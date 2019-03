¿Por qué Alsasua? El lugar de la entrevista del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado (Palencia, 1981), no se eligió obviamente por casualidad.

Fuimos al municipio de la comarca navarra de La Barranca para rendir homenaje no sólo a los dos guardias civiles y sus novias, apaleados brutalmente por dos decenas de terroristas (según el fiscal), sino a todos los hombres y mujeres de verde que a diario defienden la democracia, la libertad y el Estado de Derecho en un territorio dejado de la mano de Dios en el que el fascismo etarra campa a sus anchas. Mejor dicho, en el que, al menos, lo intenta. Y lo hicimos en los mismos 35 metros cuadrados en los que el 15 de octubre de 2016 los dos héroes de España, el teniente Óscar Arenas y el cabo Álvaro Cano, fueron salvajemente agredidos junto a sus parejas por una turbamulta de matones batasunos: el bar Koxka. Que Alsasua no es ni de los asesinos, ni de sus palmeros, ni tampoco de los que banalizan el mal absoluto que fue y es ETA. Alsasua es de todos.

PREGUNTA. ¿Alsasua es el símbolo de lo que no será la España de Pablo Casado presidente del Gobierno?

RESPUESTA. Tú no puedes querer lo que no ves y no puedes querer a España si en tu pueblo no ves a España. Lo que hay que hacer es una Ley de símbolos, que no pueda haber emblemas, ya sean lazos amarillos o pintadas de presos, como aquí, en Alsasua, lo de “Presoak Kalera” [“Presos etarras a la calle”].

Y luego, que la representación del Estado no sea una oficina de Correos. Es decir, las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno tienen que ser mucho más potentes competencialmente. Eso lo presentamos hace unos meses y el PSOE votó en contra, que era la Ley de Símbolos para que no se quemaran fotos del Rey, para que no se pusieran lazos amarillos ni esteladas.

Eso lo hemos completado ahora en campaña electoral con una propuesta que es que haya una moratoria de transferencias para las comunidades autónomas que no cumplan con ese espacio neutral e incluso con la lealtad competencial. Por ejemplo, la Educación o la Sanidad son competencias estatales por la Constitución, título VIII. Tú transfieres la Administración a la autonomía, igual que las policías autonómicas o locales es una competencia estatal que está transferida en algunos territorios.

El Estado tiene que velar para que esa administración de esa competencia, que es suya, se haga bien. De manera que lo que proponemos es que, si hay adoctrinamiento educativo, el Estado actúa. Si hay órdenes ilegales a Mossos d’Esquadra o al ertzaina o, en este caso, a la Policía Foral, se actúa. O si hay un espacio público cubierto en el que los concejales de seguridad o de limpieza no lo quitan, también. Y el tercer tema que hemos lanzado, que creo que es esencial, es el tema de la Ley de Lengua.

P. Pedro Sánchez, que sigue rendido ante sus socios separatistas, proetarras, golpistas, quiere retirar a la Guardia Civil de Navarra. ¿Puedes prometer y prometes que si eres presidente del Gobierno paralizarás la retirada de la Guardia Civil de Navarra?

R. Por supuesto. Es lo que te estaba contando. Es un disparate en un momento de radicalización, ya no sólo del tema en la calle, sino de que el Gobierno navarro y el Gobierno vasco están alentando al anexionismo con Navarra pero también a que Geroa y los bilduetarras campen a sus anchas. No es cuestión de transferir más a las comunidades autónomas. Al revés. Es cuestión de fortalecer al Estado. ¿Esto quiere decir que estoy en contra del Estado de Autonomías? No. Todo lo contrario.

Primero, no retirar lo que hay y segundo, evaluar las competencias administradas por las autonomías. La que esté mal administrada, no es lo que dice Sánchez de ‘quitar al Estado’ o ‘devolución de competencias’. No, si no hace falta. La competencia es estatal. Pero en el colegio donde haya adoctrinamiento, la inspección educativa actúa. La Policía autonómica o local que no esté cumpliendo las órdenes e instrucciones, pues hay una Ley de Seguridad Nacional que puede actuar.

Y, en este caso, si tú retiras ahora a la Guardia Civil por un pacto con el PNV para los Presupuestos fallidos y ahora con los viernes sociales estos caciquiles tú lo que estás haciendo es decir que te mueves al sol que más calienta. Lo que estás diciendo es que la Guardia Civil, que por cierto es la institución más valorada junto con el Ejército, la Policía Nacional y la Casa Real en todos los indicadores, te sobra. Para resumir, Eduardo, no se puede efectuar ni una sola transferencia estatal más. Es que el Estado se está yendo.

