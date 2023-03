El Partido Popular anuncia la incorporación de cuatro personalidades más a su nueva Fundación. El prestigio nefrólogo Rafael Matesanz, la divulgadora de enfermedades raras Noah Higón, la ex directora de Cultura del Instituto Cervantes y el escritor y diplomático Juan Claudio Ramón han sido los elegidos para seguir potenciando el think thank popular. Una clara apuesta del Partido Popular por reforzar las áreas de Salud y Cultura.

El doctor Rafael Matesanz, prestigioso nefrólogo, fue el creador e impulsor de la Organización Nacional de Trasplantes, sin duda, su mayor mérito profesional. Gracias a este proyecto, Matesanz es el artífice y responsable del llamado modelo español de trasplantes que ha llevado a España desde los niveles medio y bajos en donación durante los años ochenta a situarse en el primer lugar del mundo. También ha sido director general del Instituto Nacional de Salud y asesor de la Organización Mundial de la Salud.

La salud encuentra más representación dentro de la nueva Fundación del Partido Popular. Noah Higón es jurista, politóloga y escritora. Ha logrado visibilizar a través de sus redes sociales las enfermedades raras. Nadie mejor que ella, que sufre siete de esta dolencias. Ha publicado dos libros, cuenta con miles de seguidores y como tantos otros pacientes de patologías poco frecuentes, Higón ha dedicado buena parte de su vida indagando e investigando sobre enfermedades raras, que en España padecen más de tres millones de personas.

El Partido Popular apuesta por la cultura. Así lo reflejan sus dos nuevos fichajes para reforzar esta área. Monserrat Iglesias es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela. Realizó estudios de doctorado en las Universidades de Pennsylvania, de Estados Unidos, y Católica de Lovaina, en Bélgica. Además, obtuvo el Doctorado Europeo. Actualmente es la presidenta de la Fundación Teatro de La Abadía. Fue directora de Cultura del Instituto Cervantes y directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

El escritor y diplomático Juan Claudio de Ramón también se suma al proyecto. Es licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales en ICADE y en Filosofía. También es un habitual colaborador en prensa. Ha escrito en diversos medios de comunicación como El Mundo o El País y ha abordado cuestiones culturales en revistas como The Objective, Letras Libres, Jot Down, Claves de Razón Práctica o El Ciervo. Es el ganador del último premio David Gistau de Periodismo.

Estas nuevas incorporaciones se suman a las que ya ha anunciado el Partido Popular en los últimos días, donde estarán, el entrenador de Rafa Nadal, y actual director técnico deportivo de la Toni Nadal, a periodista y presidenta de la Fundación Querer, Pilar García de la Granja, la presidenta de la organización civil Concordia Cívica; Teresa Freixes; Ramón Gil-Casares, ex embajador de España en Estados Unidos; Nuno Crato, ex ministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza superior de Portugal y Javier Santacruz, integrante de la plataforma La España que reúne.