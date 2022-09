Jacobo González-Robatto, antiguo coordinador de campaña de Macarena Olona en Andalucía, ha sido apartado de la vida institucional y reubicado por la formación de Abascal en un discreto puesto en la sede nacional de Vox de la calle Bambú. El que fuera senador por Andalucía trabaja actualmente como asesor en la presidencia de Vox. «Ayuda en todo lo que le mandan, apaga incendios y se mantiene a las órdenes de Santiago Abascal», han dicho fuentes de Vox consultadas por OKDIARIO.

Robatto tuvo que dejar su puesto como senador por culpa de la Ley de Igualdad que obliga a que haya paridad de sexos en el Senado. En este sentido, el PP y el PSOE eligieron a más hombres que mujeres en sus respectivos cupos (3 hombres y 2 mujeres el PP y 2 hombres y 1 mujer el PSOE) por lo que a Vox le tocaba elegir a una mujer. «En Vox tenemos mujeres y hombres igual de preparados y comprometidos con Andalucía y España, pero ninguna ley debería obligarnos a elegir por razones de sexo», se quejó Vox Andalucía desde sus redes sociales.

Ahora bien, fuentes cercanas al ex senador han afirmado que esta obligación de designar a una mujer vino a la medida de las intenciones del partido. Después de los resultados en las elecciones de Andalucía la formación conservadora quería pasar página en todos los sentidos y mostrar caras nuevas. Ninguna que pudiese rememorar al público ese jarro de agua fría que supusieron los resultados que obtuvo Olona. «Ha venido bien para que Coco de un paso atrás y se mantenga un tiempo en la sombra. En su lugar han puesto a Pepa Millán que nunca había estado en primera fila y a la que han dado una oportunidad para que destaque». Ahora bien, las mismas fuentes han confirmado que el ex senador desea «volver» a la política activa y quiere que el partido cuente con él de cara a las próximas elecciones generales de 2023. «Coco quiere que le llamen para nacional, para el Congreso de los Diputados, aunque todavía no hay nada decidido desde el partido. De momento ayuda a Abascal desde la sede nacional de Madrid».

La ascendente carrera política de Robatto en Vox se explica por la estrecha amistad que mantiene con Santiago Abascal. El ex senador conoció al presidente de Vox en Sevilla y comenzaron a hablar por redes sociales cuando Abascal vio que Robatto subía videos de historia. «Comenzamos a hablar por redes, Santi me contactó y hablábamos de historia. También me comentó que le habían dicho que me parecía a él», ha revelado el propio Robatto a OKDIARIO.

Poco después Abascal le convenció para trabajar en Vox y finalmente entró en el parlamento de Andalucía como secretario financiero del partido. De ahí pasó al Senado en 2019 hasta su cese a finales de julio de este año y desde entonces trabaja discretamente en la sede nacional de Madrid.