partido de Casado en su iniciativa.

Los asesores de Montero

Para el PP, resulta «intolerable» que, mientras el porcentaje de población en situación de carencia material severa subió del 4,7% al 7% y afectó a 3,3 millones de personas y según Cáritas ya son 11 millones las personas que se encuentran en la exclusión social en España -2,5 millones de personas nuevas respecto del año 2018- «se sigan incrementando estas partidas para colocar a los amigos condenados o imputados de sus socios de Gobierno». Recientemente, cabe recordar, la ministra de Igualdad, Irene Montero, fichó como asesores para su Ministerio a Isa Serra, condenada a 19 meses de cárcel por el Tribunal Supremo por agresión a la Policía, y también a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, imputados por malversación y prevaricación en el caso Open de Tenis.

En la enmienda ahora rechazada por el Gobierno, el PP hace referencia, precisamente, al departamento de Montero, reprochando un aumento del 32,61% en altos cargos y del 30,41% de asesores. «Entre tanto, los más vulnerables pagan la luz un 41% más cara que los que viven en urbanizaciones de lujo».

Para el PP, «el fracaso del Ingreso Mínimo Vital -que, según Caritas, no llega más que al 18,6% de los solicitantes en pobreza severa- es el fracaso de toda la política social de Pedro Sánchez», quien «desde la propaganda ha jugado con las expectativas de los más vulnerables».

«En España hay 2,3 millones de niños que viven en la pobreza. Y es que la mejor medida de lucha contra la pobreza infantil, de protección de las familias, es la creación de empleo y la bajada de impuestos, no la compra de cómics o videojuegos», ironizan en referencia al bono cultural de 400 euros que el Gobierno pretende abonar a los jóvenes, con fines claramente electoralistas.

En la enmienda se recuerda que España encabeza la tasa de paro juvenil en Europa y que «alrededor de uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes (un 18,5%) se encuentran en riesgo de pobreza en Europa, siendo España el tercer país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil con un 27,4%, sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria».

Según el PP, el llamado «escudo social» no ha sido más que «un mero eslogan, y con eso no se come todos los días ni se trabaja para acabar con la pobreza infantil en nuestro país».

«Es el momento de reducir el número de ministerios, suprimir altos cargos, y personal eventual, las colas del hambre lo están reclamando», concluyen.

Cabe recordar que, el pasado miércoles, PSOE y Podemos ya votaron en contra de congelar el sueldo a Sánchez y los ministros y otros altos cargos del Ejecutivo. De esta forma, se aplicará la subida prevista en los Presupuestos Generales, del 2%, como al resto de funcionarios. El año pasado, los socios del Gobierno de coalición enmendaron sus propias cuentas -tras la polémica generada- para rechazar una subida de sueldo del 0,9%. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido así y, pese a la crisis social y económica que atraviesa el país, sí se beneficiarán del aumento.