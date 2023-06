La okupa de Tenerife derrotada: la Justicia devolverá la casa a sus dueños tras destapar OKDIARIO el caso

José y Rosario, por fin, ya tienen fecha de lanzamiento para poder recuperar la casa que compraron hace casi cuatro años y que fue okupada por quien se la vendió, una experta en el engaño, con condena incluida en su haber por fingir un parto y falsificar una partida de nacimiento. Tal y como ha podido saber en exclusiva OKDIARIO, será en tan sólo unos días cuando el matrimonio canario pueda acceder a su piso ubicado en Bajamar (Tenerife) por el que pagaron 140.000 euros. Una vez más, los juzgados les han dado la razón y esta vez ya tienen fecha de desahucio en caso de que haya okupas en la vivienda. Tras las exclusivas desveladas por este periódico, que han puesto el foco mediático en su caso, la okupa de Tenerife decidió huir de la vivienda dejándole las llaves a un nuevo grupo de okupas compuesto por una joven y dos chicos que ya han sido avisados de que deben abandonar el piso en los próximos días y, que en caso contrario, serán los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los que hagan cumplir la ley incluso por la fuerza.

El calvario de José Miguel Cruz y su mujer Rosario por fin ha terminado. Tras una dilatada andadura en los tribunales, la justicia les ha dado por fin una fecha de lanzamiento. Su caso llegó hasta el Tribunal Supremo que sentenció que la okupa de entonces, cuyas iniciales coinciden con A.R.V., debía abandonar la vivienda. Sin embargo, tras casi cuatro años atrincherada en el piso, ha sido la presión mediática la que le ha impulsado a abandonar la vivienda que el matrimonio tinerfeño le compró en 2019.

Este periódico fue el primer medio en dar la voz de alarma sobre lo que estaba pasando José. Según los documentos en posesión de OKDIARIO, él mismo formalizó un contrato de compraventa ante notario con A.R.V. y le transfirió un cheque nominativo de 50.000 euros para adquirir la vivienda. Pero A.R.V., ciudadana de origen belga, no cumplió con lo acordado legalmente. Permaneció en su casa durante casi cuatro años mientras José y Rosario le pagaban su hipoteca y demás gastos de la vivienda.

A la fuga

Al ver el esfuerzo económico que conlleva ser víctima de una okupación y que no se estaba cumpliendo con la legalidad, el matrimonio denunció su caso ante la justicia ordinaria. Después, su caso saltó a las audiencias provinciales para acabar en el Supremo que sentenció a su favor imponiendo una fecha de lanzamiento en el mes de marzo. Sin embargo, esta orden no se hizo efectiva ya que la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, que estaba teniendo lugar entonces, la paralizó. No obstante, ahora, tras ejercer presión mediática sobre la okupa esta ha abandonado la isla agilizando su caso en los Tribunales que acaban de comunicar a José la nueva fecha de lanzamiento. Esta vez el desahucio será efectivo esté quien esté en la vivienda.

En el caso de que los okupas no hayan abandonado voluntariamente la casa antes de la fecha de lanzamiento, serán los agentes de la Policía Nacional los que se encargarán forzar la cerradura y sacarlos para poder recuperar la casa. Como es habitual, los agentes serán implacables para hacer cumplir la ley.

A pesar de que ya queden pocos días para que José y Rosario entren en su casa, actualmente hay unos nuevos okupas en su vivienda. Se trata de unas personas a las que A.R.V. les estafó dándoles las llaves antes de huir con todas sus pertenencias tras desvelar OKDIARIO su caso. Estas personas ya conocen que existe una sentencia judicial que les obliga a irse y en caso de no hacerlo tendrán que vérselas con la Policía que podrá llevárselos detenidos en caso de oponer resistencia. Asimismo, también podrían incurrir en un delito de allanamiento de morada y usurpación de un bien de primera necesidad penado con cárcel.

Delincuente

Desgraciadamente no son buenas noticias. La okupa que han tenido que soportar durante años José y Rosario es una delincuente en potencia. Actualmente, A.R.V. ha abandonado Tenerife en una embarcación de Naviera Armas con destino final Huelva y que hace parada en Lanzarote y Gran Canaria. Lo ha hecho con un menor de seis años de origen marroquí que tiene acogido en régimen de kafala -figura de acogida propuesta por Marruecos y legal en España- que misteriosamente la okupa de Tenerife consiguió a través de sobornos. A.R.V. decidió marcharse de madrugada con el pequeño sin llevarle al colegio ni ayer, ni hoy a pesar de ser una obligación legal para los progenitores.

Sin embargo, la okupa de Tenerife conoce muy bien las prácticas de tráfico de menores. Un hombre, al que le prometió darle un niño en adopción marroquí, la acompañó al país de la dinastía alauí y pudo comprobar con sus propios ojos cómo la okupa se hizo con un bebé recién nacido dando dinero a varios marroquíes. Este hombre fue engañado por A.R.V. que le dijo que trabajaba en una ONG y que podía conseguir la kafala. Pero no fue así, ambos viajaron por todo Marruecos con un niño robado y no pudieron sacarle del país. Sin embargo, misteriosamente, la okupa sí ha conseguido la kafala, documento que obra en poder de OKDIARIO.

A estos dos menores, que tienen menos de seis años y no pueden defenderse, se une el hijo que adoptó A.R.V. en Tenerife. Él mismo relata a este periódico cómo descubrió ser adoptado tras encontrar una partida de nacimiento falsificada por la okupa. El chico, que ahora tiene 28 años, relata que vivió un infierno de maltrato con la okupa por lo que decidió denunciarla por acoso. Fue entonces cuando la Fiscalía de Menores le retiró a este hijo adoptado y el joven se fue a vivir a un centro de menores.

Sin embargo, por una extraña razón, A.R.V. ha conseguido ahora dos menores marroquíes que tiene en acogida. Si bien ha sido denunciada en varias ocasiones por diversas personas ante los servicios sociales y la Fiscalía por las condiciones en las que tiene a los pequeños, estos organismos han decidido mirar hacia otro lado.