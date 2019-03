Pablo Casado: “Yo haré los viajes privados en línea regular, lo de Sánchez con el Falcon es una paletada”

Pablo Casado (Palencia, 1981) pasa revista en esta segunda parte de la entrevista en Alsasua a un personaje cada vez más inescrutable llamado Pedro Sánchez. También habla del 8M, del aborto, del matrimonio homosexual y de los casos de corrupción propios y ajenos.

PREGUNTA. El viernes fue el 8M, Día de la Mujer, ¿Sigue habiendo desigualdad en España entre el hombre y la mujer? ¿Hay brecha salarial o es todo propaganda? ¿Queda aún mucho camino por recorrer?

RESPUESTA. Se ha avanzado muchísimo, pero claro que hay desigualdad y brecha salarial en los resquicios que deja la Ley. Me explico: no compremos la mercancía averiada de la izquierda de que España es un país en el que se consagra la desigualdad. No. En España, cualquier discriminación de una mujer con igual puesto y distinto sueldo es punible. Y en España cualquier discriminación por orientación sexual o sexo también es punible.

Ahora, ¿qué se puede hacer para lo que no es punible? Por ejemplo, que las mujeres toman más reducciones de jornada y, por lo tanto, trabajando menos horas cobran menos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esa brecha, que es real como la de las pensiones, se pueda atenuar? Bueno, pues no palabras, hechos. ¿Qué ha hecho el PP? En la pasada legislatura reducir cinco puntos esta brecha salarial, ¿cómo?, pues intensificando la conciliación en el hogar, que los chicos nos impliquemos también en esas reducciones de jornada…Pero también fomentando que las empresas no hagan este tipo de prácticas.

P. Y las mujeres discriminadas deberían denunciar más a la Inspección de Trabajo.

R. Bueno, pero también con el teletrabajo, con la reducción de jornada de los 8 a los 12 años del niño, ampliando el permiso de maternidad, duplicando el de paternidad, etcétera. Y luego la parte de la discriminación en pensiones. Lo que nosotros hicimos fue subir las pensiones a las madres trabajadoras un 5%, 10% ó 15% si habían tenido 2, 3 o más hijos. ¿Y qué hemos propuesto para esta campaña? Que a las que también tuvieron un hijo se les suba un 2% la pensión. ¿Cuántas jubiladas ya están percibiendo este aumento de la pensión? Medio millón.

Y hay una cuestión, la violencia de género. La izquierda dice mucho sobre la violencia de género, pero el PP es quien aprobó el Pacto Nacional contra la Violencia de Género. Y hay que efectuar un matiz al cinismo de esa izquierda. Nosotros queremos prisión permanente revisable. La tenemos ya aprobada para un caso de violencia de género por desgracia muy habitual que es asesinato después de violación o agresión. Eso ya está en vigor. Pero, en estos días, hemos propuesto otra modalidad, por desgracia muy típica de la violencia de género, que es asesinato después de secuestro. Que es algo muy típico en las ex parejas que retienen y acaban asesinando a sus ex parejas o parejas. Por tanto, que se retrate la izquierda. ¿Qué es esto de que por la doctrina Parot salgan violadores y maltratadores a la calle y reincidan? Si tanto queremos luchar contra la violencia de género apostemos porque esos violadores, maltratadores y asesinos estén en la cárcel hasta el último día.

P. ¿Qué va a pasar con la ley del aborto? Primero dijiste una cosa y luego la contraria, ¿en qué quedamos?

R. El partido y yo siempre hemos dicho lo mismo. Lo primero es que el aborto no es un derecho. Eso me lo han escuchado decir a mí, a Rajoy y a Aznar. ¿Por qué? Porque lo que pensamos es que, más allá de hablar de la despenalización, que es algo superado en España desde hace 40 años, ya no se habla de un contrato jurídico. De lo que hablamos nosotros es de apoyar la maternidad. Cuando hay una realidad innegable, que es que hay 100.000 abortos al año en España, hay que garantizar que esas 100.000 mujeres que se sienten en ese abismo de decidir qué hacen en ese momento tan delicado, nunca lo tengan que hacer por una cuestión socio-económica o por una presión de sus padres o de sus parejas. Lo que queremos es que haya recursos a favor de la vida, sin meterme en discursos morales o en la decisión de las mujeres a las que la Ley les ampara desde los 80, no desde ahora. Nosotros lo que decimos es que haya recursos en renta, en vivienda, en integración laboral, como se está haciendo en países en los que se hace una cultura de la vida.

