Feijóo ofrece a Sánchez los votos que no tiene de Podemos para cambiar la ley que excarcela a violadores

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido este lunes al jefe del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, los votos que no tiene de Unidas Podemos para poder cambiar la ley Montero (también llamada del ‘Sólo sí es sí’), que ha rebajado la pena y ha excarcelado a cerca de 300 violadores, agresores sexuales, pederastas y asesinos.

En su intervención en una reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional y en pleno debate sobre los dos miembros del Gobierno sobre los aspectos a revisar de dicha ley de Libertad Sexual, el líder del PP ha señalado que «ante un error de esta magnitud, no caben más discusiones, ni caben negociaciones, lo único que cabe es una modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas», ha subrayado.

Ha sido entonces cuando Feijóo se ha dirigido a Pedro Sánchez para manifestarle que «si no encuentra para eso a su socio de Gobierno, encontrará a la alternativa que representamos. Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros, le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y le garantizo la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres víctimas de violencia de género en los últimos meses», ha manifestado.

«Por tanto, le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del Sólo sí es sí de forma inmediata, tenga o no votos en su Consejo de ministros o en el Congreso de los Diputados», ha asegurado Feijóo delante de los suyos.

Además, ha lamentado que la ley Montero «ha causado ya tanto bochorno a nivel nacional e internacional y tanto daño a las víctimas que es inaceptable que el Gobierno siga radiando sus discrepancias en tiempo real». De esta manera, ha exigido su urgente revisión pese a que «sabemos que el goteo de rebajas de personas condenadas con anterioridad no va a parar, incluso una vez se modifique o rectifique» dicha ley, ha precisado.

«En bloque»

Previamente, a la entrada de la reunión celebrada en Génova, la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero (Podemos) debería ser cesado en bloque: «Si están rectificando, no es por nosotras sino porque Tezanos les ha avisado de que se están hundiendo en las encuestas», ha declarado, en alusión al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ex miembro de la Ejecutiva de Sánchez, José Félix Tezanos.

«Yo creo que el Ministerio de Igualdad debería ser cesado en bloque porque es un Ministerio que es un auténtico peligro para las mujeres y si están rectificando no es en ningún caso por el daño que están causando a tantas mujeres y el peligro en el que nos meten a otras. Esto es porque Tezanos les ha avisado de cómo se están hundiendo en las encuestas», ha aseverado Ayuso.