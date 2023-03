El PSOE se ha quitado la careta. Tras conceder ayer un gran protagonismo a Yolanda Díaz durante la primera sesión del debate de la moción de censura -en un discurso muy criticado por Podemos-, este miércoles al portavoz socialista le ha traicionado el subconsciente y ha ascendido a la vicepresidenta segunda a un cargo de mayor relevancia, aunque inexistente. Patxi López, dirigiéndose al candidato de Vox Ramon Tamames, le ha espetado que «la historia de su aventura y su atrevimiento terminó ayer por la mañana, cuando la realidad y cuando el Gobierno, con la intervención de su presidente y la presidenta segunda, le pasaron por encima como una apisonadora».

López ha sido el último portavoz en intervenir durante el debate para valorar la idoneidad de Tamames como sustituto de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. El portavoz del PSOE ha elevado el tono de la sesión hasta la bronca para cargar, principalmente, contra el Partido Popular. Rabioso por la referencia que había hecho minutos antes la portavoz del PP, Cuca Gamarra, al ex diputado y líder de la trama corrupta del PSOE canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo ‘Tito Berni’, López ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de tener «un discurso faltón con el Gobierno y contemporizador con la ultraderecha» y ha enumerado varios supuestos casos que relacionarían al PP con la corrupción.

“Han llegado a hablar de cómo tapamos la corrupción. ¿Hablamos de la alcaldesa de Marbella a la que han aflorado 12 millones de euros en paraísos fiscales, con la que su presidente se hace fotos prometiéndole que va a ser candidata? ¿Hablamos del presidente del Consell de Ibiza investigado, con el que su presidente come habitualmente? ¿O del ministro del Interior, al que el fiscal le pide 15 años? ¿De cómo irse de vacaciones con un narcotraficante? ¿Hablamos de qué es tapar la corrupción?», ha manifestado Patxi López elevando el tono de voz y dirigiéndose a la bancada popular, pese a que la moción de censura la ha presentado Vox.

El portavoz del PSOE ha criticado la posición del PP, que se va a abstener en la votación de la moción, ya que en su opinión «Feijóo va a llevar al grupo a la abstención, porque para su viaje al centro se van a la extrema derecha». López ha lamentado que «el señor Feijóo solo ha llevado al PP cada vez más a la derecha, solo ha hecho un pacto, con Vox en Castilla y León». Según el socialista eso es así «por qué no le han dejado hacer más pactos». «Cada vez que ha tenido voz propia, como no les gustaba a los que mandan de verdad en el PP, ha cambiado de posición en cinco minutos y no se le ha movido ni una ceja» ha sentenciado López.