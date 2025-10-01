Va al barrio madrileño de Vallecas dice que «en Latinoamérica es un lujo»: los comentarios son oro

Una influencer de viajes se ha hecho viral en las redes sociales después de visitar Vallecas y quedarse prendado de este popular barrio de Madrid. La comparación que hace esta creadora de contenido con respecto a los barrios de Latinoamérica ha hecho que esta publicación cuente con miles de visualizaciones en las redes sociales, donde muchas personas se han atrevido a comentar sobre un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la influencer que ha visitado Vallecas.

Vallecas es una de las grandes joyas repartidas por todo Madrid. Este barrio, reconocido como uno de los más grandes de Europa, siempre se ha caracterizado por ser de clase obrera y, en los últimos años, aglutina una gran parte de la inmigración que hay en la capital. Su renta per cápita le ha colocado el cartel como barrio peligroso y por ello la creadora de contenido Maite Leturia ha visitado sus calles para publicar un vídeo en las redes sociales.

@themaiteway, como así se hace llamar en las redes sociales TikTok, está experta en viajes, ha quedado impactada por este barrio y ha hecho una comparación con Latinoamérica que ha hecho que este vídeo sea viral y cuente con miles de reproducciones.

«Así son los barrios bajos de Madrid. Un lujo me parece»

«Estoy andando por uno de los que se supone que es uno de los barrios más peligrosos de Madrid y les prometo que voy demasiado segura». Así reza el titular de este vídeo en el que deja claro que está sorprendida por uno de los barrios más ‘peligrosos’ de Madrid.

«Obviamente, siempre el teléfono agarrado porque una es latina y una se cuida. Pero estoy impactada. Que esto sea como los barrios bajos es increíble», dice mientras da un paseo por una zona de urbanizaciones de Vallecas. «Les voy a mostrar para que lo vean y miren esto», dice señalando a una calle espectacular del barrio donde se puede ver el esplendor verde que tiene cualquier calle de Madrid.

«Verde, limpio, dígame que esto en Chile no sería Vitacura», cuenta. «Esta área verde no es ningún parque ni nada, es el área de esos edificios», dice, sorprendida por un área de jardines que está situada en el bajo de unos edificios altos dentro de Vallecas. «Lo más feo que he visto es como ese grafiti», dice señalando a un grafiti que hay pintado en una de las paredes de este bloque de pisos.

«No sé lo que opinan, pero ojalá que los barrios bajos o más peligrosos de Sudamérica fueran así, como estos», finaliza diciendo esta influencer en un vídeo que no ha dejado a nadie indiferente en TikTok. «Vallecas era peligroso hace 50 años. Ahora todo el mundo viene a Vallecas a vivir», cuenta un usuario de las redes sociales, donde otra persona va en la misma línea dejando claro que «Vallecas ya no es tan peligroso». «Eso es la colonia de los taxistas, de peligroso no tiene nada», cuenta otra persona.