No sólo en el tema del aborto. En el tema de la eutanasia y los paliativos, en el tema de las personas mayores, en el tema de las enfermedades, de la discapacidad…Cuando hablo de cultura de la vida es porque yo lo que creo es que tenemos que reivindicar como lo más progresista el apostar por la vida

¿Te fijaste en los Goya cuando ganó el premio a mejor película ‘Campeones’?, ¿qué decía todo el mundo? “Oye que ejemplo de superación, cuánto valemos”, la gente llorando y aplaudiendo a rabiar… Eso para mí es cultura de vida, es decir, las personas con discapacidad tienen que tener visibilidad e integración. Lo mismo lo puedo decir fomentando las adopciones, y ayudando a las mujeres que quieren ser madres, y que, sin embargo, por algún tipo de presión familiar o económica, deciden abortar. ¿En el resto de casos? Yo soy político. No me meto en temas de lo que hagan las demás personas. Los políticos hacemos leyes.

P. ¿Pero derogarás la Ley de plazos y volverás a la de supuestos? Hay una parte de tus votantes que reclama que se vuelva a la Ley de supuestos e incluso que se derogue el aborto.

R. La prohibición del aborto yo no se lo he oído a ningún partido en España desde hace décadas. Hay una cuestión además muy objetiva: ninguna legislación que haya prohibido el aborto ha conseguido que bajen los abortos. Insisto. La izquierda lo quiere llevar al terreno de la penalización, dicen que la derecha quiere prohibir el aborto para que la gente se vaya a Londres. Oiga mire, desde 1985 con González, con Aznar, con Zapatero hasta que le dio por cambiarlo, nadie ha tenido ese debate.

Lo que sí quiero es entrar en el debate de la cultura de la vida. Por ejemplo, ahora Sánchez amenaza con presentar una Ley de eutanasia, y yo me pregunto: ¿pero después de que todas las autonomías hayan regulado el testamento vital, la prohibición de la distanasia, es decir, el encarnizamiento terapéutico, la familia puede decir “oiga, no me mantenga artificialmente con vida si ya los médicos consideran que sólo depende de una máquina”? Eso ya está asumido por toda la sociedad, ¿Por qué volver a levantar otra ley que hemos visto que en Reino Unido tiene mucha contestación o en Holanda…? Yo creo que lo hacen para dividir a la sociedad porque estos debates están superados.

P. Matrimonio homosexual. Imagino que no tocarás esa ley

R. Es que es constitucional. Yo creo que en la vida hay que ser coherente. Si el Constitucional falló que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es plenamente legal, no hay más debate. Por cierto, el PP siempre ha dicho que no puede haber discriminación. Por eso ya en la legislatura 2001-2004 estaba prevista la ley para la unión de personas del mismo sexo. La controversia en el Constitucional era semántica, fue resuelta y creo que es un debate completamente superado.

P. Si resultas elegido presidente, ¿viajarás en Falcon? Es decir, ¿te abonarás al jet como si no hubiera un mañana?

R. Por supuesto que no. Al final esos oropeles del poder… Yo entiendo que si Sánchez tiene que ir a un Consejo Europeo, será más rápido, más barato… no sé, lo desconozco. Pero es que han llegado a ir con el Airbus, no con el Falcon, con el Airbus a Valladolid. Y yo soy de Palencia. ¡Que el AVE tarda 55 minutos! Yo no hago demagogia en los medios del Estado, que utilicen lo que, de forma eficiente o, incluso por representatividad, hay que usar. Pero estas paletadas…

P. ¿Te parece un poco paleto esto del Falcon a todas horas?

R. Estos oropeles, la horterada de las gafas, las fotos, el Super Puma… Yo de verdad no me meto en temas de seguridad y de representación, no hago esa demagogia.

