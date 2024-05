El mundo de la Justicia se une en una obra sobre el Estado de Derecho: «Está en peligro»

El significado y la importancia del Estado de Derecho es el título de la obra colectiva presentada esta mañana en la universidad CUNEF en la que se analiza el actual modelo de filosofía política en España. El libro cuenta como autores al abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Adolfo Menéndez, y al abogado del Estado-Jefe del Tribunal Supremo, Juan José Torres Fernández. Los dos colaboran en la obra también como directores junto al catedrático de Derecho Tomás Ramón Fernández, encargado de redactar el prólogo, y al coordinador de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de CUNEF, Daniel Berzosa. Éste último ha moderado el debate de presentación de la obra en el que se ha abordado la realidad actual del Estado de Derecho el cual los juristas consideran que «está en peligro».

El mundo de la justicia se ha unido para redactar una obra sobre el Estado de Derecho en medio de un contexto de polarización política en el que la separación de poderes está más cuestionada que nunca. El libro describe la situación actual del Estado de Derecho en España y señala propuestas para mejorar el sistema utilizando las instancias de los tribunales y los cauces legales que permite el ordenamiento jurídico.

«Es necesario tomar partido por el Derecho puesto que nuestro Estado es en sí mismo es un valor sujeto a leyes que deben ser respetadas por la ciudadanía», destaca Menéndez, uno de los autores del libro. En esta misma línea, otro de los autores, Juan José Torres Fernández destaca como amparo el artículo 9 de la Constitución Española en la que se aborda que todos los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al control de las leyes.

La obra también se detiene en cómo la tecnología influye sobre la sociedad. Los juristas han expresado su preocupación sobre quién diseña los algoritmos y el alto grado de concentración de empresas tecnológicas. Un ejemplar de esta obra colectiva redactada por doctores en Derecho y abogados del Estado ha sido entregada al Rey Felipe VI.

La realidad del Estado de Derecho

No hay duda de que el libro presentado se ha publicado en un momento oportuno y los juristas de la obra coinciden en que el Estado de Derecho está en peligro. «Ya nos ha informado que el presidente del Gobierno con claridad en una carta que va a abordar el tema de los jueces. Una sociedad donde no están garantizados los derechos fundamentales, no tiene Constitución, nos estamos jugando ahora esto y no somos aún conscientes como no lo éramos durante la Transición», expresa con preocupación Tomás Ramón Fernández, uno de los autores de la obra.

En este mismo sentido, otro de los autores, Juan José Torres Fernández asegura que «no se está bien sin derechos ni libertades». «En este momento difícil los tribunales están funcionando pese al déficit de vacantes y estar sometidos a presiones, la tensión es latente, pero no es mala», explica el abogado del Estado jefe en el Tribunal Supremo.

Sus colegas coinciden y amplían a una dimensión internacional la crisis del Estado de Derecho. Señalan como ejemplo el asalto al Capitolio desde el que comenzó una nueva era y expresan su preocupación por cómo se aplican las leyes para acceder al poder, en alusión a los siete votos del los partidos políticos independentistas que Pedro Sánchez necesitó para revalidar su mandato al frente de Gobierno de España a cambio de la Ley de Amnistía.

«Eso que ocurre en Venezuela está ocurriendo aquí, Sánchez coreó el sí se puede, se ha convertido al populismo de izquierdas y está incrementando la erosión», asegura Tomás Ramón Fernández durante la presentación del libro.

Libertad de expresión

Los juristas de la obra también han abordado la amenaza a la libertad de expresión del poder Ejecutivo en su plan por regularizar los medios críticos con el Gobierno de España. Los autores han calificado estos proyectos como «un momento inquietante» en el que si no se refleja una ideología determinada se coarta este derecho constitucional de la libertad de expresión.

«Nací una dictadura y no estoy por la labor de volver a una dictadura, hay que mantener el Estado de Derecho para mantener los derechos y libertades», zanja Adolfo Menéndez.