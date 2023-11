El Gobierno convierte la marcha frente a la violencia machista del 25N en una protesta contra PP y Vox

El Gobierno trata de convertir la manifestación del 25N contra la violencia machista en una protesta contra el Partido Popular y Vox. La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya insinuó estos planes del Ejecutivo en el acto de traspaso de carteras, cuando llamó a la movilización en las marchas convocadas para el próximo sábado, haciendo un uso partidista y agitando esas protestas contra «la extrema derecha».

«Seguimos en la lucha, hoy es más importante que nunca, estamos presenciando regresiones importantísimas en la lucha feminista. La extrema derecha ha entrado en las instituciones y gobierna en comunidades autónomas y ayuntamientos. Debemos salir el 25N a decir no, no, no y nunca más. No nos vamos a dejar pisar, no vamos a dar un paso atrás contra estas lacras», aseveró Redondo, que situó a la «extrema derecha» como una «amenaza» al nivel de la violencia machista.

«Seguiremos luchando sin cuartel contra la lacra de la violencia de género en una encrucijada histórica como la que nos ha tocado vivir en la que la extrema derecha, negacionista, amenaza con fuertes retrocesos en materia de igualdad y no discriminación», anticipó la nueva titular de Igualdad.

No es la primera vez que la nueva ministra de Igualdad -hasta ahora concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y mano derecha de Óscar Puente, designado también ministro de Transportes- arremete contra esa «extrema derecha». Redondo fue ponente del capítulo dedicado a «regeneración democrática, Justicia, Memoria Democrática y España constitucional» en el Congreso que el PSOE celebró en 2021.

En la ponencia marco, se dedica un apartado a cómo «hacer frente a la ultraderecha», en el que se arremete contra Vox por, en opinión de los socialistas, «introducir en España un discurso de odio que ha sido ajeno a toda nuestra tradición democrática y que no se escuchaba en nuestro país desde los años del franquismo. Un discurso de odio contra el feminismo, la igualdad de género, el colectivo LGTBI, los inmigrantes, sindicalistas…». En su consideración, «el proyecto de Vox se encamina así a disolver la democracia eliminando los espacios de encuentro entre españoles, distorsionando el papel de las instituciones como cauces de la pluralidad política e inoculando una retórica de odio y confrontación. Igualmente, critican «la dependencia y connivencia con un PP temeroso que ha decidido atar su destino a la ultraderecha».

Todo ello, obviando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desprotegido a la mujer en cuestiones como la ley del sólo sí es sí, que hasta el momento ha dejado ya más de 1.200 rebajas de condena y 121 agresores sexuales excarcelados.

Marchas por el 25N

Como es tradicional, varios ministros y ministras del Gobierno acudirán a la manifestación contra la violencia machista convocada por el 25N. También lo hará Irene Montero, quien participará en la manifestación convocada por la Comisión 8M, pese a su salida del Ejecutivo. La propia Montero ya anunció que acudiría a la marcha con la que ha sido su número dos, Ángela Rodríguez Pam, y también la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

La manifestación está dividida en dos debido al enfrentamiento entre las corrientes del feminismo. El Foro de Madrid -representante del feminismo más clásico- denunció hace unos días que la Comisión 8M quiere «romper la unidad» al convocar otra marcha el mismo día, paralela a la «histórica».