P. En viajes privados, ¿el presidente del Gobierno Pablo Casado irá en línea regular?

R. Hombre, claro. Cuando llegaron a La Mareta en Navidad, ese mismo día estaba llegando a Lanzarote el presidente de Irlanda en Ryanair… A mí lo que me molesta es que luego te tomen el pelo. Y digan ‘ el vuelo cuesta 200 euros’ o ‘es secreto de Estado’. Insisto. Que se haga lo que se tenga que hacer, como hacían los ex presidentes, que nunca hubo un problema al respecto. Pero que no se haga ostentación ni despilfarro porque yo creo que la gente no lo entiende, y menos en época de crisis.

P. ¿Utilizarás a tu mujer para apelar al voto de las mujeres, como ha hecho Pedro Sánchez?

R. Yo en el tema de familia de Pedro Sánchez no me quiero meter. Lo respeto. Mi mujer me acompaña cuando puede el fin de semana a los actos. En dos ocasiones me ha acompañado incluso al estrado, que fue en el congreso y en la Convención Nacional. Es decir, una vez cada seis meses. Y para mí es un apoyo fundamental. Pero bueno, ella tiene su trabajo, no está en política, y yo puedo decir lo que hace mi mujer pero no quiero juzgar lo que hace la mujer de Sánchez por respeto familiar.

P. Si tú eres presidente a partir del 28 de abril, ¿exigirás a tus candidatos ministros como condición sine qua non que carezcan de sociedades patrimoniales?

R. No. Pero tienen que pagar impuestos. A mí que haya un periodista, un químico, un gran empresario o un gran abogado, que legítimamente y pagando hasta el último de sus impuestos haya tenido una actividad en base a una sociedad, porque ha empleado gente, porque tenía varias sedes…

P. Ya, eso son sociedades legítimas. Pero hay sociedad ilegítimas, como cuando tienes una patrimonial para engañar a Hacienda….

R. Eso sería una sociedad instrumental.

P. ¿Y el que tenga sociedades instrumentales, será ministro en tu Gobierno?

R. Evidentemente, no.

P. ¿Y si te surge uno, si te la ha colado, lo echarás en el acto?

R. Claro.

P. Hay tres personas, altos cargos de tu partido, con responsabilidades en el Congreso de los Diputados y en el Senado que tienen todas las papeletas para terminar imputados por el ‘caso fondos reservados’, también conocido como ‘caso Kitchen’. ¿Vas a mantener en las listas a Francisco Martínez, Ignacio Cosidó y Jorge Fernández Díaz?

R. Todavía no estoy hablando de listas, lo cual es compatible con decir que mi compromiso en el congreso y en la Convención Nacional fue que este PP no va a tolerar ninguna irregularidad pero tampoco ninguna falta de ejemplaridad. Es decir, es muy difícil poner la línea en política sin ser injusto, porque yo no he visto casos tan sangrantes como el de Rita Barberá o Pilar Barreiro, en el que después de que C’s exigiera su expulsión a otro grupo, resultó absuelta. Entonces, hay veces que incluso con un juicio oral abierto, se es injusto, porque luego nada se resarce. Pero hay otros casos en que, incluso sin haber un juicio oral, hay pruebas tan flagrantes que hace que el partido tenga que actuar. Cuando hay grabaciones…

P. Bueno, aquí, haberlas, haylas

R. ¿Qué quiero decir con esto?… Cuando haya una constatación. Grabaciones, las habrá —yo no las he oído— o, por supuesto, un procedimiento judicial. Todos en el partido, porque así lo hemos firmado, saben que es incompatible con nuestro compromiso con los españoles.

P. ¿Si eres presidente del Gobierno te comprometes a conceder la primera entrevista como inquilino en Moncloa a OKDIARIO?

R. Bueno, os di la primera después del congreso. Yo, encantado. Yo no sé si ya allí tienes tus compromisos…

P. Pero si eres presidente del Gobierno, mandarás más que nadie…

Risas.

P. ¿Puedes prometer y prometes que darás a OKDIARIO la primera entrevista?

R. ¡Cómo no te lo voy a prometer! Yo, encantado, además, sois los primeros en pedirla. Además, me gusta mucho la pregunta porque das por hecho que voy a ser presidente del Gobierno, algo que creo, y sabes que tengo humildad castellana, que le vendría bien a España. No por mi persona, sino por lo que representa el partido, por nuestro programa, por el equipo que tenemos detrás, por nuestro aval de gestión y porque la alternativa, sinceramente, es nefasta.