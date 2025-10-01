La AEMET avisa de que lo que llega hoy a Madrid no es normal: se hace oficial un giro inaudito

Llega un importante giro inaudito en Madrid no es normal lo que está a punto de pasar y la AEMET lo hace oficial. Con lo cual, ha llegado ese momento de empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a visualizar algunas situaciones del todo inesperadas en estos tiempos que corren.

Son días de aprovechar al máximo ese sol y aumento de las temperaturas que puede darnos un marcado paréntesis en medio de una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia importante. Por lo que, tenemos que empezar a visualizar un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Lo que está a punto de llegar puede cambiarlo todo por completo. Son días de ver un poco más allá de lo que esperaríamos en esta época del año. La AEMET ha lanzado un importante aviso para el corazón de España, Madrid se prepara para lo peor.

Se hace oficial este giro inaudito

Lo que nadie esperaría es ahora una realidad en estos días de otoño en los que parecerá que el tiempo no quiere situarse en su punto. Hemos pasado de una auténtica montaña rusa a algo muy diferente. Lo que tenemos por delante es algo para lo que no estamos preparados.

Son días de ver la previsión del tiempo antes de salir de casa, sobre todo, para saber qué ponernos. Pero también de asomarnos a la calle y ver qué nos está esperando. De las lluvias intensas a un sol que puede ser realmente sorprendente en todos los sentidos.

Tendremos que empezar a ver qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas, que serán las que nos acompañarán en forma de una previsión del tiempo que puede sorprendernos. Lo que puede ser una realidad y lo que realmente nos esperará se aleja por completo de lo que puede pasar.

Los expertos no dudan en lanzar una seria advertencia para esta parte del país en la que quizás vamos a descubrir algo muy diferente. Son tiempos de cambios y de ver un poco más lo que puede pasar. Una situación del todo inesperada que puede acabar marcando la diferencia.

Avisa la AEMET de lo que llega hoy a Madrid no es normal

No es normal lo que parece que pasará hoy en Madrid, todas las miradas están puestas en un corazón de España que parece que tiene más de una sorpresa por darnos durante las próximas horas. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET desde su web: «Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso salvo en la Sierra donde no se esperan cambios y máximas en ligero ascenso generalizado, más acusado localmente en la Sierra. Viento flojo variable predominando el sur en la Sierra, algo más intenso durante las horas centrales». Se podrá llegar hasta los 27 grados, unas temperaturas nada otoñales, sino más bien veraniega que contrastará con los 11 grados de la noche o de primera hora del día.

La situación para el resto del país no será muy distinta: «Se prevé tiempo estable en buena parte del país. No obstante, el área mediterránea seguirá bajo la influencia de una vaguada fría en altura y relativa inestabilidad, menos adversa que en fechas previas. En litorales catalanes, litorales sudeste, Baleares, Alborán y Estrecho se esperan intervalos nubosos con posibles chubascos ocasionales, más probables, abundantes y con alguna tormenta aislada en el entorno de cabo de Palos, con tendencia general a remitir. En el resto de la Península cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas y nieblas matinales en el centro este y zonas de los tercios norte y sudeste. Asimismo, se formarán nubes de evolución con posibles chubascos dispersos en la mitad sur peninsular y este de Cataluña, más probables e intensos en sierras del sudeste. A últimas horas pueden afectar a litorales y Pirineo catalanes. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de precipitaciones débiles en medianías e intervalos nubosos en el resto. Temperaturas máximas en aumento en buena parte la Península, con pocos cambios en Andalucía, nordeste y archipiélagos. Mínimas sin grandes cambios en general, con aumentos en la mitad oeste peninsular y descensos en la este. Heladas débiles aisladas en cumbres del Pirineo».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplarán vientos moderados de componente este en Alborán y, con probables intervalos de fuerte, Estrecho, Cantábrico occidental y litorales norte de Galicia. Moderados de componente norte en el área mediterránea oriental, rolando a sur en el entorno del mar Balear y rolando a este en litorales sudeste. Probables intervalos de fuerte en Ampurdán y Menorca. Tienden a flojos de componente norte en el resto, ocasionalmente moderado en el Ebro. En Canarias flojo a moderado de componente este y, en zonas altas, sudoeste».