Moción de censura de Vox en directo: última hora de Ramón Tamames, Pedro Sánchez y la votación

El Congreso de los Diputados vota hoy la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez tras un acalorado debate entre el presidente del Gobierno y el líder de Vox, Santiago Abascal. Te contamos en directo la última hora de Ramón Tamames y la moción de censura en el Hemiciclo.

Votación de la moción de censura, en directo

Patxi López a Tamames: «No entiendo su papel»

Patxi López durante su intervención: «Su papel de estos días me es difícil de entender. Aunque no lo quiera, está poniendo su nombre al servicio de la extrema derecha. Usted está endulzando el veneno, está suavizando lo insoportable. El triunfo de Vox significaría volver al tiempo en el que a usted le encarcelaron por sus ideas. Aquí no basta con ser breve. Presenta una propuesta o traiga un programa de Gobierno».

Patxi López acusa al PP de «discurso faltón»

El portavoz del PSOE, Patxi López, arremete contra el PP y contra Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de «irse de vacaciones con un narcotraficante». «No les gusta, eh, pero es su discurso faltón con el Gobierno y contemporizador con la ultraderecha», ha señalado desde la tribuna de oradores.

«Y Feijóo va a llevar al grupo a la abstención, porque para su viaje al centro se van a la extrema derecha. Porque el señor Feijóo solo ha llevado al PP cada vez más a la derecha. Solo ha hecho un pacto, con Vox en Castilla y León. Cada vez que ha tenido una voz propia, como no les gusta a los que mandan de verdad en el PP, ha cambiado de posición en cinco minutos y no se le ha movido ni una ceja. Y hoy se van a abstener, pero al escuchar a la señora Gamarra no se entiende por qué votan no. Podrían no esconderse porque el futuro de Feijóo está ligado a Vox, y no engañan a nadie», ha apostillado López.

Patxi López a Vox: «Su moción ha sido un tres en uno»

Patxi López durante su intervención: «Esta moción deja clara que es un tres en uno, ha presentado tres mociones en una: la formal, la que va contra el Gobierno, que ha servido para evidenciar que, frente a la nada de la derecha, hay un proyecto progresista y un gobierno con una hoja de servicios frente a los españoles que el PP abandonó en la anterior crisis financiera. La segunda ha sido la que Vox y Tamames se han puesto a sí mismos, que no saben dónde meterse, porque le dan por todas partes. Ustedes son una vuelta al populismo que solo busca culpables, una vuelta atrás. Y la tercera es la moción real, la que Vox presenta contra el PP. Están unidos, son lo mismo y piensan lo mismo».

Toma la palabra Patxi López

Sube al estrado el portavoz del PSOE, Patxi López: «Aunque usted no lo sepa, la historia de su aventura terminó ayer por la mañana, cuando con la intervención del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta le pasaron por encima. En ese momento nos dimos cuenta de que vino a defender el pasado. Ustedes eran la oscuridad y el Gobierno era la esperanza».

Gamarra: «Convoque elecciones y váyase con dignidad»

Cuca Gamarra finaliza su intervención y pide a Pedro Sánchez convocar elecciones anticipadas: «Convoque elecciones y váyase con dignidad. Ahórrenos esta agonía, haga algo noble y convoque, váyase con dignidad, salgamos de la España de Pedro Sánchez y oigamos a la España real en las urnas».

Gamarra ataca a Vox y a Sánchez

Cuca Gamarra ha atacado durante su intervención tanto a Pedro Sánchez como a Vox por esta moción de censura en el Congreso. «Vox y el PSOE han venido aquí a tomarle el pelo a los españoles», ha defendido desde la tribuna de oradores.

Gamarra a Sánchez: «Su Gobierno es de los más caóticos de la UE»

Cuca Gamarra desde el estrado del Congreso: «Ha convertido España en uno de los gobiernos más caóticos e inestables de la UE. El Gobierno sólo comparte la voluntad de mantener sus prebendas ministeriales, el resto es el Gobierno más cainita e inestable de toda la UE. Lo que demandan los españoles es con urgencia un gobierno unido y con un programa claro, que quien puede ofrecerlo es el presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo».

