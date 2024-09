Ministra a la fuga: Teresa Ribera cumplirá ocho Plenos sin someterse al control del Congreso

La todavía vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la socialista Teresa Ribera, ha arrancado el curso político en el Parlamento envuelta en la misma polémica con la que llegó a las vacaciones de verano: sus ausencias a la hora de someterse al control de la oposición en el Congreso de los Diputados.

Según ha podido saber OKDIARIO a partir de la comunicación remitida a la Cámara baja por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, Teresa Ribera no estará presente en la sesión de control del próximo miércoles 18 de septiembre, la segunda del nuevo curso político. A la primera, la del pasado 11 de septiembre, tampoco acudió.

De esta manera, desde el 13 de diciembre de 2023 y hasta el próximo miércoles serán ya ocho las sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados a las que la vicepresidenta tercera no ha acudido, evitando así tener que responder a las preguntas parlamentarias de la oposición, que no ha podido ejercer su legítima función de control sobre la gestión de esta integrante del Ejecutivo socialcomunista. Entretanto, aún no se ha producido su nombramiento como comisaria europea (está en las quinielas para Competencia, Energía o Medio Ambiente) dentro del colegio del segundo mandato de Ursula von der Leyen.

Estas notables ausencias de Rivera llevaron al PP en el anterior periodo de sesiones a impulsar una iniciativa en la Cámara Baja para censurar esta conducta de falta de respeto al Parlamento. Así, el pasado 27 de junio el Pleno del Congreso reprendió a la vicepresidenta tercera del Gobierno por estas faltas a las sesiones de control de la Cámara baja durante la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio. El texto, registrado por el PP, contó con el voto en contra del PSOE, Sumar y sus habituales socios, pero salió adelante gracias a que no votaron una serie de diputados del bloque de investidura.

En concreto, no participaron en aquella votación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tuvo que cancelar su agenda por el fallecimiento de su suegro; el diputado de Bildu Oskar Matute; y el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos (ahora en el Grupo Mixto), pues se incorporó con retraso a la tanda de votaciones en el Pleno, informó Ep. Éste fue uno de los puntos de la moción registrada por el PP consecuencia de la interpelación que el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, dirigió la semana anterior al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La iniciativa constaba de siete puntos sobre diversos asuntos relacionados con la actividad parlamentaria, tanto en su vertiente de control al Gobierno como en la puramente legislativa, así como con las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El PP logró sacar adelante seis de esos siete puntos, pese al voto en contra del PSOE y Sumar, ERC, Bildu y Junts, mientras que otros socios del Gobierno como el PNV y BNG fueron variando sus votos.

En concreto, el texto aprobado a instancia del PP emplazó a Teresa Ribera a «rectificar y enmendar» lo que se considera una elusión de «sus obligaciones de control para dedicarse a actos electorales, sin contar con ningún tipo de justificación de forma de agenda institucional».

«Acreditadas»

Además, en este contexto y dentro de la misma moción, el Pleno de la Cámara baja también dio luz verde a otro mandato dirigido al Gobierno, esto es, que al comunicar las ausencias de los ministros a las sesiones de control, el Ejecutivo tenga que adjuntar «las oportunas justificaciones suficientemente acreditadas en asuntos ineludibles e inaplazables relacionados con el ejercicio de las competencias inherentes a sus cargos». Este punto fue refrendado gracias al apoyo del PNV y CC.

«¿Les parece a ustedes normal que una vicepresidenta decida irse de campaña en lugar de cumplir con su obligación de venir a contestar las preguntas de los diputados?», planteó durante el debate plenario el diputado del PP y vicepresidente segundo del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.

«¿Les parece normal que empiece a ser costumbre que, cada semana, cinco o seis ministros comuniquen su ausencia a las sesiones de control? No, señorías, eso no es normal; eso, además, es una falta de respeto a esta Cámara. Por eso, pedimos que los miembros del Gobierno den preferencia a su obligación de control antes de fijar otros compromisos, que deberán ser ineludibles y relacionados con sus funciones», recalcó el diputado del PP.

«Esta moción lo que pretende es evitar que el Gobierno controle, suplante o desprecie las facultades que corresponden a las Cortes, corrigiendo con ello la peligrosa deriva que estamos viviendo en los últimos tiempos», enfatizó.