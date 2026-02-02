Pablo Iglesias se niega a debatir con Pérez-Reverte sobre la Guerra Civil: «Conmigo que no cuente»

El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado este lunes la invitación del escritor y ex corresponsal de guerra Arturo Pérez-Reverte para debatir sobre la Guerra Civil en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, que se celebrará finalmente del 5 al 9 de octubre. «Agradezco mucho la invitación, pero conmigo que no cuente», ha destacado Iglesias.

La respuesta del ex líder de Podemos se ha producido horas después de que el escritor y ex corresponsal de guerra Arturo Pérez-Reverte le haya lanzado una invitación directa para participar en el foro 1936: La Guerra que todos perdimos, previsto del 5 al 9 de octubre, y debatir «de manera razonable», sin ataques ni campañas de acoso.

La citada propuesta de Pérez-Reverte se ha producido desde la rueda de prensa en Sevilla realizada este lunes para explicar la suspensión temporal de las jornadas citadas sobre la Guerra Civil debido a amenazas de boicot por la presencia, entre otros, del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Esta cancelación se produjo a su vez debido a que la izquierda radical y Podemos amenazaron con atacar el recinto de Cajasol, donde estaban programadas.

El ex líder de Podemos ha criticado también las jornadas para «debatir» sobre la Guerra Civil, que organiza Pérez-Reverte. «Es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo», ha ironizado en una intervención en el programa Malas lenguas de La 2.

Iglesias ha defendido el saber diferenciar la obra literaria de un escritor de ser «un propagandista de la derecha que además acostumbra» a insultar «constantemente» a partidos de izquierda, como Podemos.

Asimismo, ha celebrado que sectores de la izquierda no compren «los marcos que establece la derecha y la extrema derecha para discutir sobre la Guerra Civil» pues «no permiten afrontar la cuestión histórica clave para entender también nuestro presente». A su juicio, «los historiadores profesionales» no se deben mezclar «con propagandistas de extrema derecha para comprarles el marco».

En su propuesta horas antes Pérez-Reverte ha destacado lo siguiente: «Vamos a invitar a Pablo Iglesias para que, en vez de enviarnos bots, oleadas de escrachadores o jarabe democrático, si quiere se presente aquí a debatir y discutir de una manera razonable y civilizada», ha declarado Pérez-Reverte durante la rueda de prensa junto al periodista Jesús Vigorra.

Según el escritor, la cancelación del ciclo no responde a problemas logísticos, sino al miedo a la presión de sectores de extrema izquierda y de Podemos, que buscan bloquear cualquier espacio de debate histórico que no se ajuste a su narrativa.

Vigorra ha recordado este lunes durante la rueda de prensa que Iglesias ya ha sido invitado en varias ocasiones y ha subrayado que el objetivo del foro es abrir un debate plural sobre la Guerra Civil, lejos de la polarización y de los intentos de «blanquear» cualquier postura política. En palabras de Pérez-Reverte, «es gravísimo que unas jornadas culturales se tengan que cancelar por amenazas o presión política. Necesitan mantener la tensión y la violencia para justificarse a sí mismos», en referencia a Podemos.