Las pateras siguen llegando a Canarias también en invierno. El archipiélago ha recibido once pateras con más de 700 inmigrantes en las últimas 24 horas. Según datos de Salvamento Marítimo, sólo durante el año 2024 llegaron al archipiélago canario más de 1.600 pateras cargadas con inmigrantes que utilizaron ese medio para entrar en España de forma ilegal. La ruta Canaria sigue siendo la más letal de todo el mundo. El último informe de la ONG Caminando Fronteras advierte de que 10.500 personas murieron en 2024 en su intento de llegar a las costas españolas, una media de más de 30 fallecidos al día.

Canarias sigue soportando una presión migratoria intolerable, que se ha acentuado en el año 2024 en comparación con las cifras del año anterior. Así, éste año ya han llegado a Canarias casi 700 pateras frente a las 568 que arribaron a las costas de las islas en el año 2023. Igualmente, este año han llegado vía marítima y de forma irregular a Canarias más de 45.000 inmigrantes, una cifra superior a los 37.864 registrados a lo largo de todo el año 2023.

Los últimos en llegar, han sido más de 700 inmigrantes rescatados en pateras en aguas Canarias, un total de once embarcaciones que han llegado en las últimas 24 horas a Gran Canaria, Tenerife y la isla de El Hierro. En este último destino, en el puerto de La Restinga, uno de los inmigrantes fue trasladado a un centro hospitalario tras recibir ayuda por parte de los servicios sanitarios de la zona.

Los datos cruzados de los servicios públicos y de las ONG confirman que ni siquiera el invierno y el complicado estado de la mar frena la llegada irregular de inmigrantes a Canarias. De hecho, también se subraya el «notable aumento» este año en las salidas de pateras desde Mauritana, un país que «se ha consolidado como principal punto de cruce migratorio» hacia las Islas Canarias.

131 naufragios

Paralelamente, el informe ‘Monitoreo Derecho a la Vida 2024’, elaborado por la ONG Caminando Sin Fronteras describe 293 tragedias ocurridas en las diferentes rutas migratorias, con un dato especialmente grave: 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro con todos los inmigrantes que llevaba a bordo.

La ONG que hace recuento de todas las salidas de pateras y los desembarcos de los que se tienen noticia, calcula que un total de 10.457 personas murieron en 2024 en su intento de llegar a las costas españolas. La escalofriante cifra supone una media de casi 30 inmigrantes fallecidos al día.

Récord de muertes en pateras

Se trata de un cifra récord desde que esta ONG comenzó a investigar las desapariciones de migrantes en el mar de camino a España. Un número que refleja el notable aumento de los fallecidos en los dos últimos años, ya que en 2023 los 6.618 muertos casi triplicaban los registrados un año antes.

Respecto a 2024, Caminando Fronteras subraya que del total de personas que perdieron la vida, 421 eran mujeres y 1.538 niños o adolescentes, y recalca que la ruta Atlántica en pateras hacia las Islas Canarias se mantiene como «la más letal a nivel mundial», con 9.757 víctimas, es decir, el 93% del total. Otras 517 muertes se produjeron en la ruta Argelina, 110 en el Estrecho y 72 inmigrantes fallecieron en pateras en la ruta de Alborán.

Menores inmigrantes en Canarias

Los recursos de acogida de Canarias hace tiempo que están colapsados, y los últimos meses de 2024 han sido testigos de las intensas negociaciones sobre la acogida de los menores migrantes no acompañados que llegan a España, y especialmente al archipiélago canario. Las conversaciones no han conseguido solucionar la situación de estos menores no acompañados que han llegado por miles a Canarias de forma irregular en el año 2024.

El archipiélago ve frustrada así que se solucione una de sus reivindicaciones históricas sobre el reparto rápido y efectivo de estos niños y jóvenes inmigrantes con el resto de comunidades autónomas para reducir la presión sobre los servicios sociales de Canarias. Todo tras el relevante aumento del número de pateras que han llegado este año a las islas y que han dejado allí a cerca de 5.500 niños y jóvenes.