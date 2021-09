Milagros Marcos, palentina, 56 años, ex consejero de Agricultura en la Junta de Castilla y León, asumió las responsabilidades en el Partido Popular y en el Congreso de los Diputados, que antes tuvo Isabel García Tejerina. Pablo Casado le ha encomendado la responsabilidad de dirigir esa área fundamental para la economía española.

-¿Cuál es la situación del agro español en la actualidad?

-Sin agro no hay España. La industria alimentaria en nuestro país representa el 11 por ciento del PIB, por ende, es uno de los motores de la economía. Un sector, además, básico como se ha demostrado a lo largo de la pandemia. Un elemento clave en la lucha contra la despoblación, que absorbe el 9 por ciento de las emisiones del CO2. Va siendo hora que todo esto se reconozca. El único que no le concede importancia es el gobierno Sánchez porque durante los tres años en el poder ha situado al agro español en situación crítica. Por eso se anunciando movilizaciones generales en todo el país.

– No entienden, no quieren o no saben…

-No hay peso político del ministro de Agricultura en el Ejecutivo. No hay presupuesto para el sector. Lo desprecian Las decisiones que toman están impregnadas de ideología, carentes de fundamentos técnicos y en ocasiones de sentido común. Ahí están los permanentes ataques infundados del ministro Garzón contra el consume de carne o azúcar. Las acusaciones de “esclavismo” de la ministra jefe del Partido Comunista, el tema del lobo, la eliminación de apoyo a nuevos regadíos. La subida de los costes de producción. Porque si sube la luz un 200 por cien, cuesta un 22% más llenar el depósito del coche, se dispara el precio del pienso y se reducen las ayudas a los ganaderos.

-¿Al ministro Luis Planas le ningunean en Bruselas?

-Sus negociaciones en Europa sólo se pueden calificar de nefastas. En un momento de presupuesto creciente en la UE para el sector, el campo español va a recibir 5.000 millones menos. Esta es la verdad de los datos, al margen de su permanente propaganda; los agricultores y ganaderos lo saben bien. Esperemos que se ponga de acuerdo con las CCAA para que el campo español pueda seguir cobrando el próximo año. Hasta el momento, tres años y tres meses después, no hay más que un inmenso lío y posiciones encontradas con los responsables autonómicos y con los representantes de agricultores y ganaderos que han anunciado movilizaciones contra el Gobierno.

-Entonces, ¿qué perspectivas hay de cara a un futuro?

-Mire, a la luz de lo que ya sabemos por experiencias anteriores, puedo afirmar y afirmo que sólo el Partido Popular puede sacar a España del atolladero actual. No sólo en lo referido al campo. También en el resto de los grandes temas económicos. Tenemos la deuda pública desbocada, los sectores más productivos con graves problemas, las empresas y familias asfixiadas por impuestos y gastos (energía, esencialmente), gasóleo y gasolina disparados, ni hablar del paro juvenil y se preparan un nuevo presupuesto de gasto sin control alguno para atender deudas políticas en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

-El PP, ¿gestionaría mejor la economía?

-Como ha demostrado allá donde ha gobernado, el Partido Popular gestionaría con sentido común, rigor y conocimiento la economía. Lo saben todos los españoles, aunque a la izquierda le moleste tanto. Por ejemplo, se eliminaría gasto burocrático (asesores, chiringuitos, etc…) para dedicar el dinero a mejorar, por ejemplo, la sanidad en el mundo rural. El mundo rural a la izquierda le importa una higa. Nosotros trabajaríamos por mejorar las condiciones de las empresas, que no se olviden es el motor que crea riqueza auténtica. Y abarataríamos los costes de producción de los productos de primera necesidad para que los mismos lleguen al consumidor a precios razonables.

-Sánchez, Sánchez, Sánchez…¿Su principal reproche?

-Es el rey de a manipulación, la mentira y el engaño. ¿Alguien en su sano juicio puede creer algo de lo que este señor diga o prometa? Son tantas sus mentiras que resulta imposible comprarle ya un coche usado. Le interesa él, no España. Ha menoscabo el prestigio de todas las instituciones -jueces, policías, prensa, tribunales, CIS, RTVE, etc…- la democracia, en definitiva. Es impensable deducir que en cualquier otro país de Europa pudiera continuar como jefe del Gobierno alguien que el Tribunal Constitucional le ha dicho que lleva muchos meses gobernando al margen de la Constitución, como sus estados de alarma. Se salta a su albur la división de poderes y alimenta a los independentistas para garantizarse su apoyo, además, de que llegó al poder mediante una sentencia “fake”. Todo lo topa con manipulación, control de los medios y clarísimos abusos de poder.

-Bueno, ustedes andan ahora con rifirrafes internos poco aleccionadores…

-Nadie discute internamente en el PP el liderazgo de Pablo Casado. Algunos hablan de líos internos en el PP. Yo les aconsejo que miren al PSOE o a los partidos independentistas o neocomunistas que están en el Gobierno. En la Convención Nacional del PP se ofrecerán soluciones a los españoles para progresar conjuntamente y elevar su nivel de vida.