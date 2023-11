La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha reconocido en el acto de despedida del Ministerio de Igualdad organizado por Irene Montero que muchas de las críticas que han recibido ambas dirigentes durante su etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez «son verdad». «Es verdad que es ‘mujer de’ -señalando a Montero- y que yo soy gorda», ha lanzado.

A escasos días de que termine su periplo por el Ministerio de Igualdad, Pam ha enumerado algunas de las cosas que les han dicho como «gorda, inútil, chapuza, niñata» y ha acusado a sus detractores de tratar de ridiculizarlas por reírse, llorar, por ser amigas y por no serlo. «Nos han intentado separar y juntar», ha agregado, al tiempo que ha asegurado que les han censurado por «tener poca experiencia o por tener mucha edad o, sobre todo, demasiada poca, por parecer que no hemos hecho nada para estar aquí».

«En realidad, si os fijáis, mucho de eso es verdad. Es verdad que es mujer de y es verdad que soy gorda y es verdad que somos jóvenes y es verdad que tenemos una experiencia laboral en la que, además de tener expedientes académicos maravillosos, hemos trabajado -como la mayor parte de mujeres de nuestra generación- como camareras, como cajeras y tantos otros trabajos precarios para poder salir adelante y seguir estudiando», ha manifestado.

«Todo eso es verdad. Al mismo tiempo, también que hay una jueza, una negra y una lesbiana, esto es un equipo que creo que está también representando como es un grupo de mujeres bastante normal y creo que había una parte de eso que nadie podía soportar, entonces sí, algo habremos hecho. Sobre todo éramos activistas feministas que desde lugares muy diferentes hemos hecho un trabajo en la institución y creo que esto es lo primero que toca decir en este acto», ha agregado Ángela Rodríguez Pam, que alabó durante su intervención el documental de David Beckham -aunque reconoció que no sabía ni que había jugado en el Real Madrid- y de Bárbara Rey.

La secretaria de Estado de Igualdad ha presumido de las «políticas feministas» impulsadas por el Ministerio de Igualdad, como la Ley del Sólo Sí es Sí, que ha rebajado las penas de cárcel a cientos de violadores y agresores sexuales.

Por otra parte, Ángela Rodríguez Pam ha proclamado que «los genitales» no pueden decir «qué roles tenemos que desempeñar en la sociedad», ni siquiera «si vamos a ser reconocidos como hombres o como mujeres después, pues el hecho de serlo, eso es lo que significa el feminismo, mujer no se nace, sino que se hace».

Un día después de ese acto, Ángela Rodríguez Pam escribió que feminismo «no sólo va de ser la mitad, combatir la violencia o amar a quien quieras». «No solo es un no a la extrema derecha para que pueda haber más mujeres. Va también de plantear otra sociedad en la que nos relacionemos de forma más libre e igualitaria, una transformación feminista que cambie también lo cultural, lo económico, lo laboral, lo político o lo judicial. Asuntos como la dependencia o la reducción de la jornada laboral no sóo pueden entenderse desde una mirada asistencialista o laboralista. No solo es un statement es también una forma de entender el Estado», proclamó.