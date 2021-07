La líder de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, continúa respaldando a Iñigo Errejón, denunciado por, presuntamente, propinar una patada a un jubilado de 67 años enfermo de cáncer de colón, a pesar de los vídeos revelados esta semana por OKDIARIO.

Aunque a tenor de la evidencia de las imágenes grabadas por cámaras del Ayuntamiento de Madrid y que ha publicado este periódico, García no ha tenido más remedio que reconocer que «hubo una trifulca», ha matizado que, a su juicio, eso «no se convierte en una agresión».

Para Mónica García, la portavoz de Más Madrid en la Cámara regional la versión del denunciante, que sostiene que Errejón le propinó una patada en el estómago la noche del 2 de mayo después de negarse a fotografiarse con él, es «absolutamente inverosímil».

Para García, «no hay pruebas, ni hechos de que hubiera una agresión del señor Errejón», a pesar de que en las imágenes publicadas por OKDIARIO puede identificarse claramente al fundador de Podemos realizando gestos amenazantes -como los que ella misma dedicó al consejero de Economía Javier Fernández-Lasquetty cuando en un Pleno simuló que le pagaba un tiro- al denunciante después de producirse la «trifulca».

Además, ha calificado la noticia de OKDIARIO como un «bulo» y ha pedido a este periódico «mantener la información concreta y precisa sobre los hechos que ocurren para construir una sociedad más libre y más clara».

Mientras tanto, Errejón salió este lunes de rositas de una entrevista con TVE que, el mismo día en el que OKDIARIO publicaba los vídeos de la noche de los hechos denunciados, evitaba hacerle una sola pregunta sobre este asunto en una conversación que duró 30 minutos.

Este periódico publicó en exclusiva hace unas semanas la denuncia de un hombre de 67 años con cáncer de colon que interpuso al líder de Más País por propinarle una patada. Este lunes, este medio publica un vídeo que grabó una cámara por la zona de Lavapiés, donde se produjo esta agresión en la noche del pasado 2 de mayo.

Esto demuestra que Errejón mintió en el Congreso de los Diputados cuando fue preguntado sobre estos hechos. El pasado 8 de junio, el diputado de Más País respondió en una rueda de prensa en la Cámara baja sobre esta cuestión. Errejón dijo entonces que «creo que en esta misma sala ustedes me han preguntado en alguna ocasión si me había pasado alguna vez algún incidente desagradable y yo dije que a todos nos pasaba y que por desgracia eso va en el cargo y cuando eso pasa hago lo que ustedes harían, me imagino, marcharme».

El ex dirigente podemita negó que realizara cualquier tipo de agresión al hombre que le puso la denuncia. «Absolutamente, no. A mí me piden fotos con mucha frecuencia, casi siempre con muy buen ánimo y me las hago siempre, otras con no muy buen ánimo. En esos casos me las suelo hacer y cuando estimo que la situación es un poco incómoda no me las hago. Las dos personas que me pidieron la foto comenzaron a gritar, a insultarme. La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera», afirmó.