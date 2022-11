Corinna Sayn-Wittgenstein protagoniza un podcast en el que narra los comienzos de su relación amorosa con Juan Carlos I, así como las intrigas palaciegas que rodeaban la vida del monarca en La Zarzuela, como ya adelantó en la entrevista concedida a OKDIARIO. La serie Corinna and The King (Corinna y el Rey) será emitida internacionalmente en ocho entregas y en los formatos en inglés y español. OKDIARIO reproduce hoy fragmentos del citado podcast que corresponden a la primera entrega de la serie. Las emisiones estarán disponibles en las principales plataformas de podcasts a partir del próximo lunes 7 de noviembre y serán difundidas todos los lunes hasta el 19 de diciembre.

Los realizadores de la serie, Project Brazen, adelantan que el podcast cuenta “la verdadera historia de un rey que parecía demasiado poderoso para fracasar y la violencia, corrupción y dinero escondido que eventualmente lo derrumbaron”.

En el primer episodio, La Casita, del que OKDIARIO reproduce una parte de su contenido, los oyentes podrán conocer cómo fueron los inicios de las relaciones entre la princesa alemana y Juan Carlos I. Corinna cuenta cómo una joven de 39 años conoció al entonces monarca español, en febrero de 2004, en una cacería aristocrática en tierras manchegas a la que ella asistía como experta en armas de caza.

Tras el flechazo, Juan Carlos I la invitó a comer en La Angorrilla, en El Pardo, un avejentado pabellón de caza al que Corinna comenzó a llamar «La Casita». La princesa alemana cuenta en su podcast que el entonces Rey Juan Carlos le manifestó desde el primer momento que sus intenciones iban más allá de una simple amistad, a pesar de que seguía casado con doña Sofía. Don Juan Carlos comenzó a enviarle a su domicilio de Londres cartas escritas a mano y espectaculares ramos de flores. Aquella insistencia culminó en una relación amorosa que perduró cinco años y una amistad que se prolongó hasta el accidente de Botsuana en abril de 2012.

Sin embargo, Corinna reconoce en su podcast que, conforme iba intensificándose su idilio amoroso, fue conociendo mejor por dentro a las camarillas de una Casa del Real que se desangraban en interminables luchas palaciegas, y al círculo más íntimo de amistades. A la princesa alemana le decepcionó el entorno social del entonces monarca, que estaba mucho más interesado a sus beneficios particulares, según ya adelantó en su entrevista exclusiva en vídeo a OKDIARIO y que ahora narra en los podcasts.

Corinna recuerda que muy pronto se percató de que Juan Carlos I era una persona marcada por su infancia: la muerte de su hermano menor y las dificultades económicas de su familia durante la adolescencia lo llevaron a tener una obsesión enfermiza por el dinero y las riquezas, hasta el punto de que disponía de una máquina para contar dinero en La Zarzuela.

Corinna también destaca en la serie lo que ya adelantó a OKDIARIO: que Juan Carlos I introducía en España maletas llenas de billetes, que hacía desaparecer con gran eficiencia. Todo ese dinero entraba por el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz. Así mismo, afirma que detectó en su pareja las penurias de su educación bajo la dictadura del general Francisco Franco, a quien Juan Carlos I le profesó un gran respeto personal e institucional.

En los siguientes capítulos, Corinna narra cómo se deterioró sus relaciones con el entonces Rey; el incidente de la cacería de Botsuana; la campaña de desprestigio contra ella que desplegó contra ella el CNI y la Casa del Rey; las amenazas recibidas en Londres por el director de los servicios secretos, el general Félix Sanz Roldán, la aparición de Villarejo y sus grabaciones o su proceso judicial en Suiza y la decisión judicial en el Reino Unido retirándole la inmunidad a Juan Carlos I.

Ambiciosa producción

El proyecto Corinna y el Rey ha sido producido por el estudio de contenidos Project Brazen, fundado por Tom Wright y Bradley Hope. Los periodistas británicos, que durante años trabajaron para The Wall Street Journal, fueron finalistas del premio Pulitzer y son autores de dos libros de gran éxito internacional: Billion Dollar Whale (El fraude del siglo, en la edición española de 2018) y Blood and Oil (2020). El primer best-sellers cuenta la historia real de un joven malayo que logró estafar más de cinco mil millones de dólares en el mercado financiero mundial. El segundo (Sangre y petróleo, en su traducción española) se centra en la figura de Mohamed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, conocido por su desprecio a los derechos humanos.

Los autores británicos conocieron a Corinna Sayn-Wittgenstein durante la elaboración del libro Blood and Oil, como experta en países árabes, y poco después, pusieron en marcha su ambicioso proyecto en el que han contado con la colaboración de la ONG PRK y las productoras de podcast Audiation Inc. de Nueva York y La Coctelera Music de España.

La narradora de Corinna y el Rey en la versión inglesa es la actriz norteamericana Mishel Prada, que protagonizó los papeles de Emma Hernández en la serie televisiva Life (Vida), producida por Starz, y de Selena Cru en Law & Order. Anteriormente, formó parte del elenco de actores de otras producciones como The Walking Dead, Fear the Walking Dead: Passage o Riverdale.

La versión en español de Corinna y el Rey está narrada por la actriz Laura Gómez, que interpretó uno de los papeles principales, el de Blanca Flores, en las temporadas seis y siete de la serie Orange is the New Black, emitida en Netflix.

Project Brazen cuenta ya con una interesante lista de podcasts, libros, documentales, programas de televisión y películas. Con sede en Londres y Singapur, Project Brazen colabora con periodistas de todo el mundo a quienes financia y comercializa sus propios proyectos.

OKDIARIO detectó hace unos días la campaña de lanzamiento de la serie, que creó una ficticia web de moda para promocionar subliminalmente el podcast de Corinna Say-Wittgenstein. Con el titular La misteriosa web de moda, la serie Corinna y el Rey anticipa algo más gordo que este periódico adelantaba: “Desde hace un par de días se puede conectar a una misteriosa web titulada como Royal Hunt (Caza Real), que en su presentación afirma que su objeto es “la moda de caza para cazadas, inspirada en Corinna y el Rey”, pero que suena a un reclamo para algo más gordo”.

La supuesta web de moda, según anticipaba OKDIARIO, no tenía ningún sentido ni en la ropa lucida por las modelos ni en los textos que definían las prendas femeninas. Incluso, un experto en marketing manifestaba que todos esos reclamos se debían a una campaña publicitaria de algo de mayor enjundia, como “la publicación de un libro, un serial periodístico o algún espacio televisivo”, señalaba el diario. Finalmente, ha resultado que la campaña pertenecía a la serie de podcast grabada por Corinna para una producción internacional, en inglés y en español.

OKDIARIO no se equivocaba: la campaña publicitaria -ingeniosa y brillante- ha sido desvelada esta noche en Londres, donde los periodistas Wright y Hope han presentado la ambiciosa producción con Corinna como estrella. La ex de Juan Carlos I no ha participado en el evento, pero desde que recibió la propuesta ha sido una de sus mayores defensoras. Hay que destacar que la participación de la princesa alemana en la obra ha sido totalmente desinteresada, sin percibir ninguna compensación económica, como ya sucediera con otras de sus colaboraciones internacionales como las entrevistas a las revistas Stern y Paris Match o la exclusiva en vídeo a OKDIARIO.