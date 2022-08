Patxi López justifica los infames pactos del PSOE con Bildu porque «hay que seguir haciendo cosas»

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que al Gobierno le «afecta» y «perjudica» tener pactos con aliados como ERC y Bildu, pero los ha justificado porque el Ejecutivo no puede «quedarse de brazos cruzados, hay que seguir haciendo cosas». El socialista vasco ya no recuerda cuando prometía, siendo lehendakari, en 2021 que no pactaría con Bildu “por el abismo” que les separaba del PSOE.

López recuerda que con Bildu han pactado subir las pensiones, el ingreso mínimo vital, los estados de alarma para salvar millones de vidas porque el PP no quería. No podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que seguir haciendo cosas». Según el portavoz socialista, el Partido Popular utiliza esa relación con Bildu, partido del que, dice, les separa «un abismo». «¿Me gusta? Pues no, pero en el Gobierno no estamos para darme gusto, sino para hacer cosas», añade.

Las tragaderas de López son abisales. Ya lo avisó en 2005 Pilar Ruiz, la madre de Joxeba Pagaza, asesinado por ETA: “Ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos y dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. A tus pasos los llamarán valientes. ¡Qué solos se han quedado nuestros muertos!, Patxi”.

«Estamos mal pero…»

López señala que el Gobierno «ha hecho tantas cosas que no te acuerdas», como «quitar el copago farmacéutico para millones de jubilados, los ERTE en la pandemia, los bonos eléctricos, aumentar los derechos como la eutanasia», en una entrevista en El Correo.

«Tenemos un Gobierno que posiblemente sea el que ha hecho más cosas enfrentándose a una crisis tras otra para ayudar a los más vulnerables y además invertir en cuestiones que van a poner a España en el mundo que viene. Sin embargo, el discurso imperante es el que transmite la derecha, que todo está fatal y que es catastrófico cuando los datos no dicen eso. Claro que estamos mal, pero no es un cataclismo», indica.

Sobre el debate energético, López asegura que «estamos pidiendo un pequeño esfuerzo para ahorrar el 7%, que es lo que pide la Unión Europea. Es que a veces se nos olvida, estamos en una guerra y eso está teniendo consecuencias muy duras».

También reconoce que «en otoño y en invierno pueden llegar curvas gordas porque va a depender de lo que haga Putin». En este sentido, advierte que si Rusia «cierra el grifo del gas y se paralizan muchas empresas en Alemania, esto es una cadena». «¿Cuántas de las pequeñas y medianas empresas vascas venden productos de automoción en Alemania? Hay que prepararse, como dijo Calviño», insiste.