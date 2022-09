El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, confesó a unos afiliados durante una reunión en Cáceres que no estaba «de acuerdo con todas las decisiones del presidente, al igual que el mismo Abascal no está de acuerdo siempre con todas las decisiones que tomo yo», pero que el proyecto político de Vox «consiste en intentar hacer las cosas lo mejor posible».

«Yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo. Empezando por el que os habla. Os confieso que yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones que se toman en el Comité Ejecutivo Nacional del que formo parte. Yo no estoy de acuerdo siempre con las decisiones que toma el presidente y el presidente no está de acuerdo siempre con las que tomo yo. Pero esto consiste en intentar hacer las cosas lo mejor posible», afirmó el dirigente de Vox, según los audios de la reunión a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

El secretario general del partido conservador siguió explicando la estrategia de la formación a la hora de elegir a los cargos o candidatos y para ello tiró de símiles militares haciendo honor a su pasado en las Fuerzas Armadas. «En cada momento es mejor que estén unos u otros. Que avancen unas unidades militares u otras». También reveló a los afiliados que las reuniones donde evalúan cada una de las acciones que se han llevado a cabo, sea la elección de un coordinador o una estrategia de selección de candidatos, «son durísimas».

Durante la reunión, Ortega Smith arengó a los afiliados recordándoles que a Vox se llega para servir a España con generosidad y con humildad y que las «intrigas palaciegas» no deben existir en Vox. «Quien empiece así ya sabe lo que va a encontrar pronto: la puerta de salida», advirtió.

Ahora bien, el dirigente de Vox reconoció que es humano y natural decir «yo puedo hacerlo mejor» y animó a que quien piense así lo demuestre. «El tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio», remarcó.

Además, Ortega Smith defendió a aquéllos que tienen un cargo de responsabilidad en el partido alegando que «es siempre más fácil criticar al que está dirigiendo que ponerse en su papel» y explicó que en Vox trabajan desde el presidente hasta el último afiliado por un único objetivo: hacer España grande otra vez. «No llegará ningún Gobierno a dirigir España con valores si desde la organización que lo impulsa no somos partícipes de esos mismos valores».

El también diputado de Vox pidió a los afiliados que le escuchaban «generosidad y respeto hacia el cargo, hacia la disciplina y hacia la jerarquía interna» y señaló que una organización es más fuerte «cuanto más unida está y está más unida cuanto más se respetan los protocolos y las decisiones».

Por último, Ortega Smith definió a Vox como «un grupo de españoles que decidimos un día remangarnos» convencidos de que lo hacían para aportar algo importante para España y de que podían «darle la vuelta a la política en nuestro país».