La ley de Irene Montero de ‘sólo sí es sí’ tendrá que esperar. La ministra de Igualdad protagonizaba este jueves un discurso rimbombante en el que agradecía todo el trabajo a los diputados y senadores por «aprobar» esta normativa de «garantía de libertad sexual». Sin embargo, la aprobación por sorpresa de una enmienda de los catalanes de Junts con el PP ha provocado que el texto tenga que regresar al Congreso de los Diputados.

Se trataba de un cambio menor en el preámbulo de la ley en el Senado. Esto retrasará la entrada en vigor de la norma que elimina la distinción entre abuso y agresión y regula la necesidad del consentimiento expreso. La formación independentista ha mantenido la enmienda pensando que nadie la iba a apoyar. Sin embargo, el movimiento de los populares ha sorprendido a todos.

Además, el párrafo propuesto para la nueva ley por la formación catalana ya estaba incluido en el texto que llegó del Congreso y sólo modifica una letra del mismo. La enmienda que obliga a este nuevo trámite ha sido aprobada con 130 votos a favor, 112 en contra y 17 abstenciones para sorpresa de JxCat, informa Efe. El resto de las enmiendas a la ley de Irene Montero, alrededor de 150, han sido rechazadas.

La enmienda introducida en el texto que ha impedido aprobar definitivamente la ley es una adición su preámbulo para «dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas» y añadir específicamente «la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos».

El Gobierno confiaba plenamente en la aprobación definitiva de la ley y había vendido en los medios de comunicación el logro. Sin embargo, la ley permanecerá en tramitación parlamentaria unas cuantas semanas.

«Hoy decimos a nuestras hijas, amigas, compañeras de trabajo, que su presente y su futuro va a ser mucho más libre que nuestro pasado», ha pronunciado Irene Montero desde la tribuna de oradores. También desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha difundido un vídeo por su cuenta de Twitter en el que se anunciaba que «2022 será el verano de las mujeres». «Este será el verano del consentimiento y del sólo sí es sí», proclamaba hace unas horas la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, en rueda de prensa.

Críticas

La ley lleva dos años en discusión, desde que Podemos llegó al Gobierno. Las críticas se acumularon por estar «mal redactada», ser «precipitada, inexacta e inaplicable». Tres juristas analizaron para OKDIARIO el texto del anteproyecto de ley que la número dos de Podemos lanzó como golpe de efecto desde su Ministerio antes del 8M de 2020.

Por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, fue tajante al valorar la norma: «La reforma penal que incluye no era necesaria, o al menos no imprescindible, porque no aporta nada nuevo que no estuviese ya previsto. La ausencia del consentimiento en las relaciones sexuales se recoge en el Código Penal desde hace tiempo». «El término violación ya estaba incluido» y, por si fuera poco, «reduce los castigos actuales. En algunos ejemplos la pena supuestamente agravada coincide con la mitad inferior de la del delito base. Es extrañísimo», afeaba.