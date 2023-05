Las mejores frases de los candidatos a la Comunidad de Madrid: «O la ambición del PP o votar a ETA»

El debate electoral de los cinco candidatos a presidir la Comunidad de Madrid ha dejado algunos momentos de brillantes, otros de locura y algunos surrealistas. Estas son las mejores frases del debate electoral que se han podido escuchar durante el encuentro a cinco emitido este martes en Telemadrid.

«O la ambición del PP o votar a ETA»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta y candidata a la Comunidad de Madrid, ha querido dejar patente su oposición desde el gobierno de Sol a las políticas de Pedro Sánchez y sus socios. Para Ayuso, «la capacidad de Madrid y de su futuro son increíbles» pero para ello necesita a los madrileños. «Necesito un gobierno sin zancadillas, sin más impedimentos. Nos hemos cansado además de Sánchez, de tanta frivolidad de él y de sus socios, de escándalos, de superioridad, 1.100 violadores beneficiados, de asesinos de ETA que son aliados», ha remarcado.

«Un Glovo público que compita con Amazon»

Podemos se ha caracterizado por querer imponer las políticas comunistas allá donde gobiernan. Por eso hacen una defensa a ultranza de lo público. Quieren una empresa de energía pública, un banco público, un Tinder público… y hasta «un Glovo público que compita con Amazon». Ésa es la propuesta de Alejandra Jacinto, aspirante morada a la Comunidad de Madrid. Quiere dos empresas públicas, pero toma como ejemplo a dos multinacionales de capital privado, y de éxito.

«Dar azúcar a un diabético»

Mónica García, médica y madre, siempre hace gala de sus conocimientos –por ello es facultativa– del mundo sanitario y de la salud. Por eso en este debate ha introducido ejemplos médicos equiparables a las políticas de Ayuso. En el caso de la vivienda, la candidata de Más Madrid ha querido afear a la actual presidenta madrileña su actual política de vivienda. García ha advertido de que los incentivos del Gobierno de Ayuso al ladrillo suponen «dar azúcar a un diabético».

«La política de vivienda no la puede marcar Idealista»

Alejandra Jacinto, de Podemos, se ha vuelto a referir a una empresa privada de éxito para afear las políticas de Ayuso. En este caso, ha citado un portal inmobiliario para asegurar que «la política de vivienda no la puede marcar Idealista».

«La mitad de los sueldos de los españoles se los lleva el Gobierno en impuestos y burocracia»

Ayuso se refería de esta manera a la presión fiscal que Pedro Sánchez está imponiendo a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Durante el debate electoral en Telemadrid, la presidenta madrileña ha recordado que «la mitad de los sueldos de los españoles se los lleva el Gobierno en impuestos y burocracia». Y ha añadido que lo que quieren Sánchez y sus socios «es gente que dependa del Estado».

«Creen que el multiculturalismo es ir a cenar a un libanés»

Esta perla es obra de la candidata Rocío Monasterio. La representante de Vox ha hecho un debate en defensa de la seguridad en los barrios, de la integración y ha criticado que los menas cuesten «6.000 euros al mes» a las arcas de la Comunidad de Madrid. Pero además, ha criticado a aquellos –PSOE, Más Madrid y Podemos– que «creen que el multiculturalismo es ir a cenar a un libanés» de tratar de imponer en Madrid el mismo modelo que «está llevando a Europa al desastre».

«Ni forasteros ni charnegos»

Esta frase ya ha sido utilizada en esta campaña por Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña quiere diferenciar a la comunidad de aquellas regiones en las que las imposiciones nacionalistas e independentistas pretenden tener dos clases diferenciadas, los habitantes autóctonos y los llegados de fuera. Por eso, ha repetido en varias ocasiones, realzando que Madrid es una ciudad de acogida que la comunidad no entiende «ni de forasteros ni de charnegos».

«Da vergüenza que usted, siendo socialista, hable de deuda»

No era pose. Le ha salido del alma. Rocío Monasterio no podía creerse el alegato de Juan Lobato para reducir la deuda de la Comunidad de Madrid, que ha cifrado en «34.000 millones» y de la que culpa por completo al gobierno de Ayuso. La réplica no ha venido de la candidata popular. Ha sido Monasterio la que se ha adelanto y ha interrumpido al candidato del PSOE: «Da vergüenza que usted, siendo socialista, hable de deuda», ha señalado, indignada, Monasterio en referencia al ingente déficit en el que está incurriendo el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Podemos.