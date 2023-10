Como toda estrella que se precie, Victoria Beckham esconde muchos secretos que poco a poco van viendo la luz gracias a un documental que ha protagonizado su marido. La artista lleva una vida plagada de lujos y asegura que valora cada paso que da porque pertenece a una familia trabajadora.

No obstante, el padre de sus hijos le ha llevado la contraria y ha insinuado que Victoria está exagerando con sus orígenes, pero lo que sí es cierto es que estuvo saliendo con un electricista, de hecho casi se casa con él. Su trayectoria cambió de un momento a otro y se dio cuenta de que este hombre no le estaba haciendo feliz, por eso rompieron la relación.

Victoria Beckham siempre ha sabido que quería ser famosa gracias a su talento y no descansó hasta que recibió una buena oferta. Cuando empezó a formar parte de las Spice Girls empezó a tener problemas con su novio electricista. Ella quería estar centrada en su carrera profesional e invertir todos sus esfuerzos en la misma, así que mantuvieron una conversación y acordaron en tomar caminos diferentes.

¿Qué hubiera pasado si la diseñadora no hubiese conocido a David Beckham? Actualmente es uno de los rostros más cotizados de la crónica social y su popularidad ha cruzado fronteras, pero ¿cuántas secretos quedan por salir a la luz?

El electricista que el robó el corazón

El programa que la familia Beckham ha protagonizado en Netflix ha puesto encima de la mesa cuestiones muy interesantes. Victoria se ha sincerado sobre el idilio que su marido tuvo con Rebecca Loos. Ha abierto su corazón al gran público por primera vez, por eso su faceta más desconocida está en boca de todos. Ahora sabemos que antes de conocer al empresario británico estuvo comprometida con Mark Woods, un electricista que trabajaba en la empresa de sus padres.

Victoria Beckham insiste en que nadie le ha regalado nada y asegura que ha luchado muy duro para cumplir sus sueños, aunque no puede negar que en el pasado recibió un regalo muy valioso. Su padre le entregó una casa valorada en 400.000 euros para que pudiese vivir con Mark Woods. Esto quiere decir que el noviazgo que mantenía con él iba totalmente en serio, a pesar de que no llegase a buen puerto. Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, ambos tenían intención de pasar por el altar y formalizar la relación.

Las palabras de Victoria Beckham sobre Mark Woods

Mark Woods le pidió matrimonio a la empresaria y ella aceptó, pero al poco tiempo hizo una audición para formar parte del grupo Spice Girls y fue seleccionada. Este suceso cambió su futuro. Su nombre empezó a sonar en la prensa internacional y pensó que era el momento de centrarse en otros asuntos, por eso rompió con el electricista. «No era la persona adecuada para mí, no me estaba divirtiendo, así que eso tuvo que terminar», explicó hace tiempo en Canal 4.

Victoria todavía tiene el anillo

La mujer de David Beckham ha hablado de este episodio en alguna ocasión, aunque es cierto que no se siente demasiado cómoda entrando en detalles. Lo que sí reconoció es que todavía guarda el anillo de pedida que le regaló Mark Woods. «Tampoco le devolví el anillo. Todavía lo tengo porque era un anillo malvado. ¿No es horrible? Me hace sonar muy materialista», comentó en su momento.