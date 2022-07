Patxi López será el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso. El cambio forma parte de la remodelación que Pedro Sánchez lleva a cabo en su partido de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, el ex lehendakari y ex presidente del Congreso dejó en evidencia a Sánchez a cuenta de su concepto de España como una «nación de naciones». «Vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación?», le preguntó López al actual presidente del Gobierno para burlarse de él.

Fue el 15 de mayo de 2017, durante el debate que hubo entre candidatos a la Secretaría General del PSOE y en el que también participó Susana Díaz. Estas primarias las acabaría ganando Pedro Sánchez de forma holgada. El momento se produjo cuando Patxi López sacó el modelo de Estado que defendía cada candidato socialista.

«Creo que seguimos equivocándonos de debate en lugar de decir qué proyecto proponemos. Volvemos a hablar del debate de naciones que interesa a los nacionalistas, no a nosotros», defendió el ex lehendakari. Acto seguido, Sánchez le interrumpió para recriminarle por haber «definido a Cataluña como una nación cultural». «Por tanto, no estamos diciendo cosas distintas», apostilló el actual presidente del Ejecutivo.

López explicó que lo que había dicho es «que ese no era el debate». «Vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación?», le preguntó el dirigente vasco a Sánchez para dejarle en evidencia por su concepto de España como «nación de naciones».

«Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña, por ejemplo en País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas», intentó explicar Sánchez para salir del embrollo.

Patxi López siguió con su intervención para explicar que «la nación es un término absolutamente moderno». «No tiene ni 200 años. Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación: una nación en términos jurídico-políticos, que es la nación política que conlleva soberanía y, por tanto, la consecución de un Estado independiente y en la que estaremos radicalmente en contra los socialistas. Y es verdad, una nación en términos culturales, que es el sentimiento de pertenencia a una lengua, a una historia, a una tradición… que no lleva la consecución de ningún Estado. Pero vuelvo a decir, ¿esto es el debate de los socialistas?», puntualizó el ahora portavoz del PSOE en el Congreso.

«Gracias, presidente»

En sus redes sociales, López ha dado las gracias a Pedro Sánchez por su nievo cargo en la Cámara Baja. «Es un honor y un reto apasionante asumir la portavocía del PSOE. Desde el diálogo trabajaré para alcanzar acuerdos que protejan a la clase media y trabajadora de este país. Gracias por la confianza, Presidente Pedro Sánchez», ha afirmado.

En otro mensaje, también ha agradecido la labor de su antecesor en el puesto, Héctor Gómez. «Quiero agradecer y reconocer la enorme tarea que ha desarrollado con brillante mi compañero Héctor Gómez al frente del PSOE para sacar adelante las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para hacer frente a esta crisis», ha señalado.