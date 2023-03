El Mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, ha señalado este miércoles que el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), cobró una comisión por contratos adjudicados desde el área de Deportes y ha asegurado que ambos se han reunido para hablar «de trapicheos». Navarro Tacoronte ha realizado estas afirmaciones en declaraciones a los periodistas tras salir del Cabildo de Tenerife, adonde acudió para presenciar el pleno extraordinario en el que la corporación insular ha debatido las repercusiones del caso en la institución.

Navarro Tacoronte, que es uno de los doce imputados en la trama de presunta corrupción y tiene en su historial varias condenas por estafa, robo y falsedad documental, ha calificado el pleno de «vergonzoso» porque esperaba que el presidente del Cabildo de Tenerife «por fin reconociera la verdad», que según su versión es que ambos han tenido reuniones y que le conoce «desde el año 2015 o 2016», cuando el actual presidente insular era alcalde de Guía de Isora (Tenerife). «Y sigue negándolo» pese a que hay «un vídeo», ha añadido.

El Mediador ha reiterado que Pedro Martín «miente, miente y miente» porque, en su opinión, se reunió con él para informarle de todo lo que estaba sucediendo «y ya sabía del caso Mediador», la trama liderada por el socialista la trama corrupta liderada por el socialista Tito Berni. Según su relato, se reunió con el presidente del Cabildo tinerfeño «antes de la denuncia» por estafa que interpuso en su contra el entonces director insular de Deportes, Ángel Pérez (PSOE).

En el mismo encuentro, trató con el presidente del Cabildo de Tenerife «de un trapicheo que se iba a hacer con un plan de movilidad en Güímar», del que eludió dar más detalles «porque eso va a salir ahora» en el procedimiento judicial. Navarro Tacoronte ha indicado que Pedro Martín le dijo que iba a tomar medidas de inmediato y lo que hizo, un año después, fue destituir a Ángel Pérez.

Cuestionado sobre si Pedro Martín conocía los entresijos del caso Mediador, ha aseverado que conocía «todo», no sólo «el caso de Ángel Pérez», y ha asegurado que en el primer año de éste como director insular de Deportes hay una empresa «que se repite como seis veces». Esa empresa «era del grupo nuestro, por decirlo así», ha continuado, y hay tres contratos adjudicados por Ángel Pérez y autorizados por Pedro Martín, no por la consejera de Deportes (Concepción Rivero), a la que Navarro Tacoronte aseguró no conocer.

Sobre si hubo comisión por esos contratos, Marco Antonio Navarro Tacoronte ha afirmado que sí, pero que se la quedaron «Ángel Pérez y Pedro, cuánto dinero no lo sé», para asegurar que la pregunta que hay que formular es «¿cuánto te llevaste, Pedro?».

Respecto a la intervención del presidente del Cabildo de Tenerife en el pleno, ha afirmado que le daría «vergüenza» nombrar al presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, como hizo el citado presidente en la sesión, cuando Pedro Martín es «el que se ha sentado más conmigo y hablado de trapicheos conmigo». «Manolo no ha hablado de trapicheos conmigo, pero este sí», ha añadido.