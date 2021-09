El Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón quiere que los menús escolares supriman la carne varios días a la semana. No obstante, lamenta que no haya consenso entre las comunidades autónomas para avanzar en este plan. Así consta en una respuesta a través del Portal de Transparencia a OKDIARIO.

A preguntas de este periódico sobre los planes y estudios sobre la carne en España, el Ministerio apunta que «se pretende avanzar en el consenso con las comunidades autónomas, de cara al establecimiento de criterios comunes que permitan promover el suministro de menús más saludables y sostenibles en establecimientos de servicio de comidas del conjunto del sector público». Esto incluye los centros escolares y otros espacios públicos como centros de la tercera edad o comedores de centros públicos.

Por otra parte, el ministerio de Alberto Garzón recuerda que actualmente ya el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 -elaborado desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en colaboración con las comunidades autónomas- establece en su apartado relativo al control de menús escolares una frecuencia semanal (5 días) recomendada máxima de tres raciones de carne a la semana, priorizando el consumo de carne magra y recomendando un consumo de no más de una ración a la semana de carne roja y procesada, en los menús que se facilitan al alumnado en los centros escolares». No obstante, el equipo de Alberto Garzón aspira a que la recomendación pase a obligación.

En este mismo sentido, el Ministerio insiste que «desde hace varios años, se viene recomendado desde diferentes sociedades científicas y organismos, de ámbito tanto internacional como nacional, un consumo moderado de carne como consecuencia de la evidencia científica existente entre un consumo excesivo y ciertas enfermedades».

«Son muchos, por tanto, los estudios que abogan por modelos dietéticos más saludables y sostenibles que coinciden en la necesidad de aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres reduciendo, al mismo tiempo, la ingesta de azúcares y carnes rojas», remarcan desde el equipo de Alberto Garzón. Enumeran, por ejemplo un informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), otro de una comisión del organismo EAT–Lancet sobre dietas saludables con sistemas de comida sostenible, otro de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, otro de FAO/WHO y otro del Parlamento Europeo.

Además, remarcan que en base a la cantidad y calidad de la evidencia científica disponible, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), organismo que depende de Consumo, «viene recomendando, desde el año 2015, mantener un consumo moderado de carne, de no más de dos veces por semana, y defendiendo los beneficios que una dieta variada, moderada y equilibrada, como la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, aceite de oliva, legumbres y pescado, y con consumo limitado de carnes, tiene para la salud».

Lunes sin carne

El primer ayuntamiento que analizó que los colegios dejaran fuera de su menú la carne un día a la semana, el lunes, fue el de Collado Villalba. Lo propuso Podemos y el PSOE votó a favor. No obstante, PP, Ciudadanos, Vox y un partido local independiente tumbaron la moción, mientras que Más Madrid, de Íñigo Errejón, se decantó por la abstención.

El impulsor de la proposición, Tomás Alberich (Podemos) afirmó que se trata de «prohibiciones», «se trata de incentivar la idea en los tres restaurantes en suelo público». A continuación, habló del Covid-19: «Quien no relacione lo que pasa en el planeta por la pérdida de biodiversidad no escucha a los científicos. Las pandemias surgen en un mundo globalizado, donde se queman hectáreas de bosques para pasar a ganado intensivo». Asegura que no carga contra la carne local, que es de altísima calidad en la zona, y sí contra «el cerdo, la vaca, las hamburguesas que llegan de América y provocan sobrepeso».

«Parece que estamos hablando de cosas extrañas. Puede parecer una idea exagerada pero será algo habitual. En Estados Unidos ya se ha aprobado. No es de comunistas o bolivarianos», zanjó para terminar lanzando: «Escuchar hablar de libertad a formaciones que quieren prohibir la mitad de los partidos es estrambótico».

Para cerrar el debate, la alcaldesa Mariola Vargas (PP) afirmó ese día que «si esta moción es contra las vacas americanas, recordar que esto es el Pleno de Collado Villalba». «Las enfermedades coronarias están relacionadas con las grasas trans, que están en los bollos, las patatas fritas… no en la carne del Guadarrama. En tiempos de penuria lo que la gente quiere es comer, lo que sea, ojalá un chuletón de Villalba», ha zanjado.