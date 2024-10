Los musulmanes reclaman espacio en los cementerios españoles y denuncian que «no tienen donde descansar»

Ciudadanos musulmanes han denunciado este martes la falta de espacio en los cementerios de España para los integrantes de su comunidad, y han exigido «sepulturas acordes a sus creencias», ya que «no tienen donde enterrarse» ni donde «descansar». A través de la asociación Entierro Digno de musulmanes en Madrid, han señalado que sólo pueden acceder a «35 de los 17.800 cementerios que hay en España».

Maysoun Douas, presidenta del movimiento, se ha dirigido directamente a las administraciones públicas para reclamar que «realmente hagan accesible esos espacios municipales, que son parte de sus competencias también». Ha añadido que lo que piden «no es nada raro», ya que están abordando «la orientación», para que «sea la adecuada, porque el resto del protocolo funerario es el mismo». Así lo ha explicado en la jornada de reflexión y debate Garantizando Derechos: El acceso a un entierro Digno.

La presidenta de la asociación de musulmanes ha apelado a la Constitución española, al apuntar que la Carta Magna recoge el derecho a recibir una sepultura digna, «sin discriminación por motivos religiosos». En este sentido, ha señalado a seis comunidades autónomas por «no disponer de espacios» que alberguen sepulturas de musulmanes: Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Madrid.

«Expatriaciones» y coste económico

Douas se ha detenido especialmente en el caso de la Comunidad de Madrid para quejarse de que en la región «tienen que buscar ellos mismos diferentes alternativas, como espacios privados fuera, por ejemplo en Valencia, o expatriaciones». Como consecuencia, hay integrantes de su comunidad que «han llegado a estar tres meses en cámaras frigoríficas a la espera de una solución», ha protestado.

La asociación se queja también del coste económico que le supone a la comunidad musulmana el entierro de uno de sus miembros, una cuantía que ha cifrado entre 3.000 y 12.000 euros, en función del lugar al que tengan que llevar el cuerpo.

Entierro Digno nació tras las movilizaciones de 2013 contra el cierre del cementerio de Griñón, el único camposanto musulmán que había en la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento tomó la decisión de cerrarlo por no tener licencia ni control sanitario, según se explicó en su momento: lo consideraban ilegal por no cumplir con la ley mortuaria. «El cementerio musulmán pertenecía al ejército y no llevaba ningún tipo de control sanitario ni de seguridad. No tenía ningún tipo de licencia», detallaron. El cierre se produjo después de que el Ministerio de Defensa cediera el terreno al Ayuntamiento de Griñón.

La resolución del consistorio «demostró la necesidad de defender de un modo más estructurado este derecho constitucional básico», ha indicado Maysoun Douas. Ha citado, además del caso de Griñón, el caso de Carabanchel, donde la comunidad está «a la espera de que se urbanice una parcela con los criterios que debe reunir para enterrar a personas musulmanas».

En la jornada también ha intervenido Carmen Fernández, una ciudadana que ha relatado su experiencia para exponer «los problemas» con los que se encontró para enterrar a su marido musulmán en Madrid. Ha explicado que finalmente lo llevaron a Griñón. Asimismo, ha lamentado la «falta de información» y la «pasividad» de las administraciones: «No sabía nada del sistema de enterramiento, ni los procedimientos, ni nada de lo que había que hacer en caso de un entierro musulmán».