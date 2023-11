El documental que David Beckham ha grabado para Netflix está dando mucho de que hablar. El empresario británico ha reconocido que su historia de amor con Victoria ha atravesado fases de todo tipo, a pesar de que en la actualidad disfrutan de una conexión muy especial. La diseñadora estuvo a punto de tirar todo por la borda tras la aparición de Rebecca Loos. Rebecca trabajaba de asistente y se dedicaba a cuidar a los hijos del matrimonio, pero de un momento a otro entabló un vínculo demasiado estrecho con David. Victoria Beckham no tardó en darse cuenta y dio un golpe en la mesa para aclarar la situación.

El antiguo jugador de fútbol ha responsabilizado a Rebecca Loos de este problema y ella se ha vengado destapando un dato que no ha dejado indiferente a nadie. Según cuenta, Beckham tuvo dos amantes más. Insiste en que su intención nunca fue tener un romance con él y promete que no intentó enturbiar su historia de amor con Victoria Beckham. Siempre siguiendo su discurso, fue el británico el que le convenció para dar un paso, por eso ahora no entiende que le acuse de ser la culpable.

Todas las amantes de David Beckham

Rebecca Loos está retirada de los medios de comunicación y promete que sus intenciones no pasan por regresar a la crónica social. En la actualidad vive con su marido y sus hijos, trabaja como monitora de yoga y no tiene ninguna necesidad de llamar la atención. Sin embargo, cree que el empresario no ha actuado bien. «Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien hizo sufrir a Victoria», comenta en una de sus últimas entrevistas. No consiente que la historia quede así y ha pasado a la acción.

Loos, en el medio ‘Daily Mail’, ha declarado: «Me sentí herida». ¿El motivo? David Beckham le invitó a una de sus fiestas en 2003 y descubrió que tenía un comportamiento cariñoso con varias mujeres. Es decir, ella no era especial. Según sus declaraciones, el marido de Victoria Beckham tuvo otras dos amantes españolas. Dos modelos muy conocidas cuyos nombres todavía no han salido a la luz.

La venganza de Rebecca Loos

Una fuente cercana a Loos ha hablado en ‘Mirror’ y ha desvelado una noticia que será el principio de una gran historia. «A Rebecca le han enviado varias ofertas para su propio documental de televisión para hablar sobre las consecuencias del supuesto romance», asegura. La monitora de yoga está barajando opciones y no ha descartado dar el paso definitivo. Todavía no ha tomado ninguna decisión, pero el medio anterior asegura que hay muchas posibilidades de que podamos ver a Rebecca hablando claro sobre este asunto.

Beckham, acusado de llevar una doble vida

David Beckham ha explicado como es su matrimonio en Netflix y Rebecca insiste en que no está contando toda la verdad, por eso ha terminado asegurando que el deportista supuestamente ha tenido varias historias de amor secretas. «Cuando salió este documental, intenté con todas mis fuerzas dejarlo pasar, pero realmente me molestó cómo interpretó la narrativa y lo engañosa que es. Por supuesto, yo también soy culpable, se necesitan dos para bailar el tango. No es todo culpa suya, es culpa de ambos», declara al respecto.