El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, comenta en esta entrevista las informaciones publicadas en exclusiva en OKDIARIO sobre el pabellón español en la Expo de Dubái. Muy crítico, el líder popular asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez «no cree en España» y denuncia su inacción ante los sucesivos ataques a la Historia y la lengua española.

Pregunta.- He estado recientemente en la Expo de Dubái y a Colón se le dedica un cartelito, no hay más. El pabellón español es un catálogo de frases progres y de chorradas y lo primero que uno ve cuando llega allí es el ajedrez, que presentan como si fuera un invento español. Hoy [por el viernes] hemos publicado en OKDIARIO que el Belén de la Expo en Navidad eran muñecos de vudú. Además se habla del Quijote como una persona «resiliente» y los conos que presiden el pabellón español, en vez de ser rojigualdas, son naranjas y amarillos. ¿Qué le parecen estas barrabasadas que perpetra el Gobierno de Pedro Sánchez?

Respuesta.- Pues esos valientes que hacen un Belén con muñecos de vudú, ¿por qué no lo hacen sobre Mahoma? ¿Por qué no se meten con otras religiones? Pues porque sólo se ensañan con las creencias mayoritarias de los españoles, que son las que han basado la construcción de Europa y la civilización occidental. Yo, cuando hablo de Occidente y de las raíces grecolatinas, judeocristianas o del cristianismo, más allá de mis creencias -que soy católico y lo digo con orgullo pero no juzgo a nadie y no llevo esas creencias a la política- sí que digo que eso ha tenido una raíz histórica y, por tanto, política, que es clave en la Humanidad y, en concreto, en Europa. Cuando hablamos de la familia democratacristiana a la que pertenece el Partido Popular esas creencias de libertad individual, respeto a los demás y tolerancia pero a la vez de Estado de Derecho, de propiedad privada y de libre mercado son las que han configurado las políticas que han dado prosperidad y libertad a las sociedades. Y eso es lo que este Gobierno quiere derrocar. Y luego está el revisionismo, la cultura de cancelación histórica, el derribo de estatuas, el ataque a la Hispanidad… ¿Por qué el Gobierno no lo combate? ¿Por qué no dice que el español ha permitido un flujo de riqueza común durante siglos? Porque no creen en España.

P.- ¿Si usted es presidente intentará acabar con esa leyenda negra y reivindicar el papel de España en el descubrimiento y colonización de América?

R.- Por supuesto. Y lo hice el mes pasado en una gira en Paraguay, Uruguay y Chile, con tres presidentes latinoamericanos, donde planteé una agenda por la libertad en la que se reivindicaban esos principios comunes a ambas orillas del Atlántico y en la que, además, atacábamos a ese Grupo de Puebla que no sólo está blanqueando regímenes narcoterroristas -como pasó en Colombia o ahora con los movimientos indigenistas que reivindican la violencia- sino incluso a dictaduras como Nicaragua, Venezuela y Cuba, que el Gobierno de Sánchez blanquea. El Gobierno ha hecho negocio con Venezuela -ahí está Plus Ultra- y se niega a llamar dictadura a Cuba. Mi abuela nació en Cuba, mi bisabuelo está enterrado en La Habana. ¿Cómo no llama dictadura a 62 años de opresión?. Y ni siquiera están teniendo una posición activa en Nicaragua, cuando han salido reportajes diciendo que en las cárceles torturan y violan a los opositores pacíficos.

P.- En Nicaragua usted estaría en la cárcel.

R.- Por supuesto. Y usted. Y con el medio de comunicación expropiado. Que, por cierto, es lo que aquí decía Podemos. Que los medios de comunicación privados podían ponerse al servicio del Gobierno «del cambio». Lo mismo que decía sobre los jueces.

P.- Cuando sea presidente del Gobierno, ¿qué trato dispensará institucionalmente a dictaduras como la venezolana, la de Daniel Ortega en Nicaragua o la longeva de Cuba?

R.- Como España, bloqueo total de las relaciones, y sobre todo a nivel financiero, porque estos jerarcas que roban a sus pueblos luego se traen aquí el dinero para comprar edificios en el barrio acomodado de Madrid o para llevar a sus hijos a las mejores universidades. España tiene que liderar la respuesta en la Unión Europea y las sanciones. ¿Alguien entendería que Francia no liderara las acciones en la zona francófona o que el Reino Unido no liderara la zona de la Commonwealth? España tiene que liderar el eje hispanoamericano y, además, lo tiene que hacer con la OEA y la Secretaría General Iberoamericana, pero con el liderazgo en la Unión Europea. Eso fue eficaz y es lo que está pidiendo Biden. ¿Por qué Biden no recibe a Sánchez? ¿Por qué le humilla en un pasillo durante 27 segundos? Porque para Estados Unidos es clave cuáles son tus aliados. Y si España es aliada de Maduro, porque Maduro ha financiado a ministros del Gobierno de España, eres un socio no fiable. Aparte de lo de Ábalos y el caso Delcy, que se tendrá que investigar ante el bloqueo de la Fiscalía, de entrada sabemos que Maduro ha financiado el CEPS, que es el germen de Podemos, y que ha financiado directamente a Monedero y a Pablo Iglesias. Nosotros en la Convención Nacional propusimos hasta 50 reformas para España, en tres ejes: reforzamiento institucional, recuperación económica y empleo y bienestar social. Medidas que han sonado mucho como la Ley de Pandemias, la reforma educativa, la Ley de Vivienda o de Maternidad, la bajada de impuestos, la mochila austriaca, la despolitización de la Justicia, la Ley de Lenguas y de Símbolos o el refuerzo de la Policía y la Guardia Civil. Pero, además, había un punto que era la creación del Museo de Historia de España. Incluso dijimos que iba a ser en el Palacio de Fomento, en Atocha, donde está el Ministerio de Agricultura, un edificio precioso al lado del Museo del Prado. ¿Por qué no podemos tener un museo, como los americanos tienen en el National Mall de Washington, al que vayan los niños de los colegios y los turistas a ver lo que fue Hispania en el Imperio Romano y España para el mundo?

P.- Le dirían que es un facha.

R.- Eso me han dicho, que era un tema muy polémico. Es verdad que es polémico. En Francia, Sarkozy no fue capaz de hacerlo en su legislatura y lo hablé con él cuando vino a la Convención Nacional. La legislatura que nos va a tocar gobernar va a ser sobre todo la de la recuperación económica. Hay que poner España en marcha y hacerlo en seis meses, no esperar, y hacerlo con valentía y coraje porque la izquierda se movilizará en contra. Pero hay proyectos como estos que te marcan una legislatura. La reivindicación de la Historia, no como algo en blanco y negro sino como la base para seguir creciendo como país y sociedad para el futuro, es clave.