Gamarra: «No pide perdón por el Tito Berni»

Cuca Gamarra durante su intervención: «Señor Sánchez, usted se merece la censura, porque llegó con la moción de censura mentirosa al honrado Mariano Rajoy y ahora no pide perdón por el Tito Berni… ayer vimos merodeando al mediador, que dijo que se paseaba por esta Cámara con grandes sumas de dinero. Independentistas y secuaces del terrorismo seguirían siendo sus aliados, pero los españoles se lo vamos a impedir en las urnas».

Gamarra: «¿Qué quedará del PSOE después del sanchismo?»

Cuca Gamarra desde el estrado del Congreso: «¿Qué quedará del PSOE después del Sanchismo? De eso es de lo que se debate dentro del PSOE. Es incapaz de pedir perdón cuando la corrupción ha llegado a la sede del PSOE. Usted está llegando al final de su lamentable aventura. Hasta nos ha presentado como un éxito el hecho de haber alcanzado un acuerdo en el Consejo de Ministros».

Gamarra a Tamames: «La alternativa no es usted»

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, durante su intervención: «Nos comprometemos a que España no se resigne. No vamos a votar a favor por respeto a los españoles y no vamos a votar en contra por respeto a usted, señor Tamames. España busca una alternativa, pero no es usted».

Gamarra: «La moción ha sido ociosa»

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, durante su intervención: «Esta Cámara ha vivido 4 mociones de censura en los últimos 6 años, un mecanismo excepcional que se ha convertido en una suerte de herramienta personal o la fabricación de relatos adulterados y no estamos de acuerdo. Somos un partido sin ataduras y sin compromisos ajenos a nuestro diario. Combatimos las políticas de un Gobierno dividido. La moción ha sido simplemente ociosa y no cabe el respaldo del PP. Si es una herramienta de promoción, esta no es la forma».

Toma la palabra Cuca Gamarra

Sube al estrado del Congreso la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

Llega Tamames al Congreso

El candidato de la moción de censura, Ramón Tamames, acaba de llegar al hemiciclo, acompañado por el líder de Vox, Santiago Abascal, y apoyado en el hombro de un ujier. Se trata de la misma imagen que vimos este lunes en el Congreso.

Turno de réplicas en la moción de censura

La moción de censura de Vox en el Congreso con Ramón Tamames como candidato se reanudará este martes a las 09:00 horas, con la intervención del portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra.

¿Cómo escuchar en directo la moción de censura?

Es muy probable que no puedas ver la votación de la moción de censura en directo pero existen muchas alternativas para estar al tanto de lo que ocurre en el Cámara Baja. Una de las opciones es escuchar en directo la moción de censura a través de las principales emisoras de radio de España. Además, podrás seguir todo lo que ocurra en el debate y la votación que se celebra hoy en el Congreso de los Diputados a través de la web de OKDIARIO, donde te contaremos la última hora en directo.

¿Quién es Ramón Tamames y cuántos años tiene?

Ramón Tamames es un economista e histórico dirigente del PCE que fue un hombre clave en la Democracia porque asistió a los famosos ‘Pactos de la Moncloa’. Tras haber pasado por la política como diputado y concejal, ahora, a sus 89 años, es el candidato de la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez.

¿A qué hora se vota la moción de censura?

No hay una hora determinada para que comience la votación de la moción de censura en el Congreso de los Diputados. El momento de decidir qué ocurrirá con Pedro Sánchez y su Gobierno tendrá lugar una vez que termine el debate entre los parlamentarios.

¿Qué es una moción de censura?

La moción de censura es un mecanismo que recoge la Constitución española y que permite retirar la confianza al presidente del Gobierno y al resto de su equipo. Mediante este sistema se puede forzar la salida del presidente del Ejecutivo y elegir a un sustituto.

Votos necesarios para aprobar una moción de censura

El Congreso de los Diputados vota hoy la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez y para ello necesita un determinado número de votos. Para aprobar la moción de censura se necesita una mayoría absoluta, es decir, se necesita el voto favorable de 176 diputados.

¿Va a prosperar la moción de censura de Vox?

Todo apunta a que la moción de censura contra Pedro Sánchez no va a prosperar porque el partido de Santiago Abascal no reunirá, previsiblemente, los apoyos necesarios para ello. Mientras que los partidos que conforman el Gobierno van a votar ‘no’, el PP ha decidido abstenerse en esta votación de modo que, si nada cambia, Vox sólo tendría el voto favorable de sus diputados.