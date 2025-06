Los mejores memes de Pedro Sánchez y el informe de la UCO que señala al PSOE

Los usuarios de las redes sociales las han inundado con memes del presidente socialista Pedro Sánchez. Han ridiculizado la comparecencia de Pedro Sánchez desde Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE, el jueves 12 de junio por la tarde tras el demoledor informe de la UCO de la Guardia Civil de 400 páginas, fechado este 5 de junio de 2025. El citado informe desvela el entramado de corrupción que habría operado en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021. Los usuarios no han podido evitar mofarse de la rueda de prensa de Sánchez. En la misma, pidió «perdón a la ciudadanía y especialmente a los militantes y simpatizantes del PSOE» y dijo que no sabía nada de la trama del hasta el jueves su número 2 del PSOE Santos Cerdán, su anterior número 2 José Luis Ábalos y Koldo García.

A continuación, se recogen algunos de los memes de Pedro Sánchez de los usuarios de las redes incrédulos ante sus palabras:

Un usuario destacó con un meme en el que Penélope Cruz y Antonio Banderas le entregaron el premio Oscar a Pedro Almodóvar en Los Ángeles.

And the Oscar goes to…. PEDRO SANCHEZ! pic.twitter.com/CJimeNyqqB

— PJulián (@pjulianos8) June 12, 2025