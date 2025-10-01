Denuncian el robo de más de 80 pájaros de madrugada en una finca de Palma

Un grupo de ladrones accedió al interior de una finca ubicada en la avenida del Cid —entre San Ferriol y el Pla de Na Tesa—, de Palma y sustrajo aproximadamente 80 pájaros de un aviario que albergaba más de 180 aves repartidas en tres jaulas, según consta en la denuncia interpuesta por el propietario de los animales.

Los hechos fueron descubiertos a primera hora de la mañana por uno de los jardineros de la finca, que avisó al propietario al comprobar que las jaulas habían sido forzadas y que el candado de acceso había sido reventado. La finca, de unos 50.000 metros cuadrados, cuenta con tres viviendas: la del propietario, la del hijo del propietario y una tercera, alquilada por Vicente, que figura como la víctima directa del robo en la denuncia.

En la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional se detalla la sustracción de «aproximadamente unos 80 pájaros», de distintas especies, aunque aún no hay un inventario definitivo de las aves desaparecidas. Fuentes próximas a la investigación señalan que, con «mucha probabilidad», podría tratarse de un robo por encargo, dirigido a vender las aves a través del mercado negro con rapidez para evitar su detección. De hecho, es conocida la gran afición que tienen los residentes del poblado chabolista de Son Banya en la sustracción de este tipo de animales.

El robo ha provocado una fuerte conmoción en redes sociales, donde una mujer afectada ha publicado un mensaje entre lágrimas lamentando la pérdida de su ave, a la que tenía un gran cariño —relata que el pájaro le decía su nombre y cantaba— y que ahora se encuentra desesperada por no saber su paradero.

Los agentes responsables del caso han tomado declaración a los denunciantes y han abierto una investigación para localizar a los autores y recuperar las aves. Por el momento no se han facilitado datos sobre posibles sospechosos ni sobre hallazgos materiales en la finca que permitan avanzar en el caso. La investigación permanece abierta y las autoridades piden a quien tenga cualquier información sobre el paradero de las aves o sobre movimientos sospechosos en la zona que lo comunique al 091.