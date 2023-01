Moncloa cree que Podemos boicoteará la cumbre con Marruecos en venganza por la reforma de la Ley Montero

Moncloa quiere que la gran cumbre de Pedro Sánchez y Mohamed VI en Marruecos salga perfecta, sin sobresaltos y sin situaciones inesperadas. Pero entre el equipo del presidente y en el Ministerio de Exteriores tienen la sospecha de que Podemos, cuyos ministros no acuden a la cita por su oposición frente al Sáhara Occidental, tiene previsto reventar el «clima de amistad» con el que Sánchez llega a esta Reunión de Alto Nivel. Y que lo harán, precisamente, saltándose el pacto al que habían llegado PSOE y Podemos para que durante esos días la formación morada no haga mención al asunto del Sáhara. Sería una represalia de los de Ione Belarra por la tensión interna que ha generado en el Gobierno el anuncio de la reforma de la Ley Montero, a la que siguen oponiéndose.

Sánchez vuelve a Marruecos este miércoles acompañado de una decena de sus ministros. La cumbre con el Gobierno marroquí, a las órdenes de Mohamed VI, es la primera encuentro bilateral de estas dimensiones que se celebra desde el año 2015. Y, sobre todo, tiene lugar después del deshielo en las relaciones diplomáticas, rotas en la primavera de 2021 por la decisión del Gobierno de Sánchez de acoger en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Quienes no acudirán a la Reunión de Alto Nivel son los ministros del ala de Podemos en el Ejecutivo. Ni la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ni la ministra de Igualdad, Irene Montero, ni la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ni el titular de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón. Buscan escenificar así su protesta por la decisión personal de Sánchez de asumir el plan de autonomía para el Sáhara Occidental. Es decir, que la ex colonia española pase directamente a estar bajo control marroquí, lo que implica que no se celebre un referéndum sobre el futuro de los territorios entre la población saharaui.

Boicot

Pese a que la posición de Podemos viene en parte marcada por el hecho de que Marruecos tampoco quería que ministros de la formación viajaran con Sánchez, lo cierto es que en Moncloa se vive con cierta intranquilidad la posibilidad de que los líderes morados se descuelguen estos días con declaraciones altisonantes contra Marruecos. Algo que, en vista de la intensidad con la que reacciona Rabat ante cualquier cuestionamiento político contra sus aspiraciones sobre el Sáhara, puede hacer descarrilar la cumbre.

Según fuentes diplomáticas próximas a la organización de esta reunión, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, ese temor ha estado sobre la mesa durante todas las reuniones preparatorias de la cita. Sin embargo, los miedos se daban por superados tras un pacto tácito entre Sánchez y Yolanda Díaz para no agitar el tema del Sáhara durante esos días. Cabe recordar que, durante dos días, habrá en España tan sólo ocho ministros del PSOE y cuatro de Podemos, el equilibrio de fuerzas más igualado de toda la legislatura.

‘Sólo sí es sí’

Pese a la existencia de ese acuerdo interno para que Díaz controlase a los ministros de Podemos y no se produjesen episodios de locuacidad sobe el Sáhara o Marruecos, las relaciones en el Gobierno de coalición atraviesan un momento de crisis. En Podemos, como se han asegurado de dejar claro sus dirigentes en sus intervenciones más recientes, ha sentado realmente mal el hecho de que el PSOE haya anunciado la revisión de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La ley del ‘sólo sí es sí’ impulsada por Irene Montero que ya ha beneficiado con rebajas de penas a 279 agresores sexuales.

La reforma ya ha enfrentado abiertamente a PSOE y Podemos, que incluso amenaza con no dar su apoyo a la revisión de la ley. Eso obligaría al PSOE a contar con los votos del PP -que ya se los ha ofrecido- y dejar prácticamente herido de muerte el acuerdo de coalición. Además, dentro de ese plan de revisión de la norma, el PSOE, para asegurarse de que se elevan las penas con la nueva redacción, le ha impuesto a Montero un tutor: el Ministerio de Justicia.

El malestar en Podemos con todos estos movimientos, entienden en Moncloa y en Exteriores, puede ser la mecha que haga saltar por los aires el pacto para respetar, durante 48 horas, la tregua en el Gobierno sobre el tema marroquí y el Sáhara Occidental. Prácticamente se da por seguro, admiten fuentes diplomáticas, que desde el ala morada habrá pronunciamiento al respecto en plena cumbre.