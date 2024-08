Miles de venezolanos se manifiestan en Madrid al grito de «¡Fuera Maduro!» y arropados por Ayuso

Miles de venezolanos residentes en Madrid se han manifestado este sábado en la Puerta del Sol a gritos de «¡Libertad!» y de «¡Fuera Maduro!». Sin ningún representante del Gobierno de Pedro Sánchez, la concentración sí que contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), que fue vitoreada por los manifestantes en agradecimiento por su compromiso contra la narcodictadura de Nicolás Maduro. La manifestación ha coincidido con las celebradas en más de 300 ciudades de todo el mundo, que a su vez se desarrollan en paralelo a las movilizaciones masivas en las calles de Venezuela contra el tiránico régimen chavista.

En la multitudinaria concentración de la Puerta del Sol abundaban las víctimas directas del tiránico régimen chavista. OKDIARIO pudo hablar con varias de ellos. Es el caso de una mujer que sabe, en primera persona, en el seno de su familia, lo que es la represión de la dictadura instalada en el país caribeño. Entre los suyos cuenta a cuatro presos políticos que llevan años «sufriendo cárcel y torturas».

Esta exiliada por culpa del chavismo subraya la importancia de concentraciones como la que ha tenido lugar este sábado en Madrid «por la libertad de todos los presos políticos de Venezuela, que desde las elecciones del 28 de julio son 2.000 más» como consecuencia de la represión desplegada por Maduro tras su pucherazo. Ante el micrófono de OKDIARIO, esta venezolana refugiada en Madrid recordó a las «víctimas de desapariciones forzadas y de la violación de derechos humanos» que sufre Venezuela.

Otra mujer presente en la concentración de este sábado en la Puerta del Sol apelaba a la solidaridad internacional para forzar el fin de la narcodictadura. «Queremos que el mundo conozca cuál fue la voluntad del pueblo en las elecciones del 28 de julio, necesitamos que el mundo nos apoye», subrayaba.

Cerca de esta manifestante, un venezolano exiliado destacaba que la manifestación de Madrid y las que se han producido en cientos de capitales y ciudades de todo el mundo son «una muestra de que no estamos solos, porque una movilización solidaria a nivel mundial como la que se ha producido hoy por la libertad de Venezuela es un hito histórico». «Maduro está arrinconado, lo único que tiene es el alto mando militar el miedo», subrayaba este manifestante ante el micrófono de OKDIARIO.

Ayuso contra «el tirano Maduro»

Durante esta movilización en la Puerta del Sol, los venezolanos han querido dar voz a Isabel Díaz Ayuso en el escenario instalado para esta concentración. «¡Estamos en la Puerta del Sol defendiendo la libertad, la vida y la democracia en Venezuela!», gritó la presidenta de la Comunidad de Madrid entre los aplausos de los manifestantes. Recordó también a los «millones de venezolanos que no han podido votar en el exilio, ¡y aún así habéis ganado!». Y censuró el silencio de la izquierda española y del Gobierno de Pedro Sánchez ante el régimen del «tirano Maduro» y su pucherazo del 28 de julio.

«Lamento que el Gobierno de España no haya estado siempre ahí, y le animo a que lo haga, que la izquierda se sume», apeló Ayuso, al tiempo que denunciaba la implicación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por su connivencia con el régimen de Maduro. «En Venezuela tiene muchos negocios, muchos intereses y qué más que no sabemos», dijo este sábado en la Puerta del Sol la presidenta de Madrid, ante una multitud de venezolanos que lanzaron un sonoro abucheo contra Rodríguez Zapatero cuando la presidenta madrileña pronunció su nombre.

Díaz Ayuso insistió en que el Gobierno de Sánchez debe rectificar de inmediato y adoptar una posición firme contra el régimen chavista. «España tiene un deber con Venezuela», subrayó. Y pidió también a los miembros del PSOE que «den un paso» contra el silencio de Sánchez y la connivencia de Zapatero con la dictadura Venezolana: «Cuando un ex presidente o un presidente defienden a un tirano, su partido también lo defiende si sus miembros permanecen callados», advirtió Ayuso.