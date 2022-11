Los militantes de Vox: «Esto es patriotismo, la indignación en las calles contra este Gobierno»

Nos adentramos en la manifestación de Vox en Barcelona, contra las fechorías del Gobierno de Sánchez para escuchar a sus líderes y asistentes. Estas son algunas de las opiniones que han expresado ante nuestros micrófonos:

Ignacio Garriga: «Desde aquí les insisto, que no me voy, que me quedo a vuestro lado a dar la batalla barrio a barrio y plaza a plaza hasta recuperar la Cataluña que nos han arrebatado».

Juanjo Aizcorbe, diputado de Vox: «Lo de hoy es la protesta lógica, esto es patriotismo, hay que mostrar la indignación en las calles contra este Gobierno. Hay que salir a la calle con cordura y con prudencia porque cuando la prudencia se viste de cobardía ya no es moderación es una rendición es una sumisión».

Juan Garriga, presidente del grupo Vox en el Parlamento catalán y Jorge Buxadé, eurodiputado, coinciden: «Hay que salir a la calle y esto es sólo el comienzo, nos tenemos que movilizar».

Rodrigo Alonso, líder del sindicato Solidaridad, resume en dos palabras lo que hay que decirle al Gobierno: «Basta ya».

Iván Vélez, de la Fundación Denaes: «Ahora toca hostilidad frente a este Gobierno que nos está trayendo todo tipo de males».

Gonzalo de Oro, responsable municipal de Vox Barcelona: «Son el Gobierno de la mala gente: terroristas, sediciosos y violadores, con Sánchez hoy viven mejor».

Y, por último, Santiago Abascal, presidente Nacional de Vox, responde a la pregunta de OKDIARIO:

– Santiago, ¿es el momento la gente?

– «Eso estamos intentando, claro que sí».