Muere un hombre en Múnich tras colocar explosivos en la casa de sus padres y prender fuego a la vivienda

Un fuerte operativo policial se ha desplegado este miércoles en el norte de Múnich (Alemania), tras registrarse varias explosiones y disparos en una vivienda de la calle Lerchenauer Straße. El incidente deja al menos un hombre muerto y otro herido por arma de fuego. La zona permanece acordonada y bajo investigación, ante la sospecha de que en el lugar se habrían instalado varios artefactos explosivos.

Vecinos han reportado a primeras horas de la mañana fuertes detonaciones y posteriormente disparos provenientes de una casa familiar. Al llegar al lugar, la Policía ha encontrado el cadáver de un hombre en circunstancias aún no esclarecidas. Poco después, se confirmó que otra persona había resultado herida por disparos y fue trasladada a un hospital cercano.

De acuerdo con testigos, una «densa columna de humo» podía verse a varios kilómetros, lo que ha llevado a los agentes a sospechar de un «incendio provocado» en la vivienda. El barrio ha sido rápidamente evacuado mientras unidades especiales de intervención y expertos en explosivos aseguran el área.

❗️Multiple explosions reported in Munich, Germany — Bild Large police & fire department presence in the area, gunshots also reportedly heard A man allegedly rigged his parents’ house with explosives, set it on fire & took his own life

RT pic.twitter.com/o1PjeSePRr — TifaniesweTs (@TifaniesweTs) October 1, 2025

La hipótesis de la Policía

Las autoridades ya han desarrollado una primera hipótesis sobre la muerte de este hombre. Según las primeras investigaciones, el fallecido presuntamente habría llenado de explosivos la vivienda de sus padres, provocando así un peligroso escenario que derivó en varias detonaciones, no sin antes haber prendido fuego a la vivienda.

Además, la Policía apunta a que el hombre se habría quitado la vida tras iniciar el fuego, dejando tras de sí un escenario devastador que ha obligado a las autoridades a desplegar unidades de explosivos y acordonar toda la zona para garantizar la seguridad de los vecinos. El caso se encuentra aún bajo investigación, y las autoridades intentan esclarecer tanto los motivos como la secuencia exacta de los hechos.

Hasta ahora, los agentes no han dado a conocer la identidad del fallecido ni detalles sobre la relación con la persona herida. Tampoco se ha confirmado si hay más víctimas. Se espera que en las próximas horas la Policía ofrezca un comunicado oficial sobre las causas del suceso.