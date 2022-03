“El campo pide respeto y futuro”. Lo dice Milagros Marcos, portavoz de Agricultura del PP, ante la manifestación del domingo en Madrid. “Tenemos un gobierno ideologizado que sólo hace hucha con el campo. El campo es solo un negocio redondo para ellos”, denuncia en HOY RESPONDE de OKDIARIO. Marcos exige a Pedro Sánchez que “baje los impuestos ya”. “No se puede soportar salir a trabajar todos los días a las 6 de la mañana para volver a casa perdiendo dinero”, dice en referencia al precio desorbitado de combustible, luz e insumos (pienso, fertilizantes, abonos, agua…).

Milagros Marcos ve al Gobierno ideologizado, desnortado, incapaz y paralizado: “Francia -constata- ya ha tomado medidas mientras Sánchez espera a final de mes. Francia ya está trayendo cereal de Argentina, ya han reducido todos los impuestos, ya han puesto 400 millones de euros encima de la mesa para los ganaderos franceses. Y, ¿nosotros? Nosotros tenemos a Sánchez paseando por Europa y al ministro Planas que hoy mismo se ha ido a un acto sobre desperdicio alimentario. ¡Seamos serios! Habrá primero que garantizar que haya producción y abastecimiento de alimentos en los supermercados”.

Es como la guía del ministro Alberto Garzón para guardar los huevos en la nevera: “Lo primero será garantizar que se puedan producir, que puedan llegar a los supermercados, que los podamos pagar sin llegar a los 10 euros la docena y que podamos mantener enchufada la nevera con el coste de la luz. A eso se debería dedicar el ministro Garzón y no a poner en jaque permanentemente al sector ganadero”.

A Milagros Marcos no le extraña nada del ministro Planas: “Deja que le ataquen todos los ministros del Gobierno. Deja que ataquen al sector Garzón, Teresa Ribera, Ione Belarra con la Ley de los Animales, Yolanda Díaz mandándoles inspecciones de noche porque dice que tienen esclavos, la ministra Montero dejándole sin presupuesto. Pero Planas lo justifica todo, lo aplaude, agacha las orejas y se mantiene en el sillón. Hace poco se reunió con la Mesa de la Sequía y les dijo que la cosa está muy mal y que a ver qué hacemos, que le hicieran propuestas”.

En estas manos estamos. De este señor depende el 12% del PIB y los 3 millones de empleos que da el campo, el 84% del territorio nacional. 60.000 millones de euros en juego.

Ideología y demagogia

Milagros Marcos describe con detalle y letra pequeña en HOY RESPONDE los enormes problemas generados por un gobierno de izquierdas “ideologizado y demagogo”. Escucharle nos lleva a la España real del campo que vendrá el domingo en Madrid: “Atacan la reputación exterior del campo con declaraciones como las de Garzón y la carne perjudicando nuestras exportaciones. Hay demasiada demagogia. Pretenden una transición ideológica y no ecológica y, desde luego, no es una transición justa. Pretenden una transición verde aunque haya que arruinar al campo. No se pueden cerrar las térmicas y las nucleares y estar trayendo carbón de Marruecos o Alemania. Francia sigue con energía nuclear, mientras nuestro Gobierno ha elevado en un 11% nuestra dependencia energética de Rusia desde 2018 sólo por imposiciones ideológicas”.

“Se toman medidas sólo por ideología: prohibir la caza del lobo, que perjudica al lobo, a los ganaderos y a muchos ayuntamientos; la prohibición de embalsar agua, de la que se aprovecha Portugal; la prohibición de plantar chopos o talarlos para cobrar subvenciones por capturas de CO2. La Ley de Protección Animal que es una estupidez y un insulto a la inteligencia. ¿Cómo va a aprender un mastín a cuidar ovejas dentro de una protectora?”. Es el rosario de sinsentidos y chorradas a las que se dedica el Gobierno jugando con el pan de millones de familias. Como la Ley de Residuos que arruina a la industria agroalimentaria, obligándole a pagar 2.000 millones de euros al año a costa de pagar menos al trabajador del campo en origen. O como la obligación que imponen a los regantes de mantener el 100% de potencia contratada durante todo el año, aunque solo la usan dos meses al año.

Todo esto dice, ya estaba regulado por el PP, pero el Gobierno socialcomunista o no lo ha aplicado o lo ha derogado. El PP propone reducir costes bajando el IVA al 4% o bonificaciones al gasóleo. O un plan de choque directo de 5.000 millones de euros que -dice Milagros Marcos- “pueden salir ya de las reservas de crisis que tiene el propio gobierno”. El PP quiere reactivar la exportación y buscar mercados exteriores para nuestro campo.

UGT y CCOO contraprograman

La previsión es que el domingo la manifestación sea desbordante. Incluso fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid lo admiten a OKDIARIO. “La respuesta de todos los españoles el domingo a favor del campo va a ser brutal”, dice Milagros Marcos. Hablamos de la vida y el empleo de millones de personas y familias.

Pero Moncloa ha contraprogramado la manifestación del campo para evitar que acapare los Telediarios. El Movimiento por la Paz (MPDL), dirigido por los históricos socialistas, Paca Sauquillo y Manuel de la Rocha, ha convocado, con UGT y Comisiones Obreras, una manifestación contra la guerra de Ucrania en la misma calle Alcalá por donde pasará la marcha del campo. Manuel de la Rocha (hijo) trabaja en el Gabinete del presidente Pedro Sánchez como responsable de Economía.

“No entiendo que un sindicato como UGT se preste a estas cosas. Es un caso de servilismo social”, concluye Milagros Marcos. “Los sindicatos piden que no se bajen los impuestos y se dedican a contraprogramar manifestaciones con convocatorias deprisa y corriendo, en el mismo sitio, a la misma hora…”.