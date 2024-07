La oposición venezolana denuncia un plan de Maduro para «secuestrar» a María Corina Machado

El régimen del autoproclamado de nuevo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha puesto en marcha la maquinaria de represión política tras unas elecciones salpicadas de sospechas de fraude y pucherazo. El objetivo principal del régimen es la líder opositora María Corina Machado, a quien el lunes el Fiscal General chavista señaló como artífice de un ciberataque contra los centros de datos del escrutinio. Ahora, el opositor Antonio Ledezma alerta de un plan de la policía de Maduro para «secuestrar» a Machado y a otros de sus colaboradores.

«Nos llega información desde Venezuela que efectivos policiales buscarán apresarla, al igual que a otros líderes del comando de campaña. Se trata de una dictadura que procede sin miramientos a la hora de vulnerar derechos humanos. La ciudadanía protesta basada en su derecho legítimo a reclamar el reconocimiento de la victoria obtenida por el presidente electo Edmundo González», ha señalado en redes sociales Ledezma, alcalde de Caracas exiliado en Madrid.

«Maria Corina no hace otra cosa que poner al servicio su indiscutible liderazgo para la canalización pacífica de esa indignación», ha añadido en su mensaje, con copia a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA).

URGENTE…ALERTA….

Maduro ordena secuestro de @MariaCorinaYA

Nos llega información desde Venezuela que efectivos policiales buscarán apresarla, al igual que a otros lideres del comando de campaña. Se trata de una dictadura que procede sin miramientos a la hora de vulnerar… pic.twitter.com/fPvVqy7IGO — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) July 30, 2024

Acusada de un «ataque»

El Fiscal General chavista a las órdenes de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, ha comparecido este lunes desde el Ministerio Fiscal venezolano para «descartar» cualquier tipo de intervención por parte del gobierno en los resultados de las elecciones, pese a todas las evidencias de fraude electoral, así como para señalar a la opositora María Corina Machado. A ella, ha asegurado William Saab, se le ha abierto una investigación acusándola de estar detrás de ese ciberataque que paralizó durante 6 horas los centros de escrutinio. Un lapso de tiempo tras el que la candidatura de Maduro salió a anunciar que había ganado las elecciones.

En una intervención que está levantado gran polémica en Venezuela, el Fiscal General ha acusado directamente a la oposición de haber trabajado para dar un pucherazo, señalando a la líder opositora María Corina Machado. Una acusación que llega precisamente cuando desde Estados Unidos, la Unión Europea y al menos nueve países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se ha pedido la publicación de las actas de las elecciones.

Sin embargo, el régimen de Maduro ha respondido por boca del Fiscal General anunciando la apertura de una investigación penal sobre Machado, de quien dice que tuvo que ver con el ciberataque que tumbó esos centros de datos esenciales para el escrutinio. El ataque, anunció, provino de Macedonia del Norte, a pesar de que Maduro había insinuado previamente que venía de Estados Unidos.

Ledezma no pudo votar

El opositor venezolano y exdiputado nacional Antonio Ledezma no pudo acceder al centro de votación para las elecciones venezolanas el pasado domingo. Situado en el Centro Cultural Fernando de los Ríos, en el barrio madrileño de Aluche, estaba ayudando a los ciudadanos expatriados en la capital española a votar. El exdiputado, Antonio Ledezma, declaró que «no es que no nos hayan dejado votar, es que ni siquiera nos permitieron inscribirnos a mí ni a mi esposa. Pero esto no impedirá que la verdad prevalezca; vamos a tener democracia en Venezuela, y también agradecemos a ustedes, españoles de buen corazón, que desean la libertad para Venezuela». Dijo esto a las puertas del centro de votación.

Además, Ledezma envió un mensaje al general Padrino López: «Sobre sus hombros recae una gran responsabilidad. Usted es el ministro de Defensa, no me imagino que quieran llevar para siempre una cicatriz en el rostro. Aquellos que obedecen las órdenes de Maduro están contemplando un baño de sangre en Venezuela».

Desde la seguridad del centro, se dijo: «Esto no es España, es Venezuela», refiriéndose a que se permitía la entrada con gorras y banderas del país que algunos votantes portaban. Adriana Díaz, una de las venezolanas presentes, comentó: «Es increíble que uno tenga que comportarse como un manso cordero para poder votar». Por su parte, Oriana Mariño, otra votante, expresó su esperanza de que aquel día pudiera «haber un cambio significativo a favor de la libertad y la democracia» y así «poner fin a esta era de miedo instaurada por Maduro».