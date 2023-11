Los ministros socialistas de Pedro Sánchez han abandonado este sábado la manifestación feminista en Madrid contra la violencia de género, convocada por el Foro de Madrid, para irse a comer. La ministra de Igualdad Ana Redondo, la de Educación Pilar Alegría, la de Ciencia Diana Morant, la de Vivienda Isabel Rodríguez, el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y la ex ministra Carmen Calvo han decidido marcharse de la protesta por el Día Internacional de la Violencia sobre la Mujer cuando iban a la altura de la plaza de Callao hacia las 13:30 horas para irse a almorzar, justificando que ya estaba a punto de acabar.

Estas explicaciones y gesto de los ministros socialistas en la manifestación en contra de la violencia de género se añaden a la imagen expuesta de división entre el PSOE y Sumar, que recuerda a la de este año en el 8M entonces con los miembros de Podemos, cuando todavía formaban parte del Gobierno de Sánchez. En esta ocasión, la ministra de Sumar de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha decidido acudir a la manifestación de esta tarde a las 18:00 horas junto con la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso Esther Gil de Reboleño, convocada por la Comisión 8M. A esta misma marcha han confirmado su asistencia la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, y su equipo en el departamento, la ex secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y la aún delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, así como la portavoz de la formación morada, Isa Serra.

Como se ha indicado con anterioridad, no es la primera vez que las ministras del Gobierno se dividen y acuden a diferentes marchas. El año pasado, bajo el lema «El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!», a la protesta del Foro de Mujeres acudieron las políticas socialistas, entre ellas varias ministras, en un acto en el que pudo escucharse el grito de dimisión hacia otra de las ministras del Ejecutivo de entonces: «Irene Montero, dimisión». En esta misma marcha en 2021, ya se habían lanzado lemas en contra de Irene Montero: «¡No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad!», «¡Nuestra ministra no es feminista!», o «¡Ser mujer no es un sentimiento!», esta última en relación con la Ley Trans, criticada este sábado por la mañana al escucharse a las consideradas clásicas o históricas feministas en el centro de la capital «¡Ser mujer no es un sentimiento!».

Una manifestación contra la violencia de género que, según la Delegación del Gobierno de Madrid, ha reunido a 2.000 personas, una cifra muy alejada de la aportada por la organización con 25.000. Entre sus reivindicaciones, también han clamado contra el aumento de la violencia sexual y la violencia económica y laboral hacia las mujeres o la necesidad de impulsar sistemas de vigilancia para evitar que las niñas migrantes que llegan a España sean captadas por las mafias proxenetas en los centros que las acogen, así como volver al espíritu del Pacto de Estado contra la violencia de género, entre otras, reclamando una auditoría del mismo.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar la marcha, una de las portavoces del Foro de Madrid contra la violencia hacia las mujeres Ángeles Álvarez ha recordado que el Foro convoca esta manifestación desde 1997, «año en que fue asesinada Ana Orantes», y en el que murieron un total de 97 mujeres en España por el hecho de serlo. «En el año 2023 la masacre de mujeres sigue siendo una realidad en España como consecuencia de los asesinatos por violencia machista», ha subrayado.

93 feminicidios en 2023

Este año, se ha querido recordar los 93 feminicidios que han ocurrido en España en lo que va de 2023. Las manifestantes han portado carteles con el nombre de cada víctima, su edad y el lugar donde fue asesinada mientras gritaban «¡basta ya!».

Antes de marcharse a comer con sus compañeros socialistas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha querido apelar a la «unidad» del feminismo porque dividirse es una «baza» para Vox y la derecha. «Mi primer mensaje es apelar a la unidad, da lo mismo dónde nos manifestemos, mis hijas saldrán esta tarde en la manifestación en Valladolid y yo estoy aquí con mi partido como tantas otras veces, eso no es lo significativo, lo importante es que se escuche alto y fuerte la voz de las mujeres y de todas las personas feministas», ha manifestado en referencia a las protestas que han tenido lugar en diferentes puntos de España.