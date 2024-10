Imbroda convierte en festivo el Ramadán aprovechando que la Hispanidad cae en domingo

Juan José Imbroda ha explicado la razón por la que Melilla sustituirá el próximo año el festivo del Día de la Hispanidad (12 de octubre) por el de la celebración del final del Ramadán, tal y como queda recogido en el calendario laboral de 2025 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El presidente de la Ciudad Autónoma ha salido al paso de la polémica que ha generado la noticia para aclarar que esta decisión responde a que el día de la Fiesta Nacional caerá en domingo, circunstancia que se ha aprovechado para incluir en el calendario laboral la Fiesta del Ayuno (31 de marzo) y la del Cordero o Sacrificio (6 de junio) como festivos, en lugar de la Hispanidad y de San José Obrero (19 de marzo).

Imbroada (PP) ha defendido que la pascua grande de los musulmanes y la del fin del Ramadán sean festivos en 2025 porque Melilla «es una ciudad compleja» y lo «justo» es que los españoles musulmanes también «celebren sus fiestas». Así, ha clamado contra esta controversia que no entiende, no sólo porque la Hispanidad coincida con un domingo, sino porque San José Obrero «lleva años sin celebrarse en Melilla», por lo que le parece lógico dar espacio al Eid Fitr (final del mes de ayuno del Ramadán) el 31 de marzo y al Eid Al Adha (pascua del Sacrificio) el 6 de junio.

«A español no me gana nadie», ha declarado el presidente de la Comunidad Autónoma, y ha defendido que la unidad de España en Melilla se consigue «integrando y no desintegrando» porque «todos somos españoles». Además, ha añadido que «no es cierto, no se ha sustituido esta festividad» y que la información publicada al respecto es «tendenciosa y manipulada» y sirve para «intoxicar».

Por qué surge la polémica de la Hispanidad

Melilla sí que ha sustituido el festivo de la Hispanidad de 2025 por el de la Fiesta del Ayuno. Tal y como publicó OKDIARIO, todo calendario laboral oficial debe incluir 14 festivos remunerados por ley. De ellos, 10 se establecen a nivel nacional, 2 a nivel autonómico y los dos restantes dependen de la decisión de cada localidad. Las comunidades autónomas pueden desplazar festivos comunes a otro día o sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que le sean tradicionales. Esto último es, precisamente, lo que ha ocurrido en Melilla.

En lugar de aprovechar que el 12 de octubre cae en domingo y convertir la Fiesta Nacional en un festivo trasladándolo a lunes -con lo que Melilla ganaría un puente-, la Comunidad Autónoma ha optado por descartar esta opción para poder incluir otro festivo en su lugar y cumplir así con los 14 días que exige la ley. Es decir, Melilla no suprime la fiesta de la Hispanidad porque la celebración del día Nacional discurrirá el 12 de octubre de 2025 como todos los años, pero ésta no se transformará, a efectos prácticos, en un día festivo.

Lo mismo ocurrirá con el 19 de marzo, San José Obrero y Día del Padre, aunque, en este caso, hace años que no se celebra en Melilla, como ha indicado el presidente de la Ciudad Autónoma. El lugar que ocuparía éste festivo en el cómputo de los 14 días lo ocupa la del Cordero o Sacrificio (6 de junio). También ha apuntado que la festividad de San José sólo se celebra en Murcia y Valencia y que en Melilla ese día «se recuerda oficialmente el Levantamiento del Sitio de 1775 y se ha recuperado la orden de Acción de Gracias de Carlos III».

Por tanto, en 2025 los festivos obligatorios nacionales que se celebrarán en Melilla serán Año Nuevo (1 de enero), Viernes Santo (18 de abril), Día del Trabajador (1 de mayo), la Asunción de la Virgen María (15 de agosto), el día de Todos los Santos (1 de noviembre), día de la Constitución Española (6 de diciembre), día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre). Es decir, ocho comunes más otros dos, los que se han sustituido y son objeto de la polémica.

Los festivos autonómicos serán el de la Epifanía del Señor o Reyes (6 de enero) y Jueves Santo (17 de abril); y las festividades locales serán el día de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Victoria (8 de septiembre) y el Día de Melilla (17 de septiembre).

Imbroda ha reiterado que hay dos fechas «por antonomasia» en el calendario festivo de la ciudad, el 12 de octubre y el 17 de septiembre (el aniversario de la españolidad de Melilla), «que este 2024 se han celebrado y se seguirán celebrando siempre».