P. En Navarra el Gobierno Foral está vulnerando la Constitución en muchas cuestiones, por ejemplo, en la Ley de Símbolos, en el tema lingüístico… ¿Estarías dispuesto a ejecutar el 155 en Navarra o en el País Vasco si la situación se desmanda?

R. El 155 está en la Constitución. Y como todos los artículos, están para aplicarse cuando hagan falta. Yo creo que no hace falta.

P. Pero si hace falta, ¿lo aplicarás en Navarra o en el País Vasco?

R. Y en Murcia. Están para aplicarse. Ha habido un error en la sacralización y demonización del 155. A mí me gusta el artículo 155, igual que el 2, que defiende la unidad nacional, o el 9, que defiende la igualdad entre hombre y mujer, o el 3, que defiende la lengua española.

La Constitución está para aplicarse. Insisto: en el caso de Cataluña, se tiene que aplicar de inmediato. El Consejo de la República, Diplocat, Pedralbes… Ya hay muchísimas cosas. Pero, incluso en las autonomías que, en términos generales no han demostrado esa deslealtad, no han roto la baraja, como es el caso del País Vasco… [Ibarretxe la intentó romper, pero hay que reconocerle que cumplió la Constitución. Se aprobó un proyecto de Ley, fue a las Cortes, lo perdió y se fue]… Si yo soy presidente del Gobierno, se va a reforzar el Estado. Se va a reforzar la Nación.

P. ¿Y, tal y como has sugerido, tu primera medida será aplicar el 155 en Cataluña?

R. Ése es mi compromiso. Lo estoy diciendo últimamente porque ya sabes que la demagogia y la propaganda independentista es como ‘La opresión ¡van a suprimir la autonomía!’. Todo lo contrario. El 155 salva a la autonomía, lo que hace es hacer cumplir la Ley. ¿La Ley qué es? El Estatut y la Constitución.

P. Vosotros habéis aplicado el 155 y la comunidad autónoma catalana ha seguido funcionando.

R. Y todo funcionó de forma extraordinaria. Las empresas dejaron de irse… Pero sobre todo, en este caso es una aplicación de la Constitución liberadora. Porque en Cataluña no hay quién viva.

Les molesta mucho que comparemos lo que está pasando en Cataluña con lo que pasó en el País Vasco y en Navarra, pero yo no lo comparo. ¿Sabes quién lo ha comparado? Otegi. ¿Sabes lo que ha dicho Otegi? Que la Mesa de Partidos y que el relator es un invento batasuno. ¿Sabes lo que dicen estos cuando se van con Rufián o Tardà a manifestarse juntos por los ‘presos políticos’? Que la lucha independentista en el País Vasco la está siguiendo Cataluña. Cuando ves que hay kale borroka, cuando ves que se están vulnerando ya los derechos y libertades de los ciudadanos, lo que no puedes hacer es mirar hacia otro lado, hay que aplicar la Constitución cuanto antes.

P. ¿Cómo vas a impedir lo que yo llamo la dictadura lingüística? Primero fue Cataluña, luego el País Vasco, ahora también en Navarra, en mi segunda tierra, Baleares, en la Comunidad Valenciana… Yo entiendo que se estudie la lengua local, pero los padres tienen que poder elegir la lengua en la que educan fundamentalmente a sus hijos, esa lengua vehicular en la que aprenden a pensar. ¿Qué vas a hacer para cumplir el derecho de los padres?

R. Poner una Ley de Lengua en vigor. ¿Qué significa esto? Primero, en el tema de Educación. La lengua de todos los españoles, el castellano, debe ser vehicular y eso es compatible con que también sea vehicular la cooficial. Pero no en detrimento de la enseñanza en español.

En segundo lugar, debe ser lengua vehicular administrativa. Con esta ley ningún español podrá ser multado si le llega una notificación que no esté escrita en castellano. ¿Puede ir en dos lenguas? Perfectamente, pero tiene que estar escrita en castellano.

Y luego, muy importante, la Función Pública. No se puede romper el derecho de igualdad de los españoles. Se tiene que opositar en castellano. No puede ser un requisito excluyente la lengua cooficial. Puede ser un mérito, sobre todo, por ejemplo, en la atención en pueblos en Galicia o en pueblos donde la gente mayor habla en esas lenguas. Por tanto la atención puede ser un mérito pero no un requisito excluyente. ¿Por qué yo, que soy de Palencia, no puedo opositar en Tarragona y alguien de Tarragona sí que puede opositar en Palencia?

