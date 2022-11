En una parte del primer podcast de Corinna le dedica un apartado especial al lugar donde se vieron ella y el Rey Juan Carlos en secreto por primera vez. Se trataba del pabellón de caza de La Angorrilla en el Monte del Pardo, muy cerca de La Zarzuela. La entonces pareja de Juan Carlos I la recuerda como «La Casita», aunque la comodidad y la decoración de su puesto palacio fuera muy austera. Al menos, así se reflejaba en las fotografías que publicó en su momento OKDIARIO. En el podcast, Corinna revela que Juan Carlos le confesó la realidad de su matrimonio con la Reina Sofía. “Es un matrimonio sólo en imagen y hacía tiempo que habían dejado de pasar tiempos juntos cuando no estaban en público».

Tras el encuentro fortuito en la finca La Garganta, donde conoció a Juan Carlos I en una cacería, y tras su regreso a Londres, Corinna recibió una llamada del embajador de España en la capital británica y le dijo: “Su Majestad quiere volverse a ver con usted con respecto a su colección de armas y entendemos que usted se ha ofrecido a ayudarle amablemente con este tema”.

Y Corinna le ayudó tanto que el entonces Rey de España quedó prendado con la rubia alemana-danesa. No dejó pasar la oportunidad y siguió llamándole a sus oficinas londinenses. Comenzaba sus conversaciones hablando de armas, pero pronto la desviaba a asuntos más mundanos. Cuando no la localizaba dejaba mensajes de parte del señor Sumer, el acrónimo de Su Majestad el Rey. Pero la voz de Juan Carlos I era tan inconfundible que todos los trabajadores de las oficinas de Corinna sabían que se trataba del Rey de España. Pronto comenzaron a entablar una estrecha relación a través del teléfono en el que conversaban horas y horas.

Corinna reconoce en el primer podcast de la serie Corinna y el Rey, que será emitido el próximo 7 de noviembre, que la primera cita con el señor Sumer iba a producirse en el hotel Ritz de Madrid, donde ella se hospedaba durante un viaje de negocios, pero un automóvil la recogió y la trasladó a El Pardo, a La Angorrilla, la que luego sería “su casita”, según palabras de la princesa alemana: “El lugar me sorprendió un poco porque estaba muy deteriorado y Juan Carlos me explicó que era el antiguo pabellón de caza de Franco. El guarda de La Angorrilla había vivió allí desde principio de los años sesenta o principio de los setenta. Desde entonces no lo habían tocado”.

Junto a ellos se mueven unos pocos empleados que atienden todas sus necesidades. Ella sigue llamando a Juan Carlos por el título de Su Majestad, aunque aquel encuentro se parecía más a una cita de dos personas que comenzaban una relación amorosa.

Durante la cena, nada más acabar los entrantes, Juan Carlos entró en materia y le confesó a Corinna la realidad de su matrimonio con la Reina Sofía. “Es un matrimonio sólo en imagen y hacía tiempo que habían dejado de pasar tiempos juntos cuando no estaban en público. La relación de ellos había comenzado con coqueteo entre primos en un yate”.

Finalmente, “La Casita”, como Corinna llamaba a La Angorrilla se convirtió en su residencia cuando viajaba a Madrid para encontrarse en secreto con Juan Carlos I. Era el lugar idóneo porque estaba protegido por los muros de El Pardo y con la vigilancia de La Zarzuela.