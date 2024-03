Marruecos reacciona al escándalo de la fruta regada con aguas fecales: «Nuestras fresas están deliciosas»

Marruecos responde a la polémica de las fresas con hepatitis A detectadas en España que la semana pasada provocaron una alerta sanitaria. Según ha señalado ahora el Ministerio de Agricultura marroquí, que entra a valorar el escándalo casi una semana después, todo lo que se ha contado de esa alerta «es mentira», sus fresas «no contienen virus» y, además, «son deliciosas». Según se sospecha, la contaminación detectada en un control de España se produjo por el regadío con aguas fecales, ya que es una de las situaciones que puede provocar la aparición de este peligroso virus en las frutas.

«Rumores y noticias falsas». Eso es lo que Rabat dice que son todas aquellas informaciones que apuntan a la aparición de estas frutas contaminadas. Algo que viene reflejado en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, concretamente en su alerta número 2024.1531.

Según Marruecos, los análisis encargados a laboratorios por la Oficina Nacional de Inocuidad Sanitaria de los Productos Alimenticios no han encontrado rastros de este virus. Los técnicos, explica el ministerio marroquí, «realizaron todos los análisis necesarios a nivel de unidad de producción del lote de fresa en cuestión, con el objetivo de evaluar su calidad e identificar posibles riesgos para la salud».

«Los exámenes de laboratorio arrojaron que los resultados para hepatitis A fueron negativos y se reveló que no hubo contaminación del agua de riego utilizada. Además, se aseguró que los usuarios del campo se sometan a un estricto seguimiento para garantizar la seguridad sanitaria del producto de la fresa», puntualiza Rabat.

Además, el Gobierno marroquí amenaza con querellarse contra quienes se hagan eco de esta alerta sanitaria: «El Ministerio se reserva el derecho de tomar medidas legales contra los propietarios de esta información falsa y de confrontar las diversas fuentes que promueven información falsa sobre los productos agrícolas nacionales de conformidad con las leyes vigentes».

Fresas con hepatitis A

Una partida de fresas procedentes de Marruecos ha provocado la alerta sanitaria por la presencia microorganismos patógenos correspondientes al virus de la hepatitis A. De ello ha informado el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) después de analizar una partida importada desde Marruecos el pasado 19 de febrero.

Según la ficha número 2024.1531 del RASFF del día 4 de marzo, un conjunto de fresas importadas de Marruecos el día 19 de febrero contiene el virus de hepatitis A. Estas fresas superan el máximo nivel permitido de este microorganismo patógeno, lo que está calificado como grave por el RASFF.

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Éste se transmite principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por ese virus. La enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, un saneamiento deficiente y una mala higiene personal, tal y como indica el medio anteriormente citado. El periodo de incubación de la hepatitis A suele ser de unos 14-28 días.

Los síntomas de la hepatitis A tienen carácter moderado o grave y comprenden fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de la orina e ictericia (coloración amarillenta de la piel y la esclerótica ocular). Los infectados no siempre presentan todos esos síntomas.

Los adultos desarrollan signos y síntomas con mayor frecuencia que los niños, y la gravedad de la enfermedad, así como la mortalidad, aumentan con la edad. Los menores de seis años infectados no suelen tener síntomas apreciables, y solo el 10% muestran ictericia. Entre los niños más mayores y los adultos, la infección suele causar síntomas más graves.