Y en cuarto lugar, la señalización vial. Yo estoy a favor de las lenguas cooficiales. Es una riqueza inmensa. Ojalá mis hijos hablaran gallego, valenciano, catalán y euskera. Es una riqueza, pero no algo excluyente.

P. Una persona que hable castellano, y sólo sepa castellano, se pasa por aquí y se pierde seguro.

R. Claro. Ése es nuestro compromiso, lo hemos presentado ya. Estas cuatro medidas muy claras las vamos a poner en práctica en cuanto lleguemos.

P. ¿Si gobierna Sánchez, gobernará Torra España?

R. Él no lo ha negado. Se lo pregunté el otro día en el Congreso tres veces. Le pregunté, primero: “¿Revalidaría usted su pacto con Torra?”. Segundo: “¿Volvería a negociar sobre la autodeterminación?”. Tercero: “¿Indultará a los presos golpistas?”. Y no me contestó ni uno solo de estos interrogantes.

P. Otra pregunta que viene a muy a cuento: ¿votar a Sánchez es votar el indulto a los golpistas?

R. Sin duda. Es que les hemos pillado negociando, pero no sólo de la autodeterminación. Es que hay que recordar que estamos aquí, en Alsasua, que hablaban de las fuerzas policiales opresoras, de la monarquía franquista, hablaban de mediación internacional, del derecho de autodeterminación, de que la justicia no tenía independencia… o sea, eso lo ha ocultado un presidente del Gobierno de España dos meses hasta que Torra lo ha filtrado a los medios de comunicación.

Tengo clarísimo que, en estas elecciones, Sánchez quiere validar su bloque: para empezar, con los batasunos, por eso han trasladado 26 presos etarras cerca del País Vasco. Para continuar el tema del independentismo, por eso negocia en Pedralbes y ha acercado los presos también a Lledoners.

Y para continuar, la negociación con Podemos, que la vimos con unos Presupuestos ruinosos, que hubieran supuesto la auténtica bancarrota para España una vez más. Esto no es una apelación al voto del miedo, es una apelación a la responsabilidad. Que luego la gente se dé el gustazo en circunscripciones grandes o en otros comicios que pueden venir. Pero a nivel nacional, si el voto se dispersa, si no se capitaliza en escaños, tenemos cuatro años más de Sánchez. Sobre todo, por una cuestión: que la gente sea consciente de que ya no vamos a votar en cuatro años. Se juntan las municipales, las europeas, las autonómicas y las generales. Desde junio hasta dentro de cuatro años, los españoles van a tener el Gobierno que decidan ahora.

P. ¿Estáis negociando la posibilidad de concurrir juntos al Senado con Ciudadanos y/o con VOX?

R. En la Junta Directiva que tuvimos hace dos o tres semanas yo dejé la puerta abierta, pero Ciudadanos tardó media hora en contestar, que fue con un sonoro portazo.

Yo no dije que fuéramos conjuntamente. Somos un partido con 134 escaños y Ciudadanos tiene 32. Es que aquí parece que las encuestas están muy bien, pero somos el partido más importante de España. Lo que estoy proponiendo es, simplemente, que el votante, en unas listas desbloqueadas como el Senado, en las que puedes poner la cruz a quien quieras, tiene que tener muy claro cuáles son los senadores que van a aplicar el 155. Y lo que le decía a Ciudadanos en este caso es una estrategia conjunta en la que sus senadores también se comprometan a esto.

P. Pero es un sistema mayoritario, y si no vais juntos, no os vais a comer un colín.

R. Yo dejé la puerta abierta a hablar de esto, y a mí Rivera me dijo que nada.

P. ¿Has tentado la suerte con VOX?

R. VOX en el Senado es más difícil que sumara tanto como Ciudadanos, que es un partido que ya tiene una implantación de 4 años y 30 escaños. VOX es más relevante en el Congreso, en unos posibles restos que se va a dejar en las provincias pequeñas.

Deberían reflexionar ellos y sus votantes. Con los votos que pueden acabar yendo al PSOE se inviste a un presidente. Y luego Ciudadanos en el Senado, que no nos olvidemos que es el que aplica el 155 en Cataluña.

Hoy estamos aquí en Alsasua y acabo de venir de Pamplona, de firmar un acuerdo de colaboración con UPN. Ayer lo hice en Asturias con Foro Asturias, y estamos en negociaciones con el Partido Aragonés. Es decir, estamos demostrando que, igual que hicimos en Andalucía, somos capaces de hablar con otros partidos para optimizar fuerzas. Ir todos a una a favor del constitucionalismo. Yo lo que pido es que el resto de partidos haga lo mismo.

P. Si eres el más votado de la derecha, ¿a quién le propondrías formar Gobierno primero, a Ciudadanos o a VOX?

R. Todas las encuestas dicen que Ciudadanos va a quedar por encima, y con ellos tenemos la experiencia de gobiernos autonómicos como en Murcia, La Rioja, Castilla y León, Madrid y Andalucía. Ahí tenemos una experiencia de programas conjuntos que han salido razonablemente bien. Pero yo no tejo cordones sanitarios contra nadie y menos contra un partido que defiende la Constitución y la unidad de España.

Me hace mucha gracia que Pedro Sánchez vaya por toda España diciendo que VOX es prácticamente el demonio encarnado cuando él está hablando con Torra y con Podemos. Que la prensa, salvo honrosas excepciones, esté poniendo a VOX, no seré quien lo defienda, que es un adversario político, pero que lo pongan como lo ultramontano, cuando Podemos son los que piden la república, la independencia de Cataluña y trabajaban como asesores de Chávez.

P. Te recuerdo, además, que Pedro Sánchez llegó al poder con los votos de Bildu, de los proetarras. De quienes asesinaban a compañeros suyos como Fernando Múgica o como Ernerst Lluch.

Casado. ¿Recuerdas la frase de la madre de Maite Pagaza?

Inda. Sí.

Casado. “Se os helará la sangre”. En ese año lo que se heló fue el Partido Socialista, y se quebró por los pactos de Zapatero en la negociación con los proetarras. Y por culpa de la negociación con ERC se fueron Sabater, Rosa Díez y compañía y crearon UPyD. Y el PSC se desgajó y surgió Ciudadanos. Por eso Ciudadanos se constituye como un partido socialdemócrata, no porque lo quiera Albert Rivera, sino porque eran socialistas que decían “no con mi voto”.

¿Qué quiero decir con esto? Que Sánchez, que ahora juega al tacticismo del corto plazo, no se da cuenta de que, si le saliera el triple, que no le va a salir, lo que estaría haciendo es matando al PSOE histórico. Yo por eso apelo, no sólo a la responsabilidad de VOX y de Ciudadanos, sino a ese votante socialista que es español, se siente español, quiere la unidad nacional, quiere que le bajen los impuestos, quiere que se defienda a la familia, quiere que haya seguridad en las calles… para que piense si su voto a Sánchez al final lo va a malversar Torra.

P. ¿Estaríais dispuestos a forjar una gran coalición con Pedro Sánchez para gobernar España?

R. Bueno, yo, nada más llegar a las dos semanas de ser presidente del PP, me citó en Moncloa. Esto parece que ahora la gente no se acuerda. Yo le propuse un pacto con los Presupuestos y el 155. Fíjate el coste para mí ¿eh? Recién elegido, el candidato imposible, que iba a regenerar el partido… que por responsabilidad con España después de lo injusto de la moción de censura y de sus socios, le dije que Cataluña no aguanta más, que pusiera en marcha el 155 y que sólo con los escaños en el Senado del PP, que no hacía falta que estuviese negociando con el PSC. Y que en los Presupuestos sólo le pedía dos cosas: cumplir con Europa, porque no deja de ser de sentido común, y bajar impuestos. Porque le anticipé que iba a recaudar con 22.000 millones de euros más que en el año anterior como de hecho ha ocurrido.

Él podía haber aceptado eso, y para mí hubiese sido muy difícil de explicar una gran coalición de facto. Sin embargo decidió empezar a pactar los Presupuestos con los comunistas de Podemos y a pactar la política de Cataluña con Torra. Por eso que vengan ahora a dar carteles de moderados y de dialogantes me hace mucha gracia, porque si yo he hecho una oposición muy firme es porque él ha decidido quienes eran sus socios. Y si yo apelo en Colón a que la nación española ponga fin a esa negociación y a esa rendición, que es lo que le lleva a tirar la toalla y a convocar elecciones, es porque él prefirió estar al lado de los independentistas y no de los constitucionalistas.