Esta es la frase con la que Rebecca Loos casi acaba con la relación entre Victoria y David Beckham

Netflix estrenó hace un mes un documental basado en la vida de David Beckham, uno de los jugadores de fútbol más mediáticos de la historia. Fue la gran estrella del Manchester United, brilló en el Real Madrid y actualmente es un empresario de éxito. En el terreno personal ha tenido la misma suerte. Mantiene una relación sentimental estable con Victoria Beckham, relación que estuvo en peligro tras la aparición de Rebecca Loos. Ha sido la única mujer que hizo dudar a la diseñadora y con una sola frase cambió el rumbo del matrimonio.

David Beckham ha sido acusado de desleal en numerosas ocasiones, pero la exintegrante del grupo Spice Girl hizo caso omiso. Por eso llamó tanto la atención el caso de Rebecca. ¿Qué tenía de especial y por qué se generó tanto revuelo? Actualmente Loos vive apartada de los medios de comunicación y no quiere saber nada de la prensa, pero ha dado unas declaraciones para dejar claro que no está de acuerdo con la versión que ha dado Beckham. Considera que el británico le ha señalado a ella para eludir responsabilidades y no quiere quedarse callada.

La frase de Rebecca Loos

Rebecca Loos insiste en que no tiene ninguna necesidad de acercarse a los Beckham para llamar la atención. Es hija de un diplomático neerlandés y siempre ha estado bien posicionada, por eso recibió una oferta para trabajar de asistente con David y Victoria. Era la ayudante del matrimonio y en su tiempo libre ejercía de modelo gracias a su gran atractivo físico. Este aspecto desató los celos de la diseñadora, quien terminó convirtiéndose en una de sus mayores enemigas.

Rebecca ha desvelado que David Beckham pronunció una frase que le hizo cambiar de opinión. En un primer momento se negó a mantener una relación especial con él porque era consciente de su compromiso con la artista. «Le dije que me habían dado instrucciones de no hablar con él sobre estas cosas», comenta al respecto. Sin embargo, el empresario le convenció diciéndole: «No tenemos que decírselo a nadie».

Rebecca ha cambiado de vida

La exasistente de David Beckham ha dado un giro a su vida y ahora reside y trabaja en Noruega. Está casada y tiene dos hijos e insiste en que sus intenciones no pasan por convertirse en noticia por este asunto tan espinoso. El antiguo jugador de fútbol todavía tiene mucho poder en los medios y Loos recalca que no le interesa tener un nuevo conflicto con él. En estos momentos ejerce de monitora de yoga y asegura que no aceptará ninguna oferta para regresar al mundo del espectáculo.

La propuesta de David Beckham

Siguiendo el relato de Rebecca, cuando Beckham le dijo «no tenemos que decírselo a nadie» sus defensas bajaron y pensó que podían ser felices juntos a espaldas del mundo. Nada hacía presagiar que iba a ser el principio de una historia muy poco productiva. Su nombre quedó salpicado y Victoria Beckham se convirtió en la víctima, pues no era la primera vez que los rumores de infidelidad sonaban con fuerza. De hecho David estuvo relacionado con la actriz y presentadora Ana Obregón.