El mena de Hortaleza que violó a la niña de 14 años trasladado al mayor centro de reinserción de Madrid

Mohamed R., el mena de 17 años del centro de Hortaleza que violó a una niña de 14 años, ha sido trasladado al mayor centro de reinserción de menores de Madrid. Tras ser detenido por la Policía y pasar a disposición judicial, el mena de Hortaleza ha sido trasladado al Centro de Ejecución de Medidas Judiciales María Teresa de Calcuta.

Este recurso, que depende de la Comunidad de Madrid, está situado en la localidad de Brea del Tajo, a setenta kilómetros de Madrid. Es el único que está fuera de la capital. Tiene un total de 125 plazas, atendiendo tanto a población masculina como femenina.

El marroquí que violó a la menor está en este centro en el que los internos tienen edades comprendidas entre los 17 y los 19 años. Aunque se trata de un recurso enfocado a los menores de edad, si cumplen los 18 años durante el tiempo estipulado, pueden elegir entre quedarse allí o trasladarse a un centro penitenciario.

La mayoría de los internos han cometido delitos graves como robos con violencia o agresiones sexuales. Los infractores permanecen en el centro a la espera de las decisiones judiciales.

El centro de internamiento opera bajo diferentes modalidades de régimen: cerrado, semiabierto y terapéutico, adaptándose a las necesidades específicas de cada interno. En el caso del mena de Hortaleza, se ha acordado, por el momento, que no pueda salir del centro.

El día a día en el centro

El mena de Hortaleza debe cumplir horarios. Mohamed R. y sus compañeros se tienen que levantar antes de las 8 de la mañana para ordenar y limpiar su habitación. Después llega el tiempo del aseo y a las 8:15 horas desayunan en las salas comunes.

A las 09:00 horas empieza el tiempo de estudio. Los menores infractores tienen clases de ESO, Bachillerato y FP a lo largo de toda la mañana.

Posteriormente, a las 14 horas tienen la hora de la comida hasta las 15 horas y después pueden optar por ocio individual o actividades complementarias como deporte en equipo.

A las 20:00 horas es la hora de la cena y después, a las 21:30 horas, disponen de tiempo de llamadas o para descansar y ver la tele. A las 22 horas se apagan las luces del centro hasta el nuevo día.

Se busca la reinserción

La Comunidad de Madrid dispone de seis Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, como el María Teresa de Calcuta, en el que está el mena de Hortaleza.

En estos lugares se busca la reinserción de los menores que han cometido delitos graves. Están agrupados por edades y por la progresión que los educadores observan en ellos.

La Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) se encarga de que así sea y de que se ejecuten las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores.

El centro también ofrece programas de intervención como el Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores Infractores y el Programa para la Predicción del Riesgo de Reincidencia.

Adicionalmente, en el María Teresa de Calcuta hay programas específicos diseñados para casos particulares, como el Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Agresores Sexuales Juveniles y el Programa de Salud Mental, entre otros.

Investigación al mena de Hortaleza

La investigación judicial sobre lo ocurrido ya está en marcha y el mena está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual a una menor.

Los hechos ocurrieron cerca del centro de acogida para menas de Hortaleza, considerado uno de los más conflictivos de España por el extenso historial de delitos e incidentes muy graves que acumula desde hace años.

Una vecina escuchó los gritos de la menor cuando estaba siendo agredida sexualmente. La niña se opuso a la agresión sexual que estaba sufriendo. Una vecina que escuchó los gritos llamó a la Policía.

Cuando llegaron los agentes, se encontraron a la niña en absoluto estado de shock. El agresor la había arrastrado a una zona de arbustos del parque Isabel Clara Eugenia. La niña tenía los pantalones bajados y estaban manchados de sangre.

El acusado fue localizado rápidamente en las cercanías del lugar de la violación por los agentes de las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional y del Grupo Operativo de Respuesta (GOR).