«Mi jefe está en el Gobierno, es asesor personal de un ministro, en Madrid». Así confesaba Antonio Navarro Tacoronte, El Mediador, uno de sus mayores secretos a uno de sus contactos con poder político. El conocido como El Mediador de la trama corrupta se lo cuenta a Conrado Domínguez Trujillo, entonces director del Servicio Canario de Salud y ahora investigado en el caso Mascarillas que salpica al Gobierno de Canarias.

Una vez más, Navarro grabó la conversación con Domínguez. Los dos hombres hacían apuestas sobre las posibilidades que tenía de ser ministra una política canaria de nombre Carolina, presumiblemente Carolina Darias. Los dos interlocutores no mencionan el apellido de la política socialista, a la que tratan con absoluta cercanía. Hasta que, extrañado por la cantidad de información que parece manejar El Mediador, el director general de Salud se atreve a formular la pregunta:

-Conrado Domínguez: Mira, una pregunta, ¿Quién es tu jefe?, que esa es la clave.

-Antonio Navarro: Bueno, no es mi jefe, yo no soy funcionario, pero mi jefe está con Carolina, no de su equipo, pero está ahí en el Gobierno.

-Conrado Domínguez: Ah sí, ¿Quién es?

-Antonio Navarro: Venga Conrado, no me digas tú que no… ¿Por qué te crees que yo aparecí en Canarias? ¿Por qué aparecí Conrado?

-Conrado Domínguez: Sí pero no sé a quién te refieres, yo a los del equipo de Carolina los conozco a todos.

-Antonio Navarro: De Carolina no, compañero de Carolina. No del equipo de Carolina.

-Conrado Domínguez: Compañero de otro ministro, te refieres.

-Antonio Navarro: Sí, de otro ministro, asesor personal de otro ministro. Yo aparecí aquí para los marrones, un par de marrones de Ganadería (Gobierno de Canarias) que tenía Taishet (Fuentes), un par de marrones que había por otro lado.

-Conrado Domínguez: Ah, no te asociaba a otros, ¿De qué ministerio es?

-Antonio Navarro: Que eres un zorro, no me lo vas a sacar, cabrón, bueno te lo voy a poner más fácil, Industria.

-Conrado Domínguez: ¿Industria? Eso es Turismo, ¿Y quién está aquí en Turismo? Ah, no, entonces tu jefe no es de aquí. Tu jefe es de Madrid.

-Antonio Navarro: Que no, que no. Madrid.

El Mediador, Antonio Navarro, cambió de tema desviando la conversación hacia las gestiones que tenía pendientes de realizar. Su interlocutor volvió a preguntarle por el nombre de su jefe, sin éxito. Sin embargo, a pesar de las confesiones de Navarro Tacoronte, de momento es el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, a quien los investigadores sitúan como supuesto líder político de la trama de corrupción que amenaza al